Dragon Ball: Sparking Zero Disponible sur Switch 2 depuis le 14/11/2025
Test de Dragon Ball: Sparking Zero (Switch 2)

Test de Dragon Ball: Sparking! Zero : l'esprit Tenkaichi est là, les 60 fps sont restés sur Namek

Après des années d'attente et une hype intergalactique, la suite spirituelle de la légendaire série Budokai Tenkaichi débarque enfin sur la nouvelle console de Nintendo. Si le contenu titanesque fait tourner la tête, la technique sur Switch 2 nous laisse un arrière-goût doux-amer.

Test
Il aura fallu près de deux décennies pour que Bandai Namco ose enfin remettre les mains dans le cambouis de l'Arena Fighter pur et dur, celui qui a bercé l'enfance de millions de joueurs sur PS2 et Wii. Dragon Ball: Sparking! Zero ne se cache pas, il est là pour raviver la flamme de la nostalgie et offrir aux fans l'expérience ultime de l'univers d'Akira Toriyama. L'arrivée du titre sur une Switch 2, désormais bien installée depuis sa sortie en juin, était l'occasion rêvée de voir ce que la machine a dans le ventre avec l'Unreal Engine 5. Le résultat est une véritable lettre d'amour à la franchise, mais une lettre écrite avec une plume qui bave parfois un peu trop sur le papier.

Une sélection de combattants qui ferait exploser n'importe quel détecteur

Ce qui frappe dès les premiers instants, c'est la générosité débordante du titre. On se retrouve face à un mur de personnages qui donne le vertige. Le roster est tout simplement gargantuesque. Certes, les mauvaises langues diront qu'on y trouve dix variations de Goku et autant de Vegeta, changeant uniquement de couleur de cheveux ou de tenue déchirée. C'est un fait. Mais au-delà des têtes d'affiche, quel plaisir de retrouver des combattants de seconde, voire de troisième zone ! Pouvoir incarner des personnages aussi anecdotiques que Kiwi, Spopovich ou les membres du commando Ginyu au complet apporte une profondeur encyclopédique au jeu.
Cette exhaustivité transforme Sparking! Zero en un véritable musée interactif. On sent que les développeurs ont voulu faire plaisir à tout le monde, du fan de la première heure de Dragon Ball jusqu'aux suiveurs de Dragon Ball Super, en passant par les inconditionnels de GT... (force à vous, on est ensemble). C'est une célébration totale, un chaos organisé où chaque combat peut devenir une reconstitution fidèle de l'animé ou un « what-if » totalement improbable. Sur ce point, le contrat est plus que rempli, car c'est le jouet ultime pour quiconque a un jour mimé un Kamehameha dans la cour de récréation. Cependant, cette abondance ne masque pas complètement une certaine redondance dans les styles de combat, inhérente à ce type de production massive.

C'est le chaos, mais un chaos qui a du style

Une fois dans l'arène, manette en main, le constat est plus nuancé. Le jeu reprend les bases de la série Tenkaichi : une vue de dos, des déplacements libres en 3D et une destructibilité des décors impressionnante. Les affrontements sont sympathiques, indéniablement dynamiques, et retranscrivent bien la violence des chocs de l'œuvre originale. Les effets de particules fusent, les auras saturent l'écran, et l'impact des coups spéciaux est jouissif. Pourtant, on ne peut s'empêcher de ressentir un certain flou artistique dans les contrôles.

Les combats deviennent vite brouillons, surtout lorsque la caméra peine à suivre l'action hyper-rapide ou se bloque contre un élément du décor. On a souvent l'impression de ne pas avoir un contrôle total sur son personnage, là où un Dragon Ball FighterZ offrait une précision chirurgicale. Ici, on est dans le spectacle avant tout, parfois au détriment de la lisibilité.
De plus, les développeurs ont cru bon d'intégrer des commandes par détection de mouvement (motion control) exclusives à la version Switch. Si mimer les attaques spéciales devant sa télé est drôle cinq minutes entre amis, cela reste une « gimmick » anecdotique. On ne se voit absolument pas jouer ainsi sur le long terme. On aurait grandement préféré que ce temps de développement soit alloué à l'optimisation technique du titre, qui en avait bien plus besoin.

Une technique qui souffle le chaud et le froid

C'est ici que le bât blesse le plus sur cette version Switch 2. La console a beau être plus puissante que son aînée, Sparking! Zero tourne ici à 30 images par seconde. Pour un jeu de combat sorti fin 2025 sur un hardware récent, c'est une déception majeure. On s'attendait légitimement à du 60 fps, standard du genre depuis maintenant plusieurs années. Ce choix impacte directement le confort de jeu et la réactivité, donnant parfois une sensation de lourdeur aux enchaînements qui devraient être instantanés.
Visuellement, le jeu reste très beau, avec un cel-shading de haute volée qui rend hommage au trait de Toriyama, mais ce framerate réduit ternit l'expérience globale. On se retrouve avec un titre qui est beau en images fixes, mais qui peine à convaincre totalement en mouvement face à la concurrence ou aux versions sur d'autres supports. C'est d'autant plus frustrant que la Switch 2 a montré sur d'autres titres qu'elle pouvait gérer des jeux exigeants.

Une galaxie de modes pour ne jamais s'ennuyer

Au-delà de l'affrontement immédiat, le menu principal se révèle être un hub extrêmement dense. Le cœur de l'expérience solo réside dans les Épisodes de combat, qui retracent l'histoire, et les Combats personnalisés, véritable outil de création pour imaginer ses propres scénarios. Mais la progression ne s'arrête pas là : le jeu incite constamment le joueur à explorer via les Demandes de Zen'ô et le Carnet de vignettes de Whis. Ces deux systèmes font office de liste de succès et d'objectifs quotidiens, offrant des récompenses constantes à dépenser dans la Boutique. C'est ici que vous pourrez acheter de nouvelles tenues, des accessoires de personnalisation, ou de quoi embellir votre Carte de joueur pour le mode en ligne.

Les puristes retrouveront avec plaisir les différents Championnats du monde avec leurs règles spécifiques (hors-ring, destruction, etc.) et un mode Entraînement, indispensable pour appréhender le gameplay. Le Online (classé ou amical) assure la durée de vie sur le long terme, tandis que la Galerie permet d'admirer les modèles et d'écouter les voix. Enfin, mécanique centrale du jeu, la collecte des sept boules de cristal permet d'accéder au menu d'invocation. Que ce soit Shenron, Porunga ou Super Shenron, invoquer ces dragons permet de débloquer des personnages, des objets ou des sommes importantes de Zénis, ajoutant un aspect collection très motivant.
DRAGON BALL: Sparking! ZERO - Nintendo Switch & Nintendo Switch 2 Launch Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
15/20
Dragon Ball: Sparking! Zero est un titre qui divise. D'un côté, c'est le fantasme ultime du fan, une encyclopédie jouable au contenu pharaonique qui respecte l'œuvre à la lettre. De l'autre, c'est un jeu de combat qui, sur Switch 2, souffre d'un framerate décevant et d'un gameplay parfois trop approximatif pour les puristes. Si vous cherchez la technicité et la précision, FighterZ reste le roi incontesté. Mais si votre fantasme absolu est de faire s'affronter Chaozu et Guldo (deux monstres de charisme, faut-il le rappeler) dans un déluge d'effets spéciaux, le plaisir sera bien là, malgré les défauts.
15 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Impossible de ne pas saluer le contenu pharaonique et le respect total de l'œuvre qui feront vibrer la corde sensible des fans. Toutefois, le framerate bloqué à 30 images par seconde sur une machine de 2025 et la confusion des combats ternissent le tableau. On se surprendrait presque à vouloir partir en quête des 7 boules de cristal, non pas pour ressusciter Krillin une énième fois, mais pour invoquer Shenron et lui demander le vœu ultime : un patch 60 fps stable. En l'état, on aurait volontiers échangé les fonctionnalités anecdotiques de motion gaming contre cette fluidité indispensable. C'est un défouloir généreux et fun, mais qui manque de la finition technique nécessaire pour entrer dans la légende.

Jouabilité
Le titre mise tout sur l'accessibilité et le spectacle. Les commandes sortent facilement, mais la caméra capricieuse et le sentiment de flottement nuisent à la précision des joutes. L'ajout des commandes par mouvement est un gadget amusant pour une soirée, mais totalement dispensable pour une expérience sérieuse.
Durée de vie
C'est le point fort incontestable du jeu. Avec son roster immense, ses modes histoire (les fameux « Episodes Battle ») qui permettent de revivre les arcs narratifs sous différents angles, et la quantité d'éléments à débloquer, vous en avez pour des centaines d'heures.
Graphismes
La direction artistique est sublime, fidèle à l'anime jusqu'au bout des ongles. Les effets de lumière lors des attaques ultimes sont éblouissants. Cependant, tout cela est gâché par ce choix du 30 fps sur Switch 2. Le jeu est beau, mais il manque cruellement de cette fluidité soyeuse nécessaire aux jeux de combat.
Son
Rien à redire de ce côté, l'ambiance sonore est au rendez-vous. Les doublages (japonais ou anglais) sont excellents et participent à l'immersion. Les bruitages iconiques de la série sont bien présents et percutants. Les musiques, bien que parfois inégales, accompagnent bien l'action épique des combats.
Intérêt
Si vous avez grandi avec Budokai Tenkaichi 3, ce jeu est une madeleine de Proust indispensable. Pour les autres, c'est un défouloir très correct. Il souffre cependant de la comparaison avec des titres plus pointus techniquement et ludiquement. C'est un très bon jeu « bac à sable » Dragon Ball, mais peut-être pas le grand jeu de combat compétitif qu'on espérait.

Galerie images

