Aperçu de Mario & Luigi : L’épopée fraternelle : maintenant marins et électriciens ?!

Au pays de Connexia, eau et électricité font bon ménage !

Gameplay Mario & Luigi Epopée Fraternelle : scène d'exploration (Puissance Nintendo) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un monde fourni et un archipel au goût de reviens-y

Les combats ou l’âme du jeu, avec la stratégie en fleuron

Gameplay Mario & Luigi Epopée Fraternelle : scène de combat (Puissance Nintendo) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Electrisant c'est bien le terme pour qualifier la promenade maritime de cet épisode emmenant Mario, Luigi et d'autres personnages du Royaume Champignon loin de chez eux, dans le monde de Connexia. Les terres y sont fragmentées, toutes perdues sur de grandes îles et de petits îlots au milieu d'un gigantesque océan. Toute ressemblance avec un certain Zelda Wind Waker ne serait pas fortuite tant le jeu s'amuse de références parfois subtiles parfois évidentes qu’on vous laisse le plaisir de découvrir et débusquer.Tout commence par l’esthétique du jeu qui emprunte aisément le charadesign des nombreux PNJ croisés à l’univers de Bomberman ainsi qu’à Animal Crossing. Variante RPG des aventures de Mario & Luigi oblige, la truculence des dialogues et l’humour sont de la partie, chaque personnage croisé, qui sont très nombreux redisons-le, ayant son petit caractère.Si le lien évident avec Wind Waker tient à l’exploration maritime, le jeu ne propose toutefois pas de parcourir un vaste océan librement navigable. Depuis une carte du monde, notre bateau le Navisme est en effet soumis à de puissants courants qui nous placent sur des boucles automatiques.D’une certaine manière, l’expérience se rapproche de Super Mario Galaxy 2 avec le vaisseau sur lequel il est possible de se promener et que l’on fait avancer sur une worldmap par des embranchements.Côté contenu comptez sur une belle générosité car que ce soit le bateau ou les îles que nous avons pu parcourir, tous offrent une belle taille et proposent beaucoup d’interactions. La vie fourmille dans le monde de Connexia, les habitants ayant conquis la moindre terre et ayant à chaque fois développé une culture originale.Le jeu a en cela un petit côté Super Mario Odyssey où l’exploration se rapprochait parfois de visites touristiques. La qualité graphique est au rendez-vous, avec une licence plus belle que jamais et un parti pris assumé de style cel shading réussi et des habitants du royaume Champignon qui se mêlent harmonieusement avec le reste de l’univers de Connexia.L’enjeu de la quête de Mario et Luigi est ici toutefois plus déterminé, les deux frères plombiers ayant pour mission de relier électriquement les îles à leur bateau et permettre de remodeler un monde morcelé. Tout un programme !Dans la tradition de la série des Mario & Luigi, le jeu propose d’explorer à chaque fois de petits environnements, avec quelques phases simples de plateforme, au moyen notamment des capacités frères qui permettent, au fil du jeu, d’accéder à des zones au départ inaccessibles.Si on ne contrôle que Mario ici et qu’aucun mode coopération deux joueurs n’est inclus, Luigi n’est pas en reste car il est possible de le faire sauter directement et de le faire interagir avec l’environnement pour des actions en deux temps. Luigi reste à côté d’un interrupteur tandis que Mario se positionne près d’une plateforme par exemple.Dans la pratique ces actions en deux temps fonctionnent très bien, à aucun moment nous n’avons noté de temps mort et la réactivité de l’IA contrôlant Luigi nous a semblé très bonne. À voir au long cours et en particulier dans les parties les plus tortueuses du jeu.Sur le chemin, les ennemis sont légion, avec un design totalement orignal et bien trouvé. Une observation attentive de leurs particularités physiques permet de comprendre quel est leur point faible et surtout leur point fort. Un mot résume bien l’expérience des combats dans ce Mario & Luigi : la stratégie.Le titre se démarque facilement de ses ainés par une orientation stratégique assumée. Les combats sont denses et proposent une ribambelle d’options pour venir à bout d’ennemis parfois coriaces et fourbes.On retrouve ce qui fait la marque de fabrique de la série, à savoir les actions dynamiques qui viennent réveiller des affrontements au tour par tour. En effet si l’on surprend l’ennemi avant le combat, l’on prend l’avantage d’attaquer en premier. Attention toutefois à la réplique puisque les ennemis sont plus sournois que jamais. Ils attaquent autant Mario que Luigi et surtout présentent plusieurs patterns d’attaques qui ne manqueront pas de vous surprendre.La possibilité d’esquiver l’attaque ennemie, voire même d’infliger des dégâts à l’ennemi qui nous fonce dessus est assez jubilatoire. En cas d’échec la réplique risque de piquer méchamment, heureusement beaucoup d’options permettent de se protéger et de répliquer.Les attaques classiques, le saut et le marteau, sont les attaques de base des deux frères. Comme à l’accoutumée, il est possible de booster ces attaques en appuyant au bon moment pour maximiser les dégâts et apprécier la complicité plus qu’évidente des deux frères dans cet opus. Encore mieux, les attaques frères, avec par exemple le lancer de carapaces – façon Mario Kart – risquent de faire de sacrés dégâts. Ces attaques puissantes sont toutefois limitées par une dose d’énergie qu’il est possible de reconstituer avec des objets.Grande nouveauté du titre : les prises de combat. Ces capacités sont à cet opus de Mario & Luigi ce que les badges sont à Paper Mario. Ce sont des capacités spéciales qui octroient des bonus dans certaines circonstances.À la différence des badges que l’on changeait relativement peu souvent, le titre invite ici le joueur à faire preuve d’une grande souplesse et flexibilité dans le choix de ces capacités. Non seulement leur affichage à l’écran est très visible mais en plus ces capacités ont une durée d’utilisation limitée. Ainsi pour dix utilisations d’une prise de combat, il faut parfois compter plus du double de tours de combat avant que la capacité ne soit de nouveau disponible.Cette idée impose au joueur de ne pas se reposer sur ses lauriers et de tirer profit de toute la palette d’actions proposées. À noter que pour débloquer de nouvelles prises de combat l’aspect exploration compte puisque ces prises se débloquent en échange de Farfadays, de petits collectibles facétieux qui apparaissent lors d’interactions avec l’environnement, comme des blocs à casser par exemple.Heureusement que les parents ou les joueurs les moins aguerris se rassurent, le jeu se veut très accessible, avec une possibilité de fuir facilement des combats en cas de difficulté mais aussi de s’armer d’objets salvateurs nombreux. Il faut également compter sur ce qui fait l’essence du côté RPG de la licence, avec des Mario et Luigi pouvant évoluer grâce au gain d’expérience et aux montées de niveau.Chaque niveau atteint permet d’améliorer les compétences des deux frères mais en plus, à chaque palier, c’est-à-dire tous les cinq ou sept niveaux, il est possible de sélectionner une spécialisation, soit en attaque, en défense, en nombre de PV ou pourquoi pas même en gain d’expérience, pour améliorer notre personnage. Il est ainsi possible de créer deux Mario et Luigi différents et complémentaires.