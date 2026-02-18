Pyrite64 - Développez vos jeux Nintendo 64 !

Pyrite64 est un nouvel outil open-source hébergé sur HailToDodongo/pyrite64, destiné à la création de jeux pour Nintendo 64. Il s’agit à la fois d’un éditeur visuel et d’un moteur de jeu conçu pour permettre à des développeurs, amateurs ou expérimentés, de concevoir des jeux 3D qui tournent réellement sur une Nintendo 64, ou sur des émulateurs. Il ne repose sur aucun SDK propriétaire de Nintendo, ce qui facilite son usage dans un cadre légal, et ne vexera a priori aucun des avocats de Nintendo. est un nouvel outil open-source hébergé sur Github (et sous license MIT), sous le nom, destiné à la création de jeux pour Nintendo 64. Il s’agit à la fois d’un éditeur visuel et d’un moteur de jeu conçu pour permettre à des développeurs, amateurs ou expérimentés, de concevoir des jeux 3D qui tournent réellement sur une Nintendo 64, ou sur des émulateurs. Il ne repose sur aucun SDK propriétaire de Nintendo, ce qui facilite son usage dans un cadre légal, et ne vexera a priori aucun des avocats de Nintendo.

L’outil inclut un éditeur permettant de structurer visuellement des scènes, d’importer des modèles 3D (par exemple depuis Blender au format GLTF), de gérer des assets et de faciliter l’assemblage des éléments d’un jeu. Un système de graphes de nœuds permet de définir des comportements et une logique sans forcément écrire tout le code à la main, bref, comme dans les plus grands éditeurs





Sous le capot, Pyrite64 s’appuie sur des bibliothèques comme libdragon et tiny3d, des composants open-source qui fournissent les bases techniques du rendu 3D et des interactions avec le matériel Nintendo 64. Cela permet à Pyrite64 de générer des projets adaptés soit au matériel original, soit à des émulateurs, tout en gérant des modèles avec une qualité remarquable.

La toute première version officielle, publiée en février 2026, est encore en développement, ce qui signifie que certaines fonctionnalités ne sont pas encore finalisées et que la documentation n’est pas complète, ce qui est indiqué par les auteurs eux-mêmes.





Dans l’ensemble, Pyrite64 représente une étape notable pour la scène homebrew N64, car il propose un environnement plus moderne et intégré pour la création de contenu sur une plate-forme qui jusque-là demandait beaucoup de configuration technique.

Cathode Quest 64 [N64 GameJam 2025] Retrouvez la vidéo sur YouTube Cathode Quest 64, développé à l'aide de Pyrite64.



