[PGW] Paris Games Week 2025 : nos impressions sur le cru 2025

Restart, Reboot, Reboost...

Après les différentes saisons en demi teinte depuis la reprise post-covid, nous étions en droit de nous demander ce que le SELL allait nous proposer comme formule cette année. En toute transparence, nous avions grincé des dents lorsque des échos ont rapporté que Nicolas Vignoles, délégué général du SELL voulait s'inspirer des Jeux Olympique de Paris 2024 pour la prochaine édition. Rappelez-vous ses propos à Franceinfo il y a bientôt un an :

Je rêve d'un truc un peu de maboul, qui n'aura peut-être pas lieu, mais que j'aimerais tenter, avec un ticket multi-sites pour quatre ou cinq jours, qui donnerait accès à plusieurs lieux dans Paris, avec la capitale qui se mettrait aux couleurs du jeu vidéo et de la pop culture.

Allait-on nous proposer du Nintendo au Grand Palais, du Capcom aux Invalides et le stand Ubisoft à la Tour Eiffel ?

Que nenni !

Et heureusement d'ailleurs. Le rendez-vous a toujours lieu à Porte de Versailles à une nuance près : seuls les Hall 1 et 2 sont utilisés. En effet, la taille de l'espace réservé au salon est réduite, même si certains souligneront l'utilisation du dôme pour différentes "Night sessions".

Ainsi, jeudi soir, il sera possible d’assister à un concert des musiques de Clair Obscur. Mais comme le dit l’expression : chassez le naturel par la porte, il revient par la fenêtre. La soirée de vendredi sera un concert de Big Flo et Oli, quant à samedi, c’est une soirée Loups Garou avec Fary et Panayotis Pascot. Pas de mauvaises choses, clairement, mais le JV s’est déjà éclipsé. Il reste la soirée de dimanche pour qu’il revienne avec les EMEA Masters, une compétition de League of Legends.

Revenons à nos moutons. Nous vous disions que le salon se réduisait aux Halls 1 et 2, mais le diable se cache dans les détails puisque le hall 2 est dédié... aux boutiques et à la nourriture exclusivement. D’ailleurs, le long couloir qui les relie est vide alors que l’année dernière il était intégralement décoré aux couleurs d’Astro bot.

Vous l’avez compris, tous les stands des éditeurs se retrouvent concentrés dans le traditionnel Hall 1. Mais est-ce vraiment une mauvaise chose ? Non, car tout est désormais plus proche. Y a t-il pour autant plus de choses ? La encore, non. C'est plutôt des éléments superflus des éditions précédentes qui s'effacent. Mais pour les habitués, rassurez-vous, le tout aussi traditionnel stand de la Gendarmerie Nationale a répondu à l'appel.





Dans l'ensemble, on pourrait encore parler d'une édition en demi-teinte, mais est-ce la faute de son organisation ? Pas vraiment. L'impression qui se dégage c'est que les différents éditeurs présents ont réservé de grandes surfaces comme à chaque fois, mais que cette année, tous ont en réalité très peu de jeux à présenter. Ubisoft a comme pour les années passées, sa grande scène, mais le jeu mis en avant est le prochain Anno 117 : Pax Romana, qui, s’il n’est clairement pas mauvais, ne semble pas avoir la même force marketing qu’un Assassin’s Creed.

En comparaison, Rainbow Six est aussi présent mais se fait très discret. Prince of Persia The Rogue est déporté timidement sur le stand des jeux Made In France. Capcom a de très, mais très grands espaces pour 3 jeux. Et Xbox continue a dire que tout est une Xbox, son stand aussi.







On a failli croire que c'était un stand pour "Chillin' by the Fire", mais non !

Ce qui se remarque aussi, c'est qu'en plus de "vendre" leurs prochains jeux, il y a de plus en plus d’éditeurs qui essaient aussi de vous vendre littéralement les jeux déjà dans le commerce ainsi que divers goodies. Est-il désormais nécessaire de rentabiliser l'emplacement du stand ? C'est l'impression qui s'en dégage.

Et Nintendo dans tout ça ?

Pour la firme japonaise, cette édition est un coche à ne surtout pas rater. La Paris Games Week, c'est l’événement marquant du jeu vidéo en France pour amorcer les achats de fin d'année et être pour certains, le cadeau au pied du sapin. Et cette année, Nintendo n'a pas un jeu à mettre sous le sapin, mais une toute nouvelle console.



Pour cette raison, ne cherchez pas une Nintendo Switch sur le stand du constructeur, c'est la Nintendo Switch 2 qui est sur toute les bornes. Il faut dévoiler ce que la console a à offrir, et les jeux sont présents, en nombre !

Tout d'abord, sachez que le tonitruant Kirby Air Riders est jouable pour la première fois en France (à notre connaissance). De nombreuses bornes permettent de se jeter à cœur joie dans des courses effrénées, et malgré leur nombre, la file d'attente ne désemplie pas. À ses cotés, la dernière cartouche tirée par Nintendo et Game Freak, Légendes Pokémon : Z-A occupe lui aussi une bonne place du stand qui a sensiblement la même configuration que les années précédentes.

Donkey Kong Bananza, sortit il y a déjà quelques mois n'est pas le porte étendard de la marque, et occupe la même surface que celle allouée à la démo du prochain Hyrule Warriors que tous les membres de l'équipe ne saurait vous conseiller d’essayer. Il promet du lourd !

Dans tout cela, Mario Kart World occupe lui aussi une bonne place et des tournois sont organisés. Enfin, un espace est réservé à plusieurs jeux d'éditeurs tiers très attendus comme Hades II, Hollow Knight : Silksong et Final Fantasy VII Remake Intergrade. On en profite pour souligner que Nintendo semble avoir compris qu'il ne servait à rien d'insister à tout prix sur la camera pour GameChat, même si Mario Party Jamboree+ jamboree TV est présent... pour démontrer l'usage du mode souris.

La petite cerise sur le gâteau ? Une grande boite isolée vous permettra de tester une démo de Resident Evil 9 en mode portable sur Switch 2. L'effet est garanti ! Il vous est proposé de prendre en main la console et de constater le nouveau positionnement de celle-ci avec une vraie démonstration de sa puissance.

Notre « grande » déception sur ce stand concernera Metroid Prime 4. Il est lui aussi jouable, mais c’est la démo qui a été vue à plusieurs reprises. Avec le dernier trailer présentant Vai-o-la, l’engin à deux roues, nous étions en droit à nous attendre à une nouvelle démo… et c’est fort dommage que ce jeu plutôt attendu rencontre une communication assez timide. À moins que l’entreprise cherche à maîtriser la communication pour nous surprendre une dernière fois ? Il est permis d’espérer.

Si la liste des jeux est prometteuse, on en vient malgré tout à remarquer que plus aucun goodie n'est distribué. La borne photo est recyclée à chaque évènement (pour Zelda Echoes of Wisdom l'année précédente, Donkey Kong Bananza à la Japan Expo cette année, Kirby Air Riders cette fois-ci), mais... c'est tout. Pas de points platine à récupérer ou d'objet exclusif à gagner. Dommage. Les enfants pouvant malgré tout repartir avec une couronne Pikachu, qui, promis, ne vient pas du Louvre !