Preview de Légendes Pokémon : Z-A : et si l’action était la clef de l’évolution des jeux Pokémon ?
Illumis nous appelle pour une nouvelle grande aventure pleine de promesses et de Méga-Évolutions.Impressions
La plongée dans les zones sauvages, terres d’exploration et de de tous les dangersL'analogie était trop belle, aussi si nous devions résumer notre rencontre avec ce nouveau jeu Pokémon, nous pourrions dire qu'elle s'est faite crescendo, un peu à la manière de notre ascension de la Dame de fer. En effet après avoir tout d'abord pu découvrir quelques images de cinématiques illustrant notre arrivée au sein d’Illumis, nous avons ensuite pu personnaliser l’apparence de notre dresseur grâce aux nombreuses tenues disponibles en jeu, et le faire poser en mode photo, avant enfin d'entamer notre exploration de la ville, grand théâtre des aventures de ce nouvel opus Pokémon.
La promenade a commencé par la découverte d’une des multiples zones sauvages, un territoire enclos de limites nécessitant un très court temps de chargement pour y pénétrer. Au sein de cette zone, les Pokémon sauvages s’ébattent en liberté et ne reculent devant rien pour défendre leur liberté, quitte même à fondre sur notre personnage et sur sa vaillante équipe. D’une manière très analogue à Légendes Pokémon : Arceus, notre dresseur est sensible aux attaques et en se déplaçant, il lui est possible de les esquiver en temps réel.
Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement d’un simple gadget car les Pokémon agressifs et en particulier ceux d’un niveau bien plus élevé que notre équipe sont susceptibles de causer de lourds dégâts. Nous avons par exemple pu l’expérimenter à notre dépend avec un Démolosse Baron tout sauf docile.
Si la taille de son équipe et les quatre attaques par Pokémon restent les mêmes, en revanche le jeu mise plus que jamais sur un esprit très pratique pour rationaliser des tâches comme la gestion des objets, des boîtes, des nouvelles attaques à apprendre ou même des évolutions des Pokémon. Tout peut ainsi désormais se gérer depuis le menu du jeu accessible en un seul bouton.
Illumis by night ? Place aux combats entre dresseurs !Le reste de notre déambulation dans les rues d’Illumis nous a montré que la ville profite de tracés urbains tortueux, de ruelles étroites, d’allées pavées, d’impasses sombres et de squares paisibles qui offrent moult surprises au joueur et notamment lors de ses rencontres avec les habitants de la ville et des dresseurs en quête de défis. Au sein de zones de combat nocturnes, les dresseurs croisés entament immédiatement le combat, dès le premier regard croisé.
En gagnant des combats, notre dresseur remporte des points qui permettent in fine d’accéder à des matchs qualificatifs plus ambitieux. Nous avons pu nous essayer à la récolte de ces points puis au combat permettant de monter de rang pour constater que l’aspect tactique qui reposait anciennement surtout sur le choix des enchainements d’attaques mise à présent grandement sur la tactique des déplacements et sur l’effet de surprise.
Ajoutons de plus que des missions spéciales sont proposées lors de la récolte de ces points, proposant des récompenses supplémentaires en effectuant des actions d’affilée, comme par exemple porter tant de fois des attaques surprises de type Eau. Ces petits défis supplémentaires améliorent sensiblement l’expérience du joueur qui aborde ainsi chaque combat non pas seulement isolément mais au contraire de manière plus globale.
Au cours de notre promenade en zone sauvage, nous avons par exemple croisé un Pikachu baron tranquillement installé au sommet d’un immeuble qui nous a valu quelques sueurs froides mais que nous avons réussi à capturer, non sans une certaine pointe de fierté. L’exploration urbaine pourrait ainsi être la belle surprise de ce jeu dont il nous tarde de découvrir les moindres recoins, en espérant autant de diversité que de mystères.
