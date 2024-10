Mario & Luigi : L’épopée fraternelle, un coup de jus et en avant !

Connexia les frères !

Rallumer la lumière

Le monde a été fragmenté. Il faudra toute la puissance de Mario et Luigi pour parvenir à redonner à Connexia toute son intégrité. A bord du Navisme, une île-bateau mouvante, nos deux héros vont parcourir les courants marins pour rattacher les îles entre elles.Bien entendu, l’aventure ne sera pas de tout repos et de nombreux rebondissements seront eux aussi de la partie. Nous vous en avions déjà parlé , mais il est temps de continuer : car l'aventure mérite qu'on s'y arrête, qu'on enquête, qu'on explore encore plus !Si vous connaissez la série des Mario & Luigi, le gameplay ne vous étonnera pas : on reprend les mêmes bases, on y ajoute une touche de nouveauté et on permet à tous de se plonger dans l’aventure. Ainsi, vous retrouvez le combat au tour par tour dynamique, les actions à effectuer ensemble, les puzzles et autres énigmes demandant un peu de dextérité. Mais nous allons revenir là-dessus ! L’histoire, quant à elle, est complètement indépendante : pas besoin d’avoir joué aux précédents opus pour vous plonger au cœur de Connexia !Connexia est un monde d’électricité, ou du moins de son équivalent magique dans ce monde. Transporter les prises, se les lancer d’une touche, déplacer des éléments ou encore se battre seront au-rendez vous. C’est le retour des phases de combat au tour par tour, avec les petits blocs flottants au-dessus de vos têtes, permettant de sélectionner l’action que vous souhaitez faire. Tout est ensuite question de timing : frapper les boutons A et B, en fonction du frère, pour taper ou vous défendre. Mais cette fois… ce n’est pas tout !Luigi aura un rôle particulièrement important cette fois. Il a de brillantes idées, qui vous sortiront d’un bon nombre de situations délicates. Il est particulièrement plaisant de le voir réfléchir et agir, de le mettre ainsi en avant, ou même de pouvoir l’envoyer effectuer des actions vous simplifiant la progression.Mario & Luigi: L’épopée fraternelle est un opus très dense et riche : clins d’œil, jeux de mots, références aux jeux Nintendo seront de la partie. Les nouveautés induites par le gameplay ajoutent une certaine profondeur au jeu, tout en distillant une touche de nostalgie pour celles et ceux qui ont joué aux précédents opus RPG des deux frères.Bien sûr, on retrouve l’équipement à gérer, les statistiques à prendre en compte, les boutiques à explorer et les îles qui se révèlent riches en événements à tous moments de votre progression. Mais cela, ce sera à vous de le découvrir en temps voulu.L’aventure à Connexia se révèle pleine de secrets… Et on a hâte de vous en partager plus. Car il va falloir attendre encore un peu pour découvrir enfin l’aventure en Connexia !