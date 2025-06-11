[PGW 2025] Nous avons joué à Dragon Ball : Sparking ! ZERO !

Une arène de combat pas comme les autres !

Place au combat, Hajime !

Une version qui mériterait quelques haricots magiques !

DRAGON BALL: Sparking! ZERO - Nintendo Switch & Nintendo Switch 2 Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'année 2025 a marqué le début d'une nouvelle formule pour la Paris Games Week avec une première soirée traditionnellement dédiée aux médias et à la presse mais désormais également ouverte au grand public ! En vous promenant dans les couloirs de cette grande fête des jeux vidéo, vous auriez pu tomber nez à nez avec le duo iconique de la ville rose, Big Flo et Oli, le grand frère amenant sa patte à la direction artistique de l'édition 2025.La PGW a proposé une édition résolument tournée sur des éditeurs phares dont Bandai Namco trônant fièrement au centre du Hall 1. Cette année Bandai Namco dévoilait ses jeux vitrines en mettant en avant l'efficace portage sur Nintendo Switch 2 de Cyberpunk 2077 ou encore le lugubre Little Nightmares III.En déambulant autour du stand, on a pu découvrir un stand dédié au portage du jeu ayant fait l'effet d'une bombe (ou d'un genkidama) l'année dernière, j'ai nommé Dragon Ball : Sparking ! ZERO. Si le stand était plutôt vide en ce début de soirée inaugurale, il rencontrera un fort succès le lendemain animé par des files d'attente interminables.Les conditions du combat s'effectueront donc sur Nintendo Switch 2 en solo ou en combat 1 vs 1. Vous avez le droit à plusieurs zones disponibles comme le mythique Tenkaichi Budokai ou encore la planète Namek.Au rayon des combattants disponibles, le jeu dévoile une véritable générosité qui a émoustillé la communauté à sa sortie avec un choix pléthorique de 180 personnages allant des multiples déclinaisons de Sangoku jusqu'au papi Tortue Géniale... Vous devez donc composer votre équipe de 4 personnages et combattre dans l'arène une IA survitaminée ou un adversaire déterminé.Dès le début du combat on constate un portage très en deca graphiquement des versions sorties l'année dernière. Les développeurs de Spike Chunsoft ont clairement mis l'accent sur la fluidité au détriment de la qualité graphique. Car oui, au rayon des bonnes nouvelles, le jeu est doté d'une fluidité exemplaire, les attaques s'enchainent avec merveille tout en conjuguant des déplacements supersoniques sur et autour de l’arène de combat ! Les techniques ont été fidèlement reproduites et vous retrouverez tous vos repères si vous y avez déjà joué !Cependant, au rayon des déconvenues, on reste fortement déçu du portage graphique avec une résolution fortement en deça d'autres supports et un niveau de détail des décors réellement revu à la baisse. Le jeu étant également prévu pour Nintendo Switch, nous sommes alors en droit de nous demander si les deux versions seront alignées graphiquement et si la fluidité restera optimale sur une console sortie il y a bientôt 10 ans.La saga des Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi continue sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 avec Dragon Ball : Sparking ! ZERO.Ce nouvel épisode ravira les fans de la licence au niveau du contenu en termes de personnages, d'arènes et de techniques. Cependant, le portage montre rapidement ses limites au niveau de ses graphismes, les développeurs ayant fait le choix de privilégier la fluidité graphique qui s'avère exemplaire.Plus que quelques jours avant de rassembler toutes vos forces pour jouer à Dragon Ball : Sparking ! ZERO !