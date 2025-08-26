Gamescom 2025 : Nous avons joué à EA Sports FC 26 !
Après des années en pointillé, EA Sports revient sur la nouvelle console de Nintendo. Nous étions donc très impatients de tester le jeu à la Gamescom !Aperçu
Echauffement à l'allemande !Après un exigeant test de Kirby Air Riders puis un enthousiasmant essai sur Pokemon Z/A, le marathon allemand se prolonge dans les allées publiques de la Gamescom !
Cologne, 21 août 2025, 16h00, nous faisons connaissance avec le plus grand hall public de la Gamescom faisant pâlir une Japan expo un jour de forte affluence ! Il s'agira donc dans un premier temps de se faufiler parmi la horde de fans agglutinés devant les énormes devantures des différents éditeurs (mention spéciale à Capcom pour une ambiance Resident Evil plus vraie que nature). Après de nombreux slaloms, nous approchons près du stand Nintendo. On ne peut pas le louper, tout de rouge vêtu bien entendu, celui-ci met en avant les jeux phares à venir les plus attendus à savoir Kirby Air Riders et Metroid Prime 4 : Beyond.
Mais cette fois nous allons nous attarder sur un jeu qui attire toute notre attention : EA Sports FC 26. Nous avions pu tester la version 25 sur la Nintendo Switch première du nom à la Paris Games Week. Le jeu était à la limite de l'injouable, une réactivité aux fraises et une modélisation faisant passer Fifa 98 pour un jeu next gen. Du coup cette année, avec un hardware revisité, notre curiosité est pour le moins attisée.
Sortez vos crampons !Nous voici donc arrivé, prêt à patienter les trente minutes annoncées pour rejoindre le corner dédié. Celui-ci est divisé en 2 parties, 4 télés mettant en confrontation 2 joueurs chacun tandis que quatre switchs en mode portable sont disposées à l'opposée.
« Bist du Alleine ? » me lance-t-on d’un air enjoué dans la file d'attente. Répondant "Ja" nous permettant de mettre à profit les dix longues et fastidieuses années de cours d'allemand, nous sommes directement redirigés sur une borne portable. Nous voici donc sur ce qui semble être la version quasi définitive du jeu, toutes les ligues et toutes les équipes sont bien présentes.
On m'invite par défaut à jouer avec le FC Koln.... N'ayant qu'une seule partie possible, je jette mon dévolu sur l'équipe championne d’Europe de cette année. Ayant peur des répercutions de la rédaction lyonnaise de PN, nous serons avares sur la quantité de superlatifs pouvant décrire cette équipe....
Premier fait remarquable, pour l'instant nous avons les anciens maillots sélectionnables. Il reste donc un mois pour mettre à jour cette partie du côté d’Electronic Arts. L'adversaire du jour sera le légendaire Réal de Madrid, de quoi offrir une belle piqure de rappel à notre Kylian Mbappe national.
Mais passons au vif du sujet, le jeu. Si nous sommes encore loin de l'expérience sur PS5, la version Nintendo Switch 2 est jouable et nous permet même d'y prendre du plaisir. Les contrôles sont plutôt réactifs, le jeu ne freeze pas même si nous sommes bien en 30FPS cela se constate mais la partie reste jouable. La prise en main est agréable sur la nouvelle console, et les contrastes sont agréables à l'œil.
