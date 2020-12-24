[Guide] 24 décembre : c'est le Jour des Cadeaux dans Animal Crossing: New Horizons
C'est la belle nuit de No... NON ! On ne dit pas "Noël" dans Animal Crossing : on parle du Jour des Cadeaux. Ca vous dit de savoir ce qu'il faut faire en cette journée spéciale dans le jeu ? Suivez le guide, on vous explique tout !
24 décembre : le jour de la visite de Rodolphe
Après avoir réalisé cela, Rodolphe vous confie un sac de cadeaux et votre mission sera d'aller donner un cadeau à chaque habitant. Après avoir réalisé les différents objectifs, vous aurez débloqué les récompenses suivantes :
- Plan Papiers cadeau festifs : parlez à Rodolphe.
- Lot de chaussettes festives : apportez 3 papiers cadeau festifs à Rodolphe.
- Sac à cadeaux : apportez 3 papiers cadeau festifs à Rodolphe.
- Plan Pile de cadeaux : parlez à Rodolphe après avoir offert un cadeau à la moitié des villageois.
- Traîneau du jour des cadeaux : parlez à Rodolphe après avoir offert un cadeau à chacun des villageois.
- Photo de Rodolphe : placez le lot de chaussettes festives sur un mur de votre maison et récupérez la photo de Rodolphe le lendemain, le 25 décembre uniquement.
Au lancement du jeu ce 24 décembre, Marie vous rappelle que c'est le Jour des Cadeaux. Elle vous explique que Rodolphe est présent, uniquement aujourd'hui : comme toujours avec les déclarations de Marie, il est recommandé d'aller discuter avec le visiteur pour comprendre les raisons de sa présence...
En ce merveilleux Jour des Cadeaux, il ne vous reste plus qu'à démarrer Animal Crossing: New Horizons et aller vite parler à Rodolphe. Il vous attend et sera présent sur votre île jusqu'a 5h du matin, le 25 décembre. Et si vous avez encore un peu de temps aujourd'hui, pourquoi ne pas en profiter pour découvrir notre guide sur l'arrivée de l'hiver dans Animal Crossing: New Horizons avec neige, flocons et bonshommes de neige !
