Preview de Légendes Pokémon : Z-A : et si l’action était la clef de l’évolution des jeux Pokémon ?

La plongée dans les zones sauvages, terres d’exploration et de de tous les dangers

Illumis by night ? Place aux combats entre dresseurs !

La Méga-Évolution de retour comme clef de la réussite de combats dantesques

L'analogie était trop belle, aussi si nous devions résumer notre rencontre avec ce nouveau jeu Pokémon, nous pourrions dire qu'elle s'est faite crescendo, un peu à la manière de notre ascension de la Dame de fer. En effet après avoir tout d'abord pu découvrir quelques images de cinématiques illustrant notre arrivée au sein d’Illumis, nous avons ensuite pu personnaliser l’apparence de notre dresseur grâce aux nombreuses tenues disponibles en jeu, et le faire poser en mode photo, avant enfin d'entamer notre exploration de la ville, grand théâtre des aventures de ce nouvel opus Pokémon.La promenade a commencé par la découverte d’une des multiples zones sauvages, un territoire enclos de limites nécessitant un très court temps de chargement pour y pénétrer. Au sein de cette zone, les Pokémon sauvages s’ébattent en liberté et ne reculent devant rien pour défendre leur liberté, quitte même à fondre sur notre personnage et sur sa vaillante équipe. D’une manière très analogue à Légendes Pokémon : Arceus, notre dresseur est sensible aux attaques et en se déplaçant, il lui est possible de les esquiver en temps réel.Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement d’un simple gadget car les Pokémon agressifs et en particulier ceux d’un niveau bien plus élevé que notre équipe sont susceptibles de causer de lourds dégâts. Nous avons par exemple pu l’expérimenter à notre dépend avec un Démolosse Baron tout sauf docile.Quelle est la clef alors pour survivre dans ces zones hostiles ? La mobilité, la réactivité, la stratégie, en un mot l’action, que ce nouveau jeu Pokémon entend mettre à l’honneur et qui nous a vraiment emballée, reléguant un peu l’expérience paisible et répétitive des anciens opus. Marchant pleinement dans les pas de Légendes Pokémon : Arceus, il est en effet ici possible de switcher entre ses six Pokémon très facilement.Si la taille de son équipe et les quatre attaques par Pokémon restent les mêmes, en revanche le jeu mise plus que jamais sur un esprit très pratique pour rationaliser des tâches comme la gestion des objets, des boîtes, des nouvelles attaques à apprendre ou même des évolutions des Pokémon. Tout peut ainsi désormais se gérer depuis le menu du jeu accessible en un seul bouton.De manière générale, les commandes et la prise en main de ce jeu sont quasiment immédiates et rapidement instinctives. Chaque bouton de la manette correspond à un Pokémon ou à une attaque et le jeu troque le tour par tour pour s’orienter vers un modèle action-RPG agréable et même bienvenue. Attention toutefois à ne pas trop déstabiliser les joueurs qui auraient manqué les derniers épisodes et qui souhaiteraient revenir vers la licence. La direction prise par cet opus propose en effet un esprit résolument différent.Le reste de notre déambulation dans les rues d’Illumis nous a montré que la ville profite de tracés urbains tortueux, de ruelles étroites, d’allées pavées, d’impasses sombres et de squares paisibles qui offrent moult surprises au joueur et notamment lors de ses rencontres avec les habitants de la ville et des dresseurs en quête de défis. Au sein de zones de combat nocturnes, les dresseurs croisés entament immédiatement le combat, dès le premier regard croisé.L’esprit tactique (ou plutôt la sournoiserie, question de point de vue) est alors fortement récompensé puisque attaquer un dresseur de dos confère à sa première attaque un bonus de dégâts. Les combats sont comme à l’accoutumée le meilleur moyen d'engranger d’un coup de l’expérience pour toute son équipe mais également d’accomplir la quête principale de ce jeu, à savoir grimper les rangs du Royale Z-A, lettre après lettre, de Z à A.En gagnant des combats, notre dresseur remporte des points qui permettent in fine d’accéder à des matchs qualificatifs plus ambitieux. Nous avons pu nous essayer à la récolte de ces points puis au combat permettant de monter de rang pour constater que l’aspect tactique qui reposait anciennement surtout sur le choix des enchainements d’attaques mise à présent grandement sur la tactique des déplacements et sur l’effet de surprise.Ajoutons de plus que des missions spéciales sont proposées lors de la récolte de ces points, proposant des récompenses supplémentaires en effectuant des actions d’affilée, comme par exemple porter tant de fois des attaques surprises de type Eau. Ces petits défis supplémentaires améliorent sensiblement l’expérience du joueur qui aborde ainsi chaque combat non pas seulement isolément mais au contraire de manière plus globale.Nous avons également pu remarquer que la déambulation dans Illumis propose aussi une exploration plus verticale des environnements. Là où Légendes Pokémon : Arceus restait plus convenu dans sa topographie, avec une exploration assez horizontale, les nombreuses constructions de la ville permettent à présent au joueur d’emprunter régulièrement des échelles et de se hisser à la recherche d’objets dissimulés ici et là et même parfois de découvrir des Pokémon inédits.Au cours de notre promenade en zone sauvage, nous avons par exemple croisé un Pikachu baron tranquillement installé au sommet d’un immeuble qui nous a valu quelques sueurs froides mais que nous avons réussi à capturer, non sans une certaine pointe de fierté. L’exploration urbaine pourrait ainsi être la belle surprise de ce jeu dont il nous tarde de découvrir les moindres recoins, en espérant autant de diversité que de mystères.Le principe de la Méga-Évolution, déjà connue depuis l’introduction de la 6e génération dans Kalos, est de retour dans Légendes Pokémon : Z-A, avec de nouveaux Méga-Pokémons d’ores et déjà dévoilés, comme Méga-Empiflor ou Méga-Dracolosse. Phénomène plus seulement tactique mis au service de la stratégie en combat, cette transformation affecte désormais l’ensemble du jeu puisque certains passages du scénario reposent à présent directement dessus.C’est tout spécialement le cas de combats contre des Pokémon ayant subi la Méga-Évolution Ferox, un phénomène qui affecte et transforme des Pokémon sauvages qu’il convient d’aller apaiser. Une seule solution à cela, le combat qui qui se déroule au sein de zones fermées. Un peu à la manière d’un combat de boss, notre dresseur doit non seulement éviter les attaques ennemies mais également récolter des fragments pour déclencher la Méga-Évolution des membres de son équipe. En effet la puissance de ces Pokémon sauvages est telle que la Méga-Évolution est la clef pour remporter la victoire avant de risquer le K-O. Là encore l’action prime et notre ressenti s’avère positif du fait d’une certaine dose de défi proposé au joueur.Ajoutons fort heureusement que techniquement, l’action intense de ces phases ne souffre d’aucun ralentissement et que l’expérience même globale du jeu nous a convaincus. Si l’on reste dans une esthétique fidèle à ce que la licence propose depuis Légendes Pokémon : Arceus, avec le choix d’une 3D, de textures colorées et sans volonté de réalisme assumée, nous espérons toutefois que la ville à proprement parler regorgera de surprises et de secrets.