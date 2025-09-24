News Mario Kart World (Switch 2)

European September Circuit de Mario Kart World : participez au tout premier tournoi MKW ce 27 septembre

Après le Japon le mois dernier, c'est au tour de l'Europe d'accueillir son premier tournoi en ligne sur Mario Kart World avec l'European September Circuit ! De 18 à 20h, ce samedi 27 septembre, gagnez un maximum de points pour apparaître dans le top 100 européen.