European September Circuit de Mario Kart World : participez au tout premier tournoi MKW ce 27 septembre
Après le Japon le mois dernier, c'est au tour de l'Europe d'accueillir son premier tournoi en ligne sur Mario Kart World avec l'European September Circuit ! De 18 à 20h, ce samedi 27 septembre, gagnez un maximum de points pour apparaître dans le top 100 européen.News
Dès le départ, chaque joueur commencera avec 3000 points. Votre score grimpera (ou chutera…) en fonction de vos performances à l’issue de chaque course. Vous pouvez enchaîner les parties à volonté pendant les deux heures que dure l’événement : plus vous jouez, plus vous aurez de chances de grimper au classement.
À la fin du tournoi, votre score sera figé et, environ une semaine plus tard, le classement des 100 meilleures joueuses et joueurs sera publié sur le site officiel de Nintendo. Une bonne occasion de vérifier si vous avez assez de carapaces rouges et de champignons turbo sous le capot pour vous hisser parmi l’élite !
Les règles de l’European September CircuitVoici la configuration du tournoi :
- Mode : Course VS
- Cylindrée : 150cc
- Équipes : Chacun pour soi
- Objets : Mode normal
- IA : désactivée
- Circuits : Tour
- Nombre de courses : illimité
Comment participer ?Rien de plus simple :
- Assurez-vous d’avoir un exemplaire de Mario Kart World, une Nintendo Switch 2 connectée à Internet et un abonnement Nintendo Switch Online (ou son essai gratuit de 7 jours).
- Dans le menu principal du jeu, sélectionnez Jeu en ligne.
- Appuyez sur le bouton – pour choisir Chercher un événement.
- Entrez l’identifiant suivant : 1023.
Vous pouvez même rejoindre l’événement avant le début officiel pour vous entraîner et être fin prêt dès 18h !
Qui peut jouer ?Le tournoi est ouvert gratuitement aux résidents de la plupart des pays européens (dont la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg, mais aussi l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et bien d’autres).
Alors, prêts à décrocher une place au classement ? Rendez-vous le 27 septembre de 18h à 20h pour mettre la gomme dans l’European September Circuit ! Un tournoi qui tombe à point nommé avec la version 1.3.0 de MKW disponible depuis ce matin !
Source : Nintendo France
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.