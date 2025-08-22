Gamescom 2025 : nous avons joué à Légendes Pokémon : Z-A !
Trois ans après avoir bousculé les codes des jeux Pokemon avec Légendes Pokémon : Arceus, Game Freak remet le couvert avec Légendes Pokémon: Z-A et nous promet bien des surprises. Nous avons pu mettre la main sur le jeu à la Gamescom et on vous dévoile les coulisses tout de suite !
Entrons dans l’arène !Poursuivons notre périple dans l'effervescence de la Gamescom et après une session décoiffante sur Kirby Air Riders, il est l'heure de mettre la main sur le blockbuster Pokémon de cette fin d'année, j'ai nommé Légendes Pokémon : Z-A. Annoncé lors du Pokémon Presents de février 2024, Game Freak compte bien instaurer la saga Legends dans le paysage vidéoludique actuel.
Quelques minutes d'attente plus tard, on me propose gentiment une boisson rafraîchissante nous permettant de survivre à la chaleur de Cologne. Ici, pas de lait meumeu mais nous sommes tout de même désaltérés et prêts à en découdre de la manette !
Comme pour Kirby Air Riders, la preview sera découpée en trois parties.
Notre professeur Pokémon du jour va donc nous détailler les différentes actions possibles et le principe du tournoi Royal nous permettant en cas de victoire de passer du grade Z à celui tant convoité, le grade A. Nous avons donc l'explication du titre, et une fois les explications nécessaires communiquées, le professeur nous invite à faire place pour se lancer dans cette nouvelle aventure !
Un jour je serai le meilleur dresseur !Armé du désormais familier Controller pro, nous lançons la partie d'un entrain non dissimulé !
Notre première mission nous emmène en pleine nuit dans les rues d'Illumis, en excellente compagnie car nous avons déjà à disposition quatre compagnons de poche avec Germignon comme starter mais aussi Wattouat, Aspicot et Etrourmi couvrant ainsi un spectre de capacités très large. Nous déambulons donc dans les artères de cette ville, rappelant une certaine ville lumière, accompagné de notre fidèle Pokemon nous suivant à la trace.
Graphiquement on constate bien une cohésion visuelle avec les épisodes Pokemon X et Y. Game Freak nous ressort sa patte graphique angulaire, son atmosphère plutôt froide et urbaine que nous avions parcouru sur la Nintendo 3DS.
A la fin de cette mise en bouche, notre professeur intervient pour nous lancer une partie qu'elle promet être plus challengeante...
Je ferai tout pour être vainqueurRetour à Illumis, notre nouvelle mission consistera à suivre un revenant de la série Pokémon X et Y, le légendaire Zygarde sous sa forme canine.
Ce parcours nous permet d'admirer la modélisation des bâtiments et sa Tour Eiffel remaniée, des objets, de la végétation mais aussi des personnages. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on est rassuré : les graphismes sont propres, les éléments s'affichent à l'écran sans clipping et en toute fluidité. La version Nintendo Switch 2 assure et rassure même si on aurait souhaité un peu plus de réalisme dans les hautes herbes, nous restons convaincus par le parti pris de cette direction artistique.
Notre chemin nous amène donc à rencontrer un certain AZ en grande discussion avec un énigmatique Lucario. AZ et Lucario nous confient ensuite le méga anneau et dès lors un combat s'enclenche. Très vite, le ciel change d'aspect et nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un affrontement comme les autres. Absol apparait et lance contre toute attente sa méga évolution pour devenir Méga Absol !
