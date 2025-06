Mario Kart World : nos impressions détaillées sur un épisode plus audacieux que jamais

Une saga à la croisée des circuits

Mario Kart ! Nous n’avons pas encore eu l’occasion de revenir sur cette saga dans la série de dossiers « Dans les coulisses de.. » mais cela viendra tôt ou tard. Que pouvons-nous donc bien dire pour poser la situation actuelle de la saga ? Tous les fans le savent, le dernier épisode majeur en date est Mario Kart 8 Deluxe disponible sur la Switch depuis le 28 avril 2017, soit déjà plus de 8 ans ! On pourrait croire que depuis sa sortie, l’effervescence s’est calmée. Que nenni ! Le jeu est, depuis sa sortie, chaque semaine ou presque dans le top 5 des ventes tous supports confondus et ses ventes approchent les 70 millions d’exemplaires vendus ! C’est phénoménal. Son successeur va donc avoir fort à faire pour prendre la relève, et ça tombe bien, c’est de lui que nous allons parler !

Soyons transparents entre nous ; Nintendo nous a invités à tester le jeu tant attendu, mais nous n’étions pas complètement libres de notre session de plusieurs heures : nous avions un planning de fonctionnalités à respecter, ce qui se comprend aussi puisqu’une quinzaine de journalistes disposait chacun de sa propre console et qu’il fallait bien un peu d’organisation pour réaliser des sessions multijoueurs.

Un menu qui devrait nous régaler !

Dès le début, nous avons donc pu nous lancer dans un Grand Prix en solo. Le jeu est lancé et charge assez rapidement. Nous voilà devant l’écran de démarrage présentant le logo et en arrière plan, Mario et son kart déambulent sur les routes du continent qui, d’après la question posée aux représentants de Nintendo of Europe ce jour-là, n’aurait pas de nom, ou alors l’entreprise ne voulait pas nous le dévoiler.Après avoir appuyé sur L+R, le menu plutôt habituel de tout Mario Kart apparaît : Solo, Multijoueur local, Jeu en ligne, Mode sans fil local. Trois petites icônes proposent de voir des autocollants, la carte du monde et le guide du jeu. En ce qui concerne les autocollants, ceux-ci sont comparables à des récompenses de hauts faits réalisés en jouant. Vous pourrez sélectionner celui qui sera accolé sur votre Kart, sans être libre de son positionnement cela dit.

Ce qui choquera peut-être le plus, c’est l’option proposée en bas à droite de cet écran : « Balade » en appuyant sur le bouton +, car en faisant cela, le menu s’estompe, la caméra se rapproche de Mario, et voilà que vous le pilotez sans nulle autre forme de chargement. Et si vous souhaitez changer de pilote en cours de route, il suffira d’ouvrir le menu. Mais nous reviendrons sur ce mode plus tard.

Grand Prix nouvelle formule !

Intéressons-nous au mode Solo qui propose les options suivantes : Grand Prix, Survie, Contre-la-montre, Course VS et Bataille. Là encore rien de révolutionnaire si ce n’est la fameuse nouveauté qu’est le mode Survie, car si vous ne le savez pas encore, ce nouvel épisode de Mario Kart World propose de s’affronter jusqu’à 24 concurrents sur le même circuit, c’est énorme ! Pour vous l’expliquer simplement, ce nouveau mode propose un itinéraire coupé en tronçons. À chaque palier, les 4 derniers joueurs sont éliminés de la course. Tous les coups sont donc permis pour éviter de se retrouver en fin de classement !

En lançant le mode Grand Prix, l’écran de sélection des personnages nous est proposé. Sans rentrer dans les détails, beaucoup de personnages sont proposés. Si vous avez déjà suivi au travers des Nintendo Direct quels personnages sont présents dans le jeu, vous découvrirez que certains manquent à l’appel sur cet écran : il vous faudra les débloquer, et vu le nombre, il y en a un paquet et on préfère vous laisser la surprise de la découverte.





Après avoir sélectionné votre personnage, c’est au tour du Kart. C’est l’un des changements opérés par rapport aux précédents opus : plus de roues ou d’ailes à choisir, vous sélectionnez un ensemble. Cela simplifie le jeu certes, mais les caractéristiques sont toujours bel et bien présentes et consultables. La stratégie est toujours de mise dans un Mario Kart ! D’ailleurs, comme pour les personnages, vous noterez la présence de karts seulement en silhouette, là aussi il faudra les débloquer. Et pour ceux que cela inquiéterait, les deux roues sont toujours présents !





Sept coupes nous sont proposées dans le mode Grand Prix mais vous le savez peut-être déjà, une fois celles-ci parcourues, une surprise devrait vous être dévoilée, mais chut ! Mario Kart World introduit un open world, il est donc possible d’apercevoir l’emplacement de chacun des circuits sur le continent et le trajet à réaliser entre chacun d’entre eux, car oui, l’une des autres nouveautés, c’est qu’une fois qu’une course est terminée, nous allons devoir nous rendre sur le circuit suivant. Plus de téléportation magique !

Une formule qui tient la route

Comment cela se traduit-il en réalité ? C’est en fait moins évident que ce que certains peuvent penser. Pour la première course du Grand Prix, vous allez traditionnellement faire les 3 tours de circuit nécessaires pour boucler la course. Comme d’habitude, l’écran de classement va apparaître, puis vous pourrez lancer la course suivante. Cette formulation vous interpelle ? C’est là qu’est la différence avec les épisodes précédents. Après un temps de chargement vraiment très court, tous les pilotes vont se retrouver sur la ligne de départ du circuit qu’on vient de terminer. Le top départ est donné et la course commence. Très vite, le balisage nous fait sortir du circuit en cours pour rejoindre un trajet à part. À nous les vastes étendues !

Sur le côté de l’écran, on constate la carte du trajet. On peut alors remarquer un long tracé qui fini sur un circuit, cependant, en regardant en bas de l’écran, on comprend que le tour 1 du prochain circuit est déjà en cours. En réalité, le trajet pour aller au nouveau circuit comptera comme 2 tours et seul le 3ème tour se fera sur le circuit final. À la fin de ce dernier tour, l’opération se répétera jusqu’à avoir fait les 4 circuits qui composent la coupe sélectionnée.





Si sur le papier il peut paraître bizarre de ne faire qu’un seul tour de circuit, c’est aussi pour vous permettre d’admirer et jouer sur le continent, et croyez-nous, il est aussi beau que bien rempli ! À l’annonce d’un Mario Kart en open world, la question que nous nous sommes immédiatement posée est de savoir comment se monde va être rempli. L’inquiétude est vite balayée et techniquement, le jeu semble tirer parti de la puissance de la console. Pour information, nous jouons sur téléviseur en 4k60fps. Un petit sentiment de flou peu se faire sentir sur l’horizon, mais dans Mario Kart, on se concentre surtout sur les peaux de bananes qui peuvent arriver juste devant nous, et les carapaces qui peuvent venir nous chauffer le derrière.

Des surprises sous le capot ?

D’ailleurs, quelques nouveaux objets font leur arrivée ou leur retour comme la plume, le Méga Champignon, Kamek ou la carapace à pièces. On peut aussi noter l’arrivée du Bloc pièces, la fleur de glace et le marteau tous les trois introduits précédemment dans Mario Kart Tour et rappelant Mario Kart Arcade. En parlant des objets, il est à noter que le célèbre éclair pouvant rapetisser l’ensemble des concurrents peut aussi avoir un impact sur la météo, qui peut elle-même en avoir sur le circuit. Petit changement notable au sujet des pièces : on peut désormais en collecter jusqu’à 20, avec le même usage que par le passé.





Il existe un objet un peu spécial, qui ne se récupère pas dans les boites à objets habituelles, mais sur le bord de route : les costumes. En réalité matérialisé par des sacs de nourriture, cet objet permet de changer l’apparence de votre personnage et de devenir Pilote, Motard et autre. On vous laisse découvrir les costumes. Sachez qu’il en existe pour tous les personnages, mais que Mario est évidemment le plus gâté en nombre.

Des nouveautés qui ne cherchent pas à s'imposer

En termes de gameplay, Mario Kart World ne souhaite pas vous dépayser, mais deux nouvelles fonctions ont été introduites. La première est le saut ; il se charge en maintenant la gâchette appuyée. Il ne faut pas donner de direction au moment du chargement, pour ensuite sauter en hauteur avec un mini boost. Soyons honnêtes, le boost n’est clairement pas avantageux. L’objectif de cette fonction est principalement de sauter sur des rails et autres barrières sur lesquelles il est désormais possible de glisser. En réalisant un saut vers un mur lisse, vous allez pouvoir rouler dessus et ajouter de la verticalité à cet épisode. Cette idée d’aller rouler là où aucun autre Mario Kart ne vous l’autorisait est le sel de cet épisode. En cherchant un itinéraire bis, vous allez pouvoir voir la course sous un autre angle. Le coup n’est pas évident au début et il vous faudra briser un peu la barrière mentale posée par les jeux de course. Mais avec le temps, vous vous surprendrez à tenter des choses que vous n’imaginiez pas possibles dans un Mario Kart.

L’autre nouveauté de gameplay, bien plus secondaire est le retour en arrière. Vous pouvez en maintenant appuyé un bouton, revenir temporellement en arrière de manière accélérée. Attention cependant, ce n’est pas tout le jeu qui recule, mais votre personnage. Cette fonctionnalité est un peu délicate à maîtriser au début car elle n’est pas accessible à tout moment. Par exemple, elle ne vous évitera pas de finaliser une chute ou de glisser sur une peau de banane. Il faut la voir comme l’occasion de retenter une opportunité ratée. Par exemple, vous remarquez un beau raccourci au dernier moment du coin de l’œil et l’avez raté. Hop, ni vu ni connu, vous reculez pour bifurquer et l’emprunter. Là aussi, cela sera un coup à prendre.

La balade des gens heureux !

On l’a déjà évoqué, le jeu est plaisant à jouer mais aussi à voir. La plupart des circuits comportent de nombreux clins d’œil à des jeux précédents, qu’ils soient du Mario Kart ou pas. Il en est de même dans le mode Balade. En déambulant en toute liberté, vous allez pouvoir explorer le continent. Sachez qu’en plus des routes et circuits, le jeu propose un vaste environnement très rempli. Vous trouverez des missions à accomplir dans tous les sens. Celles-ci se lancent en percutant un interrupteur « P » bleu.



Les défis proposés semblent variés, même si nous n’avons pu réaliser chacun d’entre eux. Cela va de la collecte de pièces bleues dans un temps record, à éviter des obstacles, ou encore à la mini course avec des zèbres ! En parlant d’animaux, sachez que quelques ennemis sur la carte peuvent aussi venir vous chercher des noises. D’autres types de défis vous sont proposés, à l’image de médaillons venant récompenser votre exploration lorsque vous parvenez à atteindre une zone inattendue en kart. Les circuits peuvent être librement explorés en mode balade. Cela vous permettra d’en rechercher tous les secrets. Nous avons pour notre part été agréablement surpris par le Cinéma Boo, mais chut !

Une dernière pour la route ?

On en profite pour clôturer cette preview sur une anecdote. Si quelques journalistes présents se sont éclipsés peu avant l’heure de fin, pour des raisons personnelles (telles qu’un train ou simplement le fait que Mario Kart ne soit pas leur came), plus d’une dizaine d’entre nous est restée après l’heure de fin pour faire une course de rab en mode Survie. Quelques employés de Nintendo of Europe alors présents se sont joints à nous sur les consoles libérées. Si nous vous racontons cette anecdote, ce n’est pas pour nous venter d’avoir fini premier de cette course (quoique…), mais plutôt pour vous signaler l’ambiance et la petite effervescence que procurait le jeu afin de pouvoir en profiter encore un peu plus. Cela traduit à nos yeux le potentiel que représente cet épisode : vous allez avoir du mal à le lâcher !