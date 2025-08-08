My Mario : Nintendo lance une gamme pour les tout-petits dès août 2025 au Japon

Dossier My Mario

Nintendo élargit l’univers de Mario pour aller jouer… dans la chambre des tout-petits ! Avec la nouvelle gamme « My Mario », la firme de Kyoto s’adresse aux bébés, aux jeunes enfants, mais aussi aux parents et aux tontons gâteaux désireux de partager des moments ludiques. Pensée pour être aussi amusante qu’accessible, cette collection mêle jouets traditionnels, lecture interactive, application gratuite et mini-séries animées. Le lancement aura lieu le 26 août 2025 au Japon, avec une sortie internationale prévue en 2026. Plongeons dans cette nouvelle gamme de produits riche en références !

Avec My Mario, Nintendo adopte une stratégie plus globale, qui pourrait très bien être déclinée à d’autres personnages phares : la douceur de la Princesse Peach pour une gamme plus pastel, le côté espiègle de Yoshi pour des jouets et doudous colorés, ou encore un Donkey Kong pour des blocs et accessoires au style jungle. De quoi imaginer un futur rayon « Nintendo Babies » dans les magasins spécialisés.L'idée est en tout cas géniale, on se demandait depuis très longtemps pourquoi personne n'avait proposé de gamme pour bébé. On comprend aujourd'hui pourquoi : Nintendo avait certainement ce projet en préparation depuis de nombreuses années, et c'est donc un nouveau segment qui s'ouvre pour Nintendo, dans l'optique de toujours mieux faire connaître Mario aux enfants dès leur plus jeune âge.