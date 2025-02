Preview de Xenoblade Chronicles X, Définitive Edition : à la (re)découverte de Mira

Une exploration qui promet d'être longue et immersive

Plus léger mais plus performant

An 2054. Au cours d'une guerre entre deux espèces extraterrestres, la Terre est détruite condamnant l'humanité à l’extinction. Heureusement, un petit nombre de survivants, embarqués à bord du vaisseau « La Grande Blanche », fait un atterrissage en catastrophe sur une planète inexplorée du nom de Mira, après avoir échappé de justesse à leurs poursuivants.Après une introduction à couper le souffle nous montrant de terribles batailles dans l'espace et la disparition de notre bien regrettée Terre, nous commençons la création de notre avatar avec un choix des détails physiques suffisamment varié pour incarner un héros à notre goût.Le début du jeu peut paraître un peu long puisqu'il y a beaucoup de cinématiques nous expliquant que, désormais, les humains survivants doivent coloniser ce monde inconnu et bâtir une nouvelle civilisation. Nous ne sommes pas totalement libres de nos mouvements dès le départ.On commence notre épopée avec toute une panoplie de didacticiels qui apparaissent au fur et à mesure durant les premiers chapitres mais qui sont nécessaires pour appréhender au mieux toutes les mécaniques du jeu notamment le système de combat en temps réel avec les arts, capacités spéciales auxquelles nos différentes armes nous donnent accès.Mais ce qui fait la plus grande force de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, c'est sa faune et sa flore ainsi que sa vaste exploration en monde ouvert.En effet, une fois lancé, on ne peut qu'être éblouis par la qualité graphique. Les paysages de Mira sont magnifiques, les créatures indigènes qui la peuplent très variées et de toute taille, allant des toutes petites aux gigantesques. Le jeu est bourré de détails et nous donne envie d'explorer la carte dans ses moindres recoins.La planète regorge autant de secrets que de dangers. D'ailleurs, chaque découverte, même infime, récompense le joueur et nous en apprend plus sur notre environnement. C'est le cœur même du jeu. Une exploration époustouflante et totalement immersive.Les graphismes de la version Wii U de 2015, étaient déjà très beaux. Pour la version Switch, c'est la même chose en mieux. Il ne s'agit pas d'une refonte complète mais les changements sont bien visibles. Les graphismes ont clairement été améliorés, ils sont plus nets, plus lumineux et plus colorés.Tout est mis en œuvre pour nous donner envie de visiter cette nouvelle terre d'asile, quitte à digresser dans l'histoire principale. Et comme la carte paraît très grande, cela nous promet de longues heures de jeu.Un point qui devrait être très apprécié dans cette édition définitive, c'est sa taille : compter 13,4Go sur Switch contre 22Go sur Wii U.Il faut savoir que le poids de Xenoblade Chronicles X sur Wii U avait valu pas mal de critiques auprès des joueurs car cela signifiait que l'on pouvait rarement se procurer le jeu en version dématérialisée sans saturer sa console en terme de place. On peut voir sur Switch que sa taille a quasiment été divisée par deux et ce, grâce à la technologie de compression moderne permettant aux jeux de réduire drastiquement leur taille.On pourrait alors se demander si un jeu moins lourd est synonyme de qualité diminuée. Que l'on se rassure ! Ca ne semble pas du tout être le cas. Ce serait même tout le contraire.On le voit pour commencer avec des graphismes améliorés sur Switch par rapport à la Wii U, comme nous l'avons dit précédemment. En outre, de ce qu'on a pu constater jusqu'à maintenant, Xenoblade Chronicles X Définitive Edition tourne parfaitement bien sur notre console autant en mode salon qu'en mode nomade. Au vu de la quantité de détails présents dans le jeu, aucun bug ni ralentissement d'aucune sorte n'est à signaler et on ne doute pas que ça reste ainsi jusqu'à la fin de l'aventure.Autre changement non négligeable sur la version Switch : la possibilité d'avoir des doublages japonais, ce qui n'était pas le cas sur Wii U. En tant que JRPG, c'est un ajout particulièrement apprécié pour une meilleure immersion. En effet, les voix japonaises donnent plus d'énergie aux différents PNJ du jeu, d'autant que ces derniers semblent malheureusement un peu robotisés et manquer d'âme.Notre avatar, quant à lui, ne parle pas mais nous profitons de sa voix dynamique durant les combats.Lors de sa création, nous choisissons la tonalité qui nous convient le mieux et il est possible de changer la langue des doublages en cours de route.