Mario Kart World : le patch 1.3.0 améliore la carte et veut relancer les courses classiques
La dernière mise à jour du jeu phare du lancement de la Switch 2 facilite la collecte d'objets en mode Balade et augmente la fréquence des courses en trois tours.
Une carte du mode Balade (enfin) lisibleLe gros du travail de cette mise à jour se concentre sur la Balade, ce mode promenade qui suscitait jusqu’ici autant d’enthousiasme que de confusion voire d'impactience.
Désormais, les Blocs P et les Médailles Peach déjà récupérés sont indiqués sur la carte. On peut même les sélectionner pour s’y téléporter directement : cette fonctionnalité évitera bien des détours aux complétionnistes en se téléportant directement à côté du point en question. Tout cela va dans le bon sens : après nous avoir laissé découvrir la carte pendant quelques mois, Nintendo nous aide à finir le jeu à 100% !
La fréquence des rencontres avec les OVNIs a aussi été augmentée, et les transformations déclenchées par les Kamek peuvent maintenant être désactivées via les options. Ce sont de petits ajustements, mais ils permettent de rendre l’exploration plus plaisante et un peu moins aléatoire.
Le retour timide des courses classiques ?Parmi les sujets les plus débattus depuis le lancement de Mario Kart World, la disparition presque complète des circuits à trois tours avait fait grincer bien des dents. Nintendo semble y répondre dans ce patch, en augmentant à nouveau leur fréquence dans les sélections de circuits pour les courses VS et les parties sans fil. Le précédent patch avait déjà commencé à corriger le tir sur cet aspect.
Jouer entre amis devient plus simpleAutre amélioration notable : il est désormais possible de rejoindre un ami en ligne jouant en mode Survie, fonctionnalité étonnamment absente jusqu’ici. Si le lobby est complet, deux joueurs peuvent même se balader ensemble en Balade en attendant une place, de quoi transformer l’attente en petite session improvisée.
La mode Spectateur a aussi été revu, avec la possibilité de choisir qui regarder en mode Survie ou Bataille, quelle que soit votre configuration de manette.
Des dizaines de corrections techniquesEn bon patch de fin d’été (ou de début d'automne), la version 1.3.0 s’attaque également à une longue liste de bugs. Entre autres, le bloc à items réapparaît plus vite après usage, l’invincibilité post-crash est rallongée, et certains problèmes absurdes (comme les carapaces bleues qui traversent le joueur en tête ou les sauts surélevés sur piliers) sont corrigés.
Et vous, est-ce que ce patch 1.3.0 vous donne envie de retourner sur la piste ? Allez... en route ! Dites-nous si vous avez noté une vraie différence dans la rotation des circuits après une petite session. Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Dernière mise à jour : version 1.3.0 (sortie le 23 septembre 2025)
Général- Vous pouvez désormais rejoindre vos amis en train de jouer à « Survie » en sélectionnant « Amis » dans « Jeu en ligne » « 1p ».
- Jusqu'à 2 joueurs peuvent désormais jouer à « Balade » en attendant si le jeu était plein en essayant de rejoindre des amis jouant à « Course », « Survie » ou « Bataille » dans « Jeu en ligne ».
- La carte « Balade » affiche désormais les emplacements des blocs P que vous avez écrasés et des Médailles de Peach que vous avez obtenus.
- Vous pouvez désormais sélectionner un Bloc P sur la carte et vous déplacer vers un emplacement proche du Bloc P.
- Dans « Balade », vous pouvez désormais vous transformer en personnage entraîné dans l’OVNI.
- Si « Dash Food » dans « Paramètres/Contrôleur » est défini sur « Ne se transforme pas », vous ne vous transformerez pas.
- Il est désormais plus facile de rencontrer des OVNI dans « Balade ».
- Les conditions d’apparition de certains Médailles de Peach dans « Balade » ont été ajustées.
- Lorsque vous regardez « Survie » ou « Bataille de Ballons » en « Jeu en ligne » ou « Jeu sans fil », vous pouvez désormais choisir qui regarder, même si vous tenez le Joy-Con 2 ou le Joy-Con horizontalement.
- Le temps entre le moment où une boîte d'objets est prise par quelqu'un et le moment où elle est réanimée a été réduit.
- Augmentation du temps d'invincibilité après un tête-à-queue ou un accident pendant une course.
- Réduction de la force des sauts lors de l'atterrissage sur un rival par le haut.
- Le temps écoulé entre la fin et le début du mode spectateur dans « Survie » ou « Bataille de ballons » en « Jeu en ligne » ou « Jeu sans fil » a été réduit.
- Réduction du temps entre le passage du point de contrôle et l'affichage du classement dans « Survie » en « Jeu sans fil » et « Jeu en réseau local ».
- La fréquence des parcours de type tour apparaissant dans la sélection lors du choix du parcours suivant dans « Course VS » et les courses sans fil a été encore augmentée.
Problèmes résolus- Correction d'un problème dans « Jeu en ligne » et « Jeu sans fil » où le classement devenait parfois incorrect si un joueur sortait du parcours en même temps qu'il atteignait la ligne d'arrivée.
- Correction d'un problème dans « Grand Prix », « Survie » et « Course VS », où le classement du CPU chutait parfois après avoir atteint la ligne d'arrivée.
- Correction d'un problème dans « Survie » dans « Jeu en ligne » où les notes des autres joueurs apparaissaient parfois comme « 0 » sur l'écran des résultats.
- Correction d'un problème où une carapace épineuse dépassait parfois le joueur classé premier en « Jeu sans fil » ou « Jeu en ligne ».
- Correction d'un problème où les joueurs étaient parfois envoyés voler en arrière sur une grande distance lorsqu'ils étaient touchés par une carapace épineuse.
- Correction d'un problème où le deuxième objet d'un emplacement d'objet ne disparaissait parfois pas lorsqu'il était touché par la foudre.
- Correction d'un problème où frapper la base d'un pilier en plein vol provoquait parfois un grand saut.
- Correction d'un problème qui provoquait parfois une instabilité du mouvement lors d'un trajet mural sur l'eau.
- Correction d'un problème où les joueurs étaient parfois fortement emportés après l'atterrissage lorsqu'ils effectuaient un mini-saut en remontant une rivière.
- Correction d'un problème où les joueurs traversaient parfois le sol lorsqu'ils étaient heurtés par une voiture circulant sur la route.
- Correction d'un problème dans « Balade » où les joueurs ne pouvaient parfois pas entrer correctement dans les tuyaux après avoir quitté une remorque.
- Correction d'un problème où l'écran des résultats était parfois déformé après avoir regardé « Bataille de ballons » dans « Jeu en ligne ».
- Correction d'un problème où le jeu ne passait parfois pas à l'écran de sélection de parcours après avoir quitté un tuyau pendant « Itinérance libre » dans « Jeu en ligne ».
- Correction d'un problème où Bullet Bill pouvait parfois traverser les murs lorsqu'il était utilisé dans « Sky-High Sundae ».
- Correction d'un problème où les joueurs restaient parfois coincés sur un mur au début de la course allant de « Airship Fortress » à « Shy Guy Bazaar ».
- Correction d'un problème où les joueurs restaient parfois coincés dans les murs lorsqu'ils utilisaient un Bullet Bill dans « Bowser's Castle ».
- Correction d'un problème dans « Cheep Cheep Falls » où les boîtes d'objets étaient parfois difficiles à ramasser lorsque la direction intelligente était activée.
- Correction d'un problème dans « Survie » « Spiny Rally » où il y avait parfois une boîte d'objets enterrée dans le sol.
- Plusieurs autres problèmes ont été résolus pour améliorer l’expérience de jeu.
Vous pouvez consulter les notes de version officielles, en anglais sur le site de Nintendo :
