My Mario : Nintendo lance une gamme pour les tout-petits dès août 2025 au Japon

Nintendo dévoile My Mario, une série de produits pour bébés et enfants avec jouets amiibo, appli, livre et vidéos. Disponible au Japon dès août 2025, à l’international en 2026.

Nintendo élargit l’univers de Mario pour aller jouer… dans la chambre des tout-petits ! Avec la nouvelle gamme « My Mario », la firme de Kyoto s’adresse aux bébés, aux jeunes enfants, mais aussi aux parents et aux tontons gâteaux désireux de partager des moments ludiques. Pensée pour être aussi amusante qu’accessible, cette collection mêle jouets traditionnels, lecture interactive, application gratuite et mini-séries animées. Le lancement aura lieu le 26 août 2025 au Japon, avec une sortie internationale prévue en 2026. Plongeons dans cette nouvelle gamme de produits riche en références !

Les blocs en bois amiibo : le jeu à portée de main

Le produit phare de My Mario est sans doute le « Mario Wood Block Set » (ou Set en bois Mario). Ces blocs en bois sont conçus pour être faciles à manipuler par les petites mains et mettent en scène Mario, Luigi et les objets emblématiques de la série comme le Super Champignon, le Bloc ? ou l’Étoile.
Deux coffrets sont annoncés : un petit set de 3 pièces (2 980 yens, soit environ 17,88 €) et un grand set de 30 blocs (19 980 yens, soit environ 119,88 €). La particularité de ces jouets ? Chaque personnage est doté d’une puce NFC, ce qui permet de les utiliser comme amiibo dans les jeux compatibles sur Nintendo Switch. De quoi relier la chambre de bébé au salon de jeu en un clin d’œil.
Galerie images

Le livre interactif « Hello, Mario! »

Pour les moments plus calmes, Nintendo propose le livre cartonné « Hello, Mario! », publié par Shogakukan (1 870 yens, soit 11,22€). Conçu pour être manipulé sans crainte, il invite les enfants à tourner le visage de Mario ou à lui ouvrir la bouche au fil des pages.
Cette approche ludique encourage la découverte, la motricité et l’interaction parent-enfant. Ce livre sera vendu dans les boutiques Nintendo et dans les librairies au Japon.
Galerie images

Une application "Hello, Mario" gratuite sur Switch et mobile

Nintendo accompagne le lancement physique d’une application gratuite disponible à la fois sur Nintendo Switch et sur smartphones iOS/Android. Baptisée « Hello, Mario! », elle propose de manipuler le visage de Mario, en tirant sur sa moustache, en tournant sa tête ou en observant ses réactions amusées.
Ce concept rappelle l’écran titre de Super Mario 64, mais il a été repensé pour être intuitif et adapté aux plus jeunes. Les interactions sont simples mais variées, favorisant le jeu partagé entre un adulte et un enfant, chacun réagissant aux mimiques du célèbre plombier.
Galerie images

Les mini-séries en stop-motion

Sous le titre « It’s Me, Mario! », Nintendo produira de courts épisodes en stop-motion d’une minute, mettant en scène un Mario expressif et malicieux. L’idée est d’offrir des séquences brèves, idéales pour capter l’attention des tout-petits, et de les rendre accessibles gratuitement sur le site officiel My Mario ainsi que sur d’autres plateformes proposant du support vidéo comme YouTube ou Instagram.

Et bientôt, peluches, habits et vaisselle

Si le lancement se concentre sur les blocs, le livre, l’appli et les vidéos, Nintendo confirme déjà l’arrivée prochaine de peluches et doudous, de vêtements pour bébés, mais aussi d’articles du quotidien comme des assiettes, bols et tasses Mario.

On a plein d'images dans la galerie My Mario, mais voici une petite sélection :
Habillement pour bébé

Doudous Mario et hochets

Bavoirs et verres bébé

Set de table pour bébé Mario

Sac à dos enfant Mario, couverture et chaussettes

L’objectif est clair : créer un environnement familier où l’enfant retrouve son héros préféré tout au long de la journée. Même sans enfants, on a bien envie de tout acheter "pour le jour où" ! Du bavoir au body, des chaussettes au pull Mario, on a vraiment tout un assortiment complet aux couleurs de Mario destiné aux bébés. C'est ravissant.

Combien coûtent les principaux produits Hello Mario ?

Nintendo a déjà dévoilé les prix pour le marché japonais.

En se basant sur le taux de conversion actuel (≈ 0,006 € pour 1 ¥), on obtient les estimations suivantes :
- Petit set de blocs Mario (3 pièces à 2980¥) : environ 17,88 €
- Grand set de blocs Mario & Friends (30 pièces à 19980¥) : environ 119,88 €
- Livre Hello, Mario! (1870¥) : environ 11,22 €

Ces tarifs sont indicatifs et ne tiennent pas compte des éventuels frais d’importation si vous craquez via un service depuis le Japon, ou d'ajustements lors de la sortie internationale prévue en 2026 car on sait que Nintendo peut avoir la main un peu lourde sur la commercialisation internationale de ses produits dérivés.

Une ouverture sur d’autres licences ?

Nintendo n’est pas la première firme à s’intéresser au public des tout-petits. The Pokémon Company a déjà exploré ce créneau, avec par exemple des peluches et jouets éducatifs destinés aux bébés, des livres cartonnés Pokémon et des gammes de vaisselle ou de couvertures Pikachu vendues au Japon.

Toutefois, ces produits sont souvent restés confidentiels à l’international, contrairement aux vêtements pour enfants que des marques comme Uniqlo ou Celio proposent ponctuellement dans leurs collections, mais rarement pour les moins de trois ans.

Avec My Mario, Nintendo adopte une stratégie plus globale, qui pourrait très bien être déclinée à d’autres personnages phares : la douceur de la Princesse Peach pour une gamme plus pastel, le côté espiègle de Yoshi pour des jouets et doudous colorés, ou encore un Donkey Kong pour des blocs et accessoires au style jungle. De quoi imaginer un futur rayon « Nintendo Babies » dans les magasins spécialisés.L'idée est en tout cas géniale, on se demandait depuis très longtemps pourquoi personne n'avait proposé de gamme pour bébé. On comprend aujourd'hui pourquoi : Nintendo avait certainement ce projet en préparation depuis de nombreuses années, et c'est donc un nouveau segment qui s'ouvre pour Nintendo, dans l'optique de toujours mieux faire connaître Mario aux enfants dès leur plus jeune âge.
