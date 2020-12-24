Rechercher sur Puissance Nintendo
Animal Crossing: New Horizons Disponible sur Switch depuis le 20/03/2020
News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

[Guide] 24 décembre : c'est le Jour des Cadeaux dans Animal Crossing: New Horizons

C'est la belle nuit de No... NON ! On ne dit pas "Noël" dans Animal Crossing : on parle du Jour des Cadeaux. Ca vous dit de savoir ce qu'il faut faire en cette journée spéciale dans le jeu ? Suivez le guide, on vous explique tout !

News
C'est le 24 décembre ! Alors que certains d'entre-vous s'impatient sans doute d'ouvrir leurs cadeaux ce soir ou demain matin au réveil, il y a certaines personnes qui vous attendent avec impatience dans Animal Crossing: New Horizons pour célébrer le Jour des Cadeaux !

24 décembre : le jour de la visite de Rodolphe

C'est aujourd'hui en effet que Rodolphe arrive sur votre île et il vous demandera de l'aider dans la distribution des cadeaux à l'ensemble de vos habitants. Tout d'abord, il va vous donner le plan pour réaliser du papier cadeau. Il faudra en réaliser trois à l'aide de trois boules de Noël de chaque couleur que vous aurez pu récupérer en secouant les cèdres présents sur votre île.

Après avoir réalisé cela, Rodolphe vous confie un sac de cadeaux et votre mission sera d'aller donner un cadeau à chaque habitant. Après avoir réalisé les différents objectifs, vous aurez débloqué les récompenses suivantes :
- Plan Papiers cadeau festifs : parlez à Rodolphe.
- Lot de chaussettes festives : apportez 3 papiers cadeau festifs à Rodolphe.
- Sac à cadeaux : apportez 3 papiers cadeau festifs à Rodolphe.
- Plan Pile de cadeaux : parlez à Rodolphe après avoir offert un cadeau à la moitié des villageois.
- Traîneau du jour des cadeaux : parlez à Rodolphe après avoir offert un cadeau à chacun des villageois.
- Photo de Rodolphe : placez le lot de chaussettes festives sur un mur de votre maison et récupérez la photo de Rodolphe le lendemain, le 25 décembre uniquement.

Au lancement du jeu ce 24 décembre, Marie vous rappelle que c'est le Jour des Cadeaux. Elle vous explique que Rodolphe est présent, uniquement aujourd'hui : comme toujours avec les déclarations de Marie, il est recommandé d'aller discuter avec le visiteur pour comprendre les raisons de sa présence...
Et comme vous avez pu le lire plus haut, il a des missions pour vous et vous remet pour ce faire un plan de bricolage :
Une fois le papier cadeau festif réalisé, Rodolphe vous donnera alors un sac de cadeaux à distribuer aux habitants de votre île :
On en fait des heureux en distribuant des cadeaux dans Animal Crossing: New Horizons, le 24 décembre ! Encore un villageois heureux dans Animal Crossing: New Horizons, le jour des cadeaux
Une fois les cadeaux distribués, Rodolphe vous remettre un ultime cadeau : le traineau du Père Noël, que vous pourrez montrer aux yeux de tous sur votre Ile !
N'oubliez pas d'aller accrocher la chaussette de Noël dans votre maison, pour bien recevoir la photo de Rodolphe au courrier, le 25 décembre, dans la boite aux lettres de votre maison !

En ce merveilleux Jour des Cadeaux, il ne vous reste plus qu'à démarrer Animal Crossing: New Horizons et aller vite parler à Rodolphe. Il vous attend et sera présent sur votre île jusqu'a 5h du matin, le 25 décembre. Et si vous avez encore un peu de temps aujourd'hui, pourquoi ne pas en profiter pour découvrir notre guide sur l'arrivée de l'hiver dans Animal Crossing: New Horizons avec neige, flocons et bonshommes de neige !

A lire aussi : le sommaire de notre grand guide ACNH
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

RYoGA
Découverte de la journée des cadeaux en vidéo !



https://youtu.be/mVEC_oSTPZM
Dernières infos Nintendo
