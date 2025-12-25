News Noël
Joyeux Noël 2025 à tous de la part de toute l’équipe de Puissance Nintendo
En ce 25 décembre, toute l’équipe de PN vous souhaite un merveilleux Noël, rempli de jeux, de sourires et de moments partagés autour de votre passion Nintendo ! Joyeux Noël à tous !News
Joyeux Noël 2025 à tous !
Chers lecteurs, cette année 2025 tire doucement à sa fin. Mais en ce 25 décembre, célébrons Noël : Joyeux Noël à toutes et à tous !
En cette période de fête, toute l’équipe de Puissance Nintendo souhaite adresser ses pensées les plus chaleureuses à l’ensemble de la communauté PN. Que vous soyez un fidèle lecteur de longue date, un nouvel arrivant sur le site, un membre actif du Discord ou simplement un amateur curieux de l’univers Nintendo, merci d’avoir partagé avec nous cette année riche en actualités, en rumeurs, puis en détails tangibles alors que se préparait la sortie de la Nintendo Switch 2 !
Nous espérons que cette journée soit pour vous l’occasion de vous retrouver en famille, entre amis, ou en solo avec une bonne session de jeu sur Switch, avec pourquoi pas une petite partie de Mario Kart World, Kirby Air Riders ou une exploration angoissante de Viewros dans Metrodi Prime 4: Beyond pour digérer la bûche.
Merci pour votre fidélité, vos commentaires, vos partages, et pour faire vivre cette belle communauté autour de notre passion commune pour Nintendo. Prenez soin de vous, passez un très beau Noël, et surtout, jouez bien !
Des cadeaux Nintendo se sont-ils glissés sous le sapin ? Aviez-vous retenu une des suggestions de notre grand guide des cadeaux ? Vous pouvez nous en dire plus en commentaire ci-dessous, ou nous rejoindre sur notre serveur Discord.
Joyeux Noël à tous et bonne journée !
