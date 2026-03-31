Mario Kart World version 1.6.0 : Bob-omb Blast fait son retour en fanfare avec une tonne d'autres correctifs
Nintendo déploie la mise à jour 1.6.0 de Mario Kart World avec un mode culte, des ajustements de gameplay et une longue liste de correctifs qu'on vous détaille dans cette news.News
- Le mode Bob-omb Blast rejoint enfin le mode bataille
- Des ajustements importants sur les objets comme Bill Balle et le boomerang
- Des changements sur les mécaniques de jeu et l’équilibrage
- Une interface améliorée avec de nouveaux indicateurs
- De très nombreux correctifs sur circuits et modes de jeu
Nintendo vient de déployer la mise à jour 1.6.0 de Mario Kart World, un vrai petit événement qui marque l’arrivée du premier contenu inédit depuis la sortie du jeu le 5 juin dernier. Au programme, le retour d’un mode bien connu des fans, accompagné de nombreux ajustements et corrections. Une mise à jour conséquente qui montre la volonté de Nintendo de faire évoluer son titre dans la durée. On détaille tout cela dans les lignes qui suivent...
Bob-omb Blast : un mode bataille bien connu des fansC’est la principale nouveauté de cette version 1.6.0 : le mode Bob-omb Blast fait son retour dans le mode bataille. Déjà aperçu dans Mario Kart: Double Dash!! et Mario Kart 8 Deluxe, ce mode repose sur une mécanique simple mais efficace : accumuler des Bob-ombs et viser ses adversaires.
Dans cette version, il est possible d’en stocker jusqu’à 10 en même temps, avec une portée de lancer qui dépend du temps d’appui sur le bouton L. Ce principe de fonctionnement favorise à la fois la précision et la prise de risque, surtout dans des arènes plus ouvertes.
Un équilibrage revu pour les objetsCette mise à jour ne se limite pas à du contenu, elle ajuste aussi en profondeur l’équilibrage. L'item Bill Balle gagne en mobilité latérale et devient plus efficace pour emprunter des raccourcis, avec même un bonus de vitesse sur certains circuits comme le Château de Bowser ou la Route Arc-en-ciel.
À l’inverse, l'efficacité du boomerang est revue à la baisse, avec une portée réduite et moins de lancers consécutifs. De leur côté, les boîtes à objets voient leurs probabilités ajustées, ce qui devrait avoir un impact direct sur le déroulement des courses.
Des mécaniques affinées et une interface amélioréeNintendo en profite aussi pour revoir certaines mécaniques. Le temps d’invincibilité après un choc dépend désormais du poids du personnage et du véhicule, ce qui donne un léger avantage aux configurations les plus lourdes.
Autre nouveauté appréciable : l’ajout d’indicateurs visuels pour signaler les objets arrivant par l’arrière, comme les carapaces rouges ou bleues. Jusqu’à deux alertes peuvent être affichées, un changement qui pourrait modifier la gestion défensive en course.
Une longue liste de correctifs sur tous les modesComme souvent, cette mise à jour corrige de nombreux problèmes. Des bugs liés aux positions de départ, à l’affichage ou à certains objets ont été résolus. Les modes comme le Tour éliminatoire, le mode Balade ou les Contre-la-montre bénéficient aussi d’ajustements.
Les circuits ne sont pas oubliés, avec des corrections sur plusieurs tracés comme le Circuit Mario, la Plage Koopa ou encore la Route Arc-en-ciel. Certains problèmes de collisions, de raccourcis ou d’éléments visuels ont ainsi été corrigés.
Un point reste toutefois flou : selon les sources, Mario Kart World serait disponible soit sur Switch 2, soit sur mobile. Une divergence qui entretient encore le mystère autour du positionnement exact du jeu.
Avec cette version 1.6.0, Mario Kart World pose en tout cas les bases de son suivi post-lancement. Reste à voir si Nintendo continuera sur ce rythme avec de nouveaux modes ou circuits dans les mois à venir. Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord
Source : Site officiel de Nintendo of America (en anglais)
Notes de mise à jour : version 1.6.0 (publiée le 30 mars 2026)Nous avons traduit avec une solution automatisée les notes de version en anglais disponibles sur le site Support de Nintendo. Certains noms de course sont restés en anglais.
Général
- Ajout du mode Bob-omb Blast en tant que mode Bataille.
- Vous pouvez avoir jusqu'à 10 Bob-ombs à disposition simultanément.
- La distance à laquelle les Bob-ombs peuvent être lancés dépend de la durée pendant laquelle vous maintenez le bouton L enfoncé.
- Performances de Bullet Bill ajustées.
- Leur amplitude de mouvement latéral a été augmentée.
- Il est désormais plus facile d'emprunter un raccourci immédiatement après avoir utilisé Bill Balle.
- Augmentation de la vitesse de Bill Balle sur certaines parties des circuits du château de Bowser, du pic Starview et de la route arc-en-ciel.
- Ajustement des performances du boomerang.
- La portée du boomerang a été réduite.
- Réduction du nombre de lancers consécutifs autorisés.
- Ajustement de la probabilité d'obtenir des objets dans les boîtes à objets pendant les courses.
- La durée d'invincibilité après un tête-à-queue ou un accident pendant une course a été ajustée afin qu'elle varie en fonction du personnage et du véhicule.
- Plus le poids est important, plus la durée d'invincibilité est longue.
- Conçu pour que vous ne soyez pas écrasé par des objets tels que les Thwomps lors de vos rotations ou de vos collisions.
- Il est désormais possible d'être frappé par la foudre et des carapaces épineuses immédiatement après avoir été écrasé par des objets tels que des Thwomps.
- Les objets comme les Bob-ombs et les bananes ne rebondissent pas sur les lianes des plantes Piranha de lierre.
- En mode solo ou 1 joueur en ligne et sans fil, jusqu'à deux avertissements s'afficheront lorsque des objets comme des carapaces rouges ou des carapaces épineuses arriveront par derrière.
- Réduction du temps d'arrêt de la roulette pour déterminer le déroulement du jeu en ligne et en mode sans fil.
Problèmes résolus
- Correction d'un problème où la position de départ était parfois incorrecte.
- Correction d'un problème où les vaches et autres créatures apparues grâce à la magie de Kamek tombaient à travers le sol.
- Correction d'un problème où l'affichage de Wiggler apparaissant grâce à la magie de Kamek était parfois incorrect.
- Correction d'un problème où les Thwomps ou Rocky Wrench apparaissaient dans la forteresse aérienne ou dans les canons de la course menant à la forteresse aérienne.
- Correction d'un problème où le personnage disparaissait parfois du champ de vision lorsqu'on regardait dans le rétroviseur après avoir utilisé un Méga Champignon.
- Correction d'un problème qui empêchait de revenir à un point antérieur à la Plante Piranha de Lierre en utilisant la fonction Rembobiner après la transformation en Bill Balle.
- Correction d'un problème où l'emplacement de l'objet ne s'affichait pas correctement après avoir utilisé Boo et être retourné en mode exploration libre.
- Correction d'un problème dans le mode Knockout Tour où les joueurs qui franchissaient un point de contrôle après que le joueur en tête ait déjà atteint l'objectif n'étaient pas éliminés, même si leur classement était en dehors du seuil prédéterminé.
- Correction d'un problème dans le mode Contre-la-montre où l'affichage des pneus empilés pouvait parfois être incorrect.
- Correction d'un problème en mode libre où un Carottin en fuite passait à travers le sol.
- Correction d'un problème dans les Événements où les scores ne s'affichaient pas sur l'écran des résultats pendant l'entraînement.
- Correction d'un problème où l'affichage à l'écran pouvait parfois se déformer après avoir sélectionné « Changer de personnage » en mode libre dans le jeu en ligne.
- Correction d'un problème dans le mode Tournoi à élimination directe et le mode en ligne où les classements étaient parfois incorrects après le passage de points de contrôle.
- Correction d'un problème où l'événement sélectionné disparaissait lorsqu'une erreur de communication survenait après avoir sélectionné « Jeu en ligne ».
- Correction d'un problème en mode multijoueur en ligne et sans fil où les adversaires utilisant Bullet Bill semblaient parfois ne pas se transformer.
- Correction d'un problème où les résultats finaux ne s'affichaient pas après avoir regardé une partie en mode Survie, que ce soit en ligne ou sans fil.
- Correction d'un problème dans le mode Survie où le joueur observé ne changeait pas après son élimination.
- Correction d'un problème où la distance de vol plané pouvait être excessivement longue lors de la course entre Forteresse Volante et Dry Bones Burnout.
- Correction d'un problème où l'utilisation de la Plume lors d'un saut dans le Bazar de Shy Guy pendant les courses entre la Forteresse Volante ou le Stade Wario et le Bazar de Shy Guy pouvait vous faire sortir de la piste.
- Correction d'un problème où effectuer un wall ride dans le Bazar de Shy Guy lors des courses entre la Forteresse Aéronef ou le Stade Wario et le Bazar de Shy Guy pouvait vous faire sortir de la piste.
- Correction d'un problème dans le château de Bowser où les joueurs pouvaient avoir un crash en conduisant sur de la lave avec un champignon accélération.
- Correction d'un problème dans Salty Salty Speedway où les joueurs pouvaient parfois passer à travers le sol après avoir été frappés par la foudre et avoir rétréci.
- Correction d'un problème survenant lors d'un combat sur le Passage DK où il arrivait parfois de ne pas être ramené au parcours après avoir utilisé une Plume et de se retrouver hors du parcours.
- Correction d'un problème où l'utilisation d'un Méga Champignon près de la clôture dans la Jungle Dino Dino pouvait entraîner un retour au point de départ.
- Correction d'un problème à Koopa Beach où certaines bouées étaient enfouies dans le sol.
- Correction d'un problème dans le Circuit Mario où l'utilisation d'un Méga Champignon pouvait bloquer le joueur sur une barrière.
- Correction d'un problème dans le circuit Mario où les joueurs pouvaient parfois être renvoyés au point de départ lorsqu'ils roulaient sur un mur de blocs.
- Correction d'un problème où les joueurs étaient parfois renvoyés au point de départ lorsqu'ils longeaient le mur près du point de départ de Faraway Oasis.
- Correction d'un problème où les Bloopers apparaissaient parfois sombres dans les rediffusions de Rainbow Road.
- Correction d'un problème dans La Course Arc-en-Ciel où les boules à pointes apparaissant grâce à la magie de Kamek se déplaçaient parfois de manière erratique.
- Correction d'un problème où l'utilisation de la Plume pour emprunter un raccourci sur la Route Arc-en-ciel pouvait parfois entraîner des classements finaux incorrects.
- Correction d'un problème qui faisait que, parfois, le joueur récupérait trop loin en avance après une chute hors du parcours en glissant sur Rainbow Road.
- Les fantômes des Contre-la-montre qui ont rencontré ce problème pourront être retirés du classement sans préavis.
- Correction d'un problème dans la course entre le chantier naval de Wario et le pic Starview où les joueurs pouvaient parfois tomber du parcours en empruntant un raccourci.
- Correction d'un problème où l'utilisation d'un Méga Champignon près de la barrière dans le Stade Wario pouvait faire tomber le joueur du parcours.
- Plusieurs autres problèmes ont été résolus afin d'améliorer l'expérience de jeu.
Un suivi déjà bien lancé depuis la sortieDepuis son lancement, Mario Kart World enchaîne les mises à jour avec des ajouts et correctifs réguliers :
- Mario Kart World version 1.5.0 : ajout du jeu en équipe dans le mode Survie
- Mario Kart World version 1.4.0 : introduction des objets personnalisés et ajustements sur certains tracés
- Mario Kart World version 1.3.0 : amélioration de la carte et retour en avant des courses classiques
- Mario Kart World version 1.2.0 : rééquilibrage pour redonner de l’importance aux courses classiques
- lancement de Mario Kart World : premières impressions et bases du gameplay posées
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