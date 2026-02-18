Gear.Club Unlimited 3 : l'accès anticipé ouvert sur Nintendo Switch 2
Les possesseurs de l’Édition Deluxe de Gear.Club Unlimited 3 peuvent déjà jouer en avance sur Nintendo Switch 2, en attendant la sortie officielle pour tous prévue ce 19 février 2026.News
Disponible depuis lundi, soit trois jours avant la sortie officielle fixée au 19 février 2026, les passionnés peuvent d’ores et déjà prendre le volant et découvrir ce nouvel épisode de la franchise. Nous avons tardé à publier cette news pour une raison simple : nous ne trouvions pas l'Edition Deluxe sur la version web de l'eShop, le jeu est uniquement accessible via l'eShop de la console et c'est donc après quelques échanges avec l'équipe de Nacon que nous avons découvert sur "subtile subtilité" de la boutique numérique de Nintendo.
Il existe donc deux références du jeu sur l'eShop Switch 2 (auquel on accèdera donc via la console elle-même) :
- Gear.Club Unlimited 3 Deluxe Edition : en accès anticipé depuis lundi
- Gear.Club Unlimited 3 (version standard) : en pré-commande et disponible dès jeudi 19 février.
Un accès anticipé pour les pilotes les plus pressésAvec cette édition spéciale, NACON mise sur un accès anticipé de trois jours afin de permettre aux fans les plus investis de se lancer avant tout le monde sur les routes du Sud de la France puis du Japon. C'est une stratégie bien installée dans l’industrie : elle permet de créer un premier élan communautaire autour du jeu, mais on l'a rarement vue mise en oeuvre sur eShop – et on comprend mieux pourquoi vue la visibilité en ligne de ces éditions anticipées !
Une Édition Deluxe pensée pour enrichir la carrièreL’Édition Deluxe ne se limite pas à l’accès anticipé. Elle inclut plusieurs packs destinés à étoffer l’expérience dès les premières heures. Le pack Performance Cars donne accès à trois modèles emblématiques : la Bugatti Mistral, la Nissan GT-R R35 Nismo et la Nissan 370Z Nismo. De quoi rappeler l’ADN de la série, qui mélange voitures d’exception et culture automobile japonaise.
Côté personnalisation, un pack dédié permet d’équiper ses bolides de capots en carbone pour voitures japonaises ainsi que de néons thématiques inspirés de la France et du Japon. Enfin, le pack Career Starter offre un coup de pouce financier et technique avec 200 000 GCU Dollars, des ressources supplémentaires, des circuits additionnels et des ingénieurs pour progresser plus rapidement.
Voici le résumé de ce que contiennent ces trois packs :
- Le pack "Performance Cars" : trois supercars (la Bugatti Mistral, la Nissan GT-R R35 Nismo et la Nissan 370Z Nismo).
- Le pack "Customization" : 3 capots en carbone pour personnaliser ses voitures japonaises, et un pack de néons thématiques (France et Japon).
- Le pack "Career Starter" : pour démarrer sa carrière de pilote dans les meilleures conditions avec 200 000 GCU Dollars, des ressources, des circuits et des ingénieurs supplémentaires.
Précisons que les packs sont également proposés à l'achat séparé sur l'eShop sous forme de DLC, entre 4.99 et 9.99€, l'édition Deluxe permet de faire une petite économie de 5€, portant le jeu Deluxe à 59,99€.
Les autres machines ont rendez-vous plus tard en 2026Si la Nintendo Switch 2 accueille le jeu en premier, Gear.Club Unlimited 3 est également prévu plus tard en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Un choix cohérent pour la franchise, historiquement très liée à l’écosystème Nintendo depuis le premier Gear.Club Unlimited.
On a hâte de savoir si ce troisième épisode parviendra à séduire autant que les précédents. Amateurs de vitesse sur Switch 2, comptez-vous vous laisser tenter par l’Édition Deluxe ou attendrez-vous simplement la sortie officielle ?
sur notre serveur Discord
Source : communiqué de presse NACON
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.