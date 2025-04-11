Dossier Finance et chiffres de vente

Résultats semestriels de Nintendo au 30/09/2025 : la Switch 2 dépasse les 10 millions d'unités et Nintendo revoit encore ses objectifs à la hausse Avec un chiffre d'affaires en hausse de 110 %, Nintendo revoit ses objectifs annuels à la hausse, portée par le succès de la Switch 2 et ses premiers jeux. On fait le point sur la santé de Big N qui, qu'on se le dise, a la forme !

Depuis le lancement mondial de la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025, les indicateurs financiers de Nintendo sont à la hausse. Dans son bilan semestriel publié ce 4 novembre, couvrant la période du 1er avril au 30 septembre 2025, le constructeur annonce avoir écoulé 10,36 millions de consoles et 20,62 millions de jeux pour la nouvelle plateforme. Des chiffres solides qui ont conduit la firme de Kyoto à revoir à la hausse ses prévisions de ventes pour l’année fiscale en cours, mais qui cachent aussi quelques défis à relever pour les mois à venir.