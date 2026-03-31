News Mario Kart World (Switch 2)

Mario Kart World version 1.6.0 : Bob-omb Blast fait son retour en fanfare avec une tonne d'autres correctifs

Nintendo déploie la mise à jour 1.6.0 de Mario Kart World avec un mode culte, des ajustements de gameplay et une longue liste de correctifs qu'on vous détaille dans cette news.