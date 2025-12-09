Compte-rendu du Nintendo Direct du 12 septembre 2025 : 40e anniversaire de Mario et pluie d’annonces sur Switch et Switch 2
Voici notre récap’ complet du Nintendo Direct : un focus sur les 40 ans de Mario avec le film Super Mario Galaxy, la compil' Galaxy 1&2, un jeu Yoshi... Des dates pour plein e jeux dont Metroid Prime 4, de gros jeux d'éditeurs-tiers et de belles surprises indés. Tous nos articles du jour sont liés dans ce dossier.Dossier
Mario au firmament : film, compil’ et jeux maisonLe plombier souffle ses 40 bougies en grandes pompes. Tout le monde le savait, mais il nous manquait encore la prise de parole officielle de Nintendo pour savoir comment la firme allait célébrer cet anniversaire pas comme les autres.
On commence côté grand écran. Shigeru Miyamoto a confirmé le titre du prochain film : Super Mario Galaxy Le Film. C'est une énorme info en soi qui confirme une rumeur surgie quelques heures plus tôt.
Super Mario Galaxy 1 & 2 (2 octobre, avec la 4K sur Switch 2 via une mise à jour). Si ça fait parler, c'est que chaque jeu est vendu seul à 40€, alors que pour les 35 ans de Mario la compilation Super Mario 3D All-Star avait été vendue 50€... L'inflation, sans doute, ma bonne dame.
Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition + “Rendez-vous au Parc Bellabel” (sortie au printemps 2026), et l'annonce surprise de Mario Tennis Fever (sortie le 12 février 2026).
Yoshi and the Mysterious Book sortira au printemps 2026 et s'annonce vraiment charmant comme tout. En prime, Nintendo a aussi rappelé qu'un parc d'attractions avait ouvert à Orlando chez Universal Epic Universe, et qu'une exposition d'illustrations conceptuelles était désormais disponible au Nintendo Museum de Kyoto.
Licences Nintendo : dates, DLC et gadgets rétroAprès des années d’attente, Samus passe à la vitesse supérieure : Metroid Prime 4: Beyond arrive le 4 décembre et dans les images diffusées aujourd'hui, la moto Vai-O-La n'a pas manqué de créer la surprise ! Comment est-ce que cela se traduira en termes de gameplay ou d'appropriation du monde ouvert promis dans MP4B, il est encore un peu tôt pour le savoir, mais on garde l'oeil ouvert d'ici la sortie du jeu.
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau (6 novembre). Le jeu a l'air techniquement très abouti et les développeurs semblent avoir mis les bouchées doubles pour nous proposer une expérience incroyable : on a hâte de plonger à nouveau dans la passionnante histoire de Tears of the Kingdom avec ce jeu-préquelle !
Revenons à des jeux plus... colorés. Côté étoile rose, deux amiibo pour Kirby Air Riders (20 novembre) et un second Direct dédié ont été annoncés. Autre jeu grand public, la vie insulaire avec Tomodachi Life : Une vie de rêve s'est dévoilée plus en détail avec une séquence précise rappelant notre rôle, en tant que grand ordonnateur de l'île.
“Île de DK et Course aux émeraudes”, dispo aujourd’hui. Si certains parmi nos lecteurs n'ont pas encore craqué pour le jeu, eh bien une démo du jeu principal est disponible sur l'eShop dès maintenant.
le Virtual Boy rejoint Nintendo Switch Online + Pack additionnel avec un accessoire 3D stéréoscopique qui sortira le 17 février 2026).
Tiers & indés : du lourd, des dates, des suitesAccordons une mention spéciale à Capcom qui ouvre le bal horrifique sur Switch 2 : Resident Evil Requiem sort le 27 février 2026, accompagné de RE7 Gold et Village Gold le même jour. Ca va faire du zombie à dégommer, d'un coup d'un seul, sur Switch 2, tout ça ! Toujours côté grand frisson, Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE hantera notre console début 2026, c'est un jeu signé Koei-Tecmo.
Toujours chez Capcom, les Riders prennent leur envol avec Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (13 mars 2026). Les champs de bataille se massent sur Switch 2 avec Dynasty Warriors: Origins (22 janvier 2026 + gros DLC). Et parmi les RPG qu'on attendait, un JRPG culte revient modernisé via Dragon Quest VII Reimagined, le 5 février 2026. Merci Square Enix !
Hades II – Switch 2 Edition fonce le 25 septembre (exclu console temporaire), Stardew Valley – Switch 2 Edition ajoute coop local à 4 et upgrade gratuit, et la propreté a un nouveau nom avec PowerWash Simulator 2 (cet automne).
Pour les stratèges, Nintendo a levé le voile sur Fire Emblem: Fortune’s Weave (cadre “Rome antique”, sortie en 2026). Quant aux fans de Pokémon, ils n'ont pas été oubliés car Pokémon Pokopia a été dévoilé, un jeu vraiment what the f*ck dans lequel un Métamorph se transforme en humain !
Calendrier express– 6 novembre 2025 : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
– 20 novembre 2025 : Kirby Air Riders
– 4 décembre 2025 : Metroid Prime 4: Beyond
– 22 janvier 2026 : Dynasty Warriors: Origins / FFVII Remake Intergrade
– 5 février 2026 : Dragon Quest VII Reimagined
– 12 février 2026 : Mario Tennis Fever
– 17 février 2026 : Virtual Boy – Nintendo Classics
– 27 février 2026 : Resident Evil Requiem (+ RE7 & Village)
– 13 mars 2026 : Monster Hunter Stories 3
Et au printemps 2026 :
- Mario Wonder – Switch 2 Edition + DLC,
- Yoshi and the Mysterious Book,
- Tomodachi Life : Une vie de rêve
Voilà pour l'essentiel, mais peut-être pensez-vous qu'il manque une info essentielle à vos yeux ? N'hsitez pas à l'ajouter en commentaire ci-dessous, il nous reste encore quelques sujets à traiter mais pour l'essentiel, tout nous semble là !
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.