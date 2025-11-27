News Nintendo
Nintendo rachète Bandai Namco Studios Singapore et fonde Nintendo Studios Singapore
Nintendo va acquérir 80 % de Bandai Namco Studios Singapore, un studio spécialisé en assets graphiques, rebaptisé Nintendo Studios Singapore. Nintendo avait annoncé son intérêt pour ce genre d'acquisitions, et passe donc à l'acte.News
Nintendo met en oeuvre la stratégie d'acquisition discrètement dévoilée lors de la publication de ses derniers résultats financiers en renforçant sa présence en Asie du Sud-Est avec une nouvelle acquisition confirmée : le rachat de Bandai Namco Studios Singapore. Ce studio, principalement connu pour son expertise en création d’assets graphiques, rejoindra officiellement la galaxie Nintendo sous un nouveau nom : Nintendo Studios Singapore.
Ce rachat s’inscrit dans une stratégie plus large de consolidation des ressources internes de Nintendo. L'objectif est simple : fluidifier les productions et maîtriser davantage les éléments visuels des jeux à venir. Mais ce n'est tout-à-fait tout...
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Perfectly Nintendo, Vooks, NintendoSoup
Un rachat en deux étapesDès le 1er avril 2026, Nintendo prévoit de racheter 80% des parts de Bandai Namco Studios Singapore. Les parts restantes seront acquises ultérieurement, une fois les opérations stabilisées. Fondé en 2013, ce studio singapourien a déjà collaboré avec Nintendo sur des titres comme Splatoon 3 ou Kirby Air Ride, sans oublier sa participation au développement initial de Metroid Prime 4, avant le passage de témoin à Retro Studios.
Un rôle de soutien artistique, à l’image de Monolith SoftNintendo précise que cette nouvelle entité n’a pas vocation à diriger des projets en propre, mais à renforcer la structure de développement du groupe. Le studio se concentrera sur la production d’assets visuels, un rôle comparable à celui joué par Monolith Soft, qui soutient de nombreux titres maison.
Ce rachat s’inscrit dans une stratégie plus large de consolidation des ressources internes de Nintendo. L'objectif est simple : fluidifier les productions et maîtriser davantage les éléments visuels des jeux à venir. Mais ce n'est tout-à-fait tout...
L'expansion régionale en Asie se poursuitL'acquisition s’inscrit dans un mouvement plus large de Nintendo en Asie du Sud-Est pour continuer à développer sa présence. En plus de Nintendo Studios Singapore qui aura un rôle plus interne, le groupe a également fondé Nintendo (Thailand) Co., Ltd. le 17 novembre 2025. Cette filiale est dédiée à la promotion des activités de l’entreprise en Thaïlande.
Des conséquences limitées à court terme, mais stratégiques à long termeNintendo précise que l’impact de cette acquisition sur ses résultats financiers actuels sera limité. Cela dit, cette opération permet au groupe de consolider son écosystème de développement à l’international, un élément essentiel à l’heure où la nouvelle génération de consoles est disponible et nécessite des ressources en termes de marketing et de distribution toujours plus importantes.
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Perfectly Nintendo, Vooks, NintendoSoup
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.