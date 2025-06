Nintendo Switch 2 Welcome Tour : bienvenue au cœur de la BÊTE !

Nintendo Switch 2 Welcome Tour - Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch 2) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une visite réellement intéressante pour tous !

Des mini-jeux et autres démos techniques pour relever le niveau de fun ?

C’est bien connu : les modes d’emploi, certains adorent les lire mais beaucoup détestent devoir s’y plonger. Et en ce qui concerne les tutoriels dans les jeux vidéo, c’est un peu la même chose. Souvent barbants, ils donnent à la plupart des joueurs confirmés l’impression de perdre leur temps et se voient donc expédiés aussi vite que possible.Avec sa Switch 2, Nintendo a choisi de faire différemment. D’une part, ce Welcome Tour est optionnel (et même… payant !), ce qui permet à tous les joueurs non intéressés de passer outre. Surtout, cette approche façon visite de musée rend la chose très agréable : après avoir choisi son personnage parmi la file d’attente, nous voici au beau milieu d’une Switch 2 géante prête à nous livrer tous ses secrets. Le tout agrémenté d’ateliers, de comptoirs, de quiz et même de mini-jeux. Fantastique !D’ailleurs, les premiers pas dans ce musée consacré à la dernière née de Nintendo fonctionnent bien. Les graphismes sont certes simples mais très bien réalisés et fins, ce qui permet d’emblée d’apprécier le gap en résolution versus la Switch première du nom.L’exposition comporte plusieurs zones (chacune dédiée à un élément de la console ou un accessoire) que vous devrez visiter de fond en comble : il y a des tampons à collecter relatifs à chaque élément clé de la zone en question, et la zone suivante ne s’ouvrira à vous que lorsque vous aurez réuni tous les tampons de la zone en cours !Des comptoirs sont également disséminés un peu partout : vous pourrez y découvrir des panneaux informatifs concernant l’élément que vous visitez actuellement et tester vos connaissances via des petits quiz pas très compliqués.Autant le dire tout de suite: la collecte des tampons ne présente pas un grand intérêt et risque d’en agacer plus d’un. Son rôle est simplement de vous obliger à parcourir toutes les zones de fond en comble. En revanche, les panneaux sont vraiment intéressants et devraient passionner les plus jeunes mais aussi toute personne ayant acheté une Switch sans forcément connaître toutes ses caractéristiques.En revanche, Nintendo semble avoir quelque peu mis de côté toute notion d’amusement dans cette histoire. On apprend des choses passionnantes, le ton est certes jovial, mais on ne s’amuse pas. ON S’INSTRUIT ! Pire, les quiz donnent parfois une désagréable sensation de retour à l’école : pas de vraie récompense (autre que des médailles pour déverrouiller des mini jeux), aucune question amusante, et même une interactivité assez limitée. Dès lors, on apprécie d'en faire un ou deux par session, mais pas plus pour éviter une saturation vite arrivée.Mais revenons au positif : l’immersion au sein de la machine et de ses accessoires est vraiment agréable et parfaitement réussie. Elle permet de découvrir, même pour les connaisseurs, quelques astuces et secrets de fabrication de Nintendo qui devraient intéresser même les plus pointilleux des joueurs. Voilà bien là le principal, et puis pour l'amusement, allons donc voir plus bas !Fort heureusement, le musée de ce Nintendo Switch 2 Welcome Tour accueille aussi des démos techniques et des mini-jeux ! Ces activités vont cette fois vous permettre d’expérimenter directement manette en main les nouvelles caractéristiques et aptitudes offertes par la Switch 2 et ses Joy-Con 2 par exemple. Jouer des maracas, découvrir le mode souris, appréhender la fréquence d’affichage, la résolution mais aussi les 1001 possibilités offertes par les Vibrations HD 2. Certains jeux sont très réussis et devraient beaucoup vous amuser ! En revanche, avouons que d’autres sont parfaitement anecdotiques.Vous pourrez par exemple tester votre dextérité à la souris en évitant une invasion de mines explosives à l’écran, ou tenter de localiser l’épicentre de vibrations émises à l’aveugle sur votre écran, reconnaître la fréquence d’affichage sur plusieurs exemples… Et même entendre des sons uniquement via les vibrations de vos Joy-Con ! Epatant. Et il y a de quoi faire puisque chacun des mini-jeux propose plusieurs niveaux de complexité.Pour les déverrouiller, il vous faudra cumuler un nombre suffisant de médailles au cours de vos aventures. Ce sera donc l'occasion de revenir plusieurs fois sur chaque zone une fois que vous aurez accumulé beaucoup de médailles. Malin ! Toutefois, ne vous attendez pas à des jeux exceptionnels ou à un Mario Party like : nous sommes ici devant des jeux courts et simplistes mettant simplement en avant une fonctionnalité spécifique de la console.Beaucoup de ces jeux font d’ailleurs la part belle au tout nouveau mode souris des Joy-Cons 2, ce qui paraît logique. D’autres imposent d’être plutôt en mode docké, portable ou table pour profiter de leur spécificité (on pense par exemple à un jeu qui vous met au défi de reproduire un angle d'inclinaison précis avec votre Switch 2 en mode table).Enfin, et cela va beaucoup moins vous plaire, certains ne seront accessibles que si vous possédez l’accessoire en question pour pouvoir y jouer, comme par exemple la Caméra (même si la plupart des caméras USB-C devraient fonctionner) ou le nouveau Pro Controller. Très agaçant (même si contournable), car ce Nintendo Switch 2 Welcome Tour mise tout sur la complétion et vous oblige donc à repasser à la caisse une fois de plus pour espérer terminer le jeu à 100%.Enfin, inutile de préciser que la rejouabilité est proche du néant concernant la visite en elle-même. Pour les mini-jeux en revanche, vous serez forcément tentés de venir battre votre meilleur score. En effet, certains jeux sont plus ardus à maîtriser qu’il y paraît. C’est bien la seule raison qui pourrait éventuellement vous pousser à relancer le titre une fois que vous aurez terminé la visite ! En effet, pas de multijoueur ou de mode online en vue pour vous motiver à rester...Dès lors, et malgré un contenu loin d’être ridicule, ce Nintendo Switch 2 Welcome Tour aurait selon nous eu toute sa place comme jeu inclus avec la console. Car il s’agit avant tout d’un tutoriel. De belle qualité certes, mais un tutoriel quand même !