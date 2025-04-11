Rechercher sur Puissance Nintendo
Résultats semestriels de Nintendo au 30/09/2025 : la Switch 2 dépasse les 10 millions d’unités et Nintendo revoit encore ses objectifs à la hausse

Avec un chiffre d'affaires en hausse de 110 %, Nintendo revoit ses objectifs annuels à la hausse, portée par le succès de la Switch 2 et ses premiers jeux. On fait le point sur la santé de Big N qui, qu'on se le dise, a la forme !

Dossier
Depuis le lancement mondial de la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025, les indicateurs financiers de Nintendo sont à la hausse. Dans son bilan semestriel publié ce 4 novembre, couvrant la période du 1er avril au 30 septembre 2025, le constructeur annonce avoir écoulé 10,36 millions de consoles et 20,62 millions de jeux pour la nouvelle plateforme. Des chiffres solides qui ont conduit la firme de Kyoto à revoir à la hausse ses prévisions de ventes pour l’année fiscale en cours, mais qui cachent aussi quelques défis à relever pour les mois à venir.

Des ventes solides et une rentabilité en progrès

Les ventes de la Switch 2 ont fortement contribué à faire grimper le chiffre d'affaires global de Nintendo à 1099,5 milliards de yens (soit environ 6,27 milliards d’euros), en hausse de 110 % par rapport à l'an dernier.

Le bénéfice net s'établit à 198,9 milliards de yens (soit environ 1,13 milliard d’euros), soit +83 % sur un an, grâce notamment à la vente de titres d’investissement qui a rapporté à elle seule 32,3 milliards de yens (soit environ 184 millions d’euros).
L’exploitation, quant à elle, affiche un résultat de 145,1 milliards de yens (soit environ 827 millions d’euros), en progression de 19,5 %, mais avec une marge plus faible, en raison de la part plus importante des ventes de consoles, historiquement moins rentables que les jeux.

La sortie de Mario Kart World (9,57 millions d’exemplaires) et Donkey Kong Bananza (3,49 millions) a soutenu la dynamique du software, mais une large part des ventes de Mario Kart est comptabilisée dans les ventes hardware en raison des bundles console+jeu, ce qui limite son impact direct sur le chiffre d’affaires logiciel.

Hardware : un succès qui pèse sur les marges

Ce boom des ventes cache une réalité plus complexe quand on est investisseur : la marge brute a chuté à 36,2 %, contre 60,8 % un an plus tôt. En cause, la part du hardware dans la composition du chiffre d’affaires (73,2 % contre 40,2 % l’an passé) et le coût de production plus élevé de la Switch 2 par rapport à son prédécesseur.

De plus, les dépenses de lancement ont explosé : les frais publicitaires ont quasiment doublé à 64,6 milliards de yens (soit environ 368 millions d’euros) et les dépenses R&D ont grimpé à 82,4 milliards de yens (soit environ 470 millions d’euros). Ces efforts sont visibles, mais grèvent la rentabilité à court terme.
Malgré ces hausses de coûts, l’amélioration du chiffre d’affaires a permis de maintenir une progression globale du bénéfice. Enfin, on soulignera la proportion de ventes numériques qui a légèrement reculé à 54,5 %, affectée par les effets de change et le ralentissement des ventes de jeux exclusivement dématérialisés.

Nintendo revoie ses objectifs à la hausse pour mars 2026

Face à cette dynamique, Nintendo a revu ses prévisions annuelles en conséquence. La Switch 2 devrait atteindre 19 millions d'unités vendues d'ici le 31 mars 2026 (contre 15 millions auparavant), et les jeux Switch 2 devraient totaliser 48 millions d’unités (au lieu de 45 millions).

Côté Switch « classique », Nintendo anticipe une baisse des ventes hardware (4 millions au lieu de 4,5) mais une hausse du software à 125 millions d’unités, portée par la rétrocompatibilité avec la Switch 2 et le catalogue toujours très populaire (ce n'est pas la présence récurrente de Mario Kart 8 Deluxe dans le classement français qui nous fera dire le contraire).

Le trimestre en cours s’annonce stratégique comme toujours à cette période de l'année tant l'activité du secteur du jeu vidéo dépend encore fortement de Noël, avec plusieurs sorties prévues, comme Kirby Air Riders ce 20 novembre, Metroid Prime 4: Beyond le 4 décembre, sans oublier le départ parfois réussi mais parfois moins selon les pays de Pokémon Legends: Z-A sorti le 16 octobre et Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau qui sort cette semaine.
Que vous ayez déjà craqué pour la Switch 2 ou que vous soyez sur le point de le faire, nul doute que votre décision aura un impact sur la santé de Nintendo dans les prochains mois. A ce stade, il nous semble que le lancement de la Switch 2 est un joli succès, tandis que la Switch se rapproche lentement mais sûrement du record qu'on aurait pensé intouchable de la Nintendo DS.

Et vous, quels titres attendez-vous d’ici la fin de l’année ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Nintendo (en anglais notamment ce fichier) NintendoSoup, Gematsu, Nintendo Everything
