Rechercher sur Puissance Nintendo
Nintendo Direct Fait l'actu depuis déc. 2011
Dossier Nintendo Direct

Compte-rendu du Nintendo Direct du 12 septembre 2025 : 40e anniversaire de Mario et pluie d’annonces sur Switch et Switch 2

Voici notre récap’ complet du Nintendo Direct : un focus sur les 40 ans de Mario avec le film Super Mario Galaxy, la compil' Galaxy 1&2, un jeu Yoshi... Des dates pour plein e jeux dont Metroid Prime 4, de gros jeux d'éditeurs-tiers et de belles surprises indés. Tous nos articles du jour sont liés dans ce dossier.

Dossier
Nintendo a livré un Nintendo Direct dense et rythmé. Il faut dire qu'on n'en attendait pas moins car depuis la sortie de la console, on espérait un Nintendo Direct de ce type. Pendant plus de 60 minutes, avec un focus assumé sur les 40 ans de Super Mario Bros. et un calendrier chargé pour Switch et Switch 2, Big N a fait le show. Au menu : un film officiellement titré, une compilation galactique, des retours très attendus, des DLC, des portages costauds et quelques nouvelles licences à surveiller. Retrouvez ci-dessous les temps forts… et nos articles détaillés pour chaque annonce car depuis la fin du Nintendo Direct, ce sont pas moins de 23 actualités issues du Nintendo Direct qui ont été publiées sur PN.
Envie de voir le replay tout en lisant ce compte-rendu, voici le lecteur vidéo de Nintendo :
Nintendo Direct - 12/09/2025
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario au firmament : film, compil’ et jeux maison

Le plombier souffle ses 40 bougies en grandes pompes. Tout le monde le savait, mais il nous manquait encore la prise de parole officielle de Nintendo pour savoir comment la firme allait célébrer cet anniversaire pas comme les autres.

On commence côté grand écran. Shigeru Miyamoto a confirmé le titre du prochain film : Super Mario Galaxy Le Film. C'est une énorme info en soi qui confirme une rumeur surgie quelques heures plus tôt.
On continue avec une annonce réjouissante qui depuis suscite quelque discussion sur les réseaux sociaux : Nintendo ressort les classiques avec Super Mario Galaxy 1 & 2 (2 octobre, avec la 4K sur Switch 2 via une mise à jour). Si ça fait parler, c'est que chaque jeu est vendu seul à 40€, alors que pour les 35 ans de Mario la compilation Super Mario 3D All-Star avait été vendue 50€... L'inflation, sans doute, ma bonne dame.
Mais restons focus sur les jeux Mario avec Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition + “Rendez-vous au Parc Bellabel” (sortie au printemps 2026), et l'annonce surprise de Mario Tennis Fever (sortie le 12 février 2026).
Un spin-off s'invite aussi à la fête de ces commémorations du 40e anniversaire de Mario : Yoshi and the Mysterious Book sortira au printemps 2026 et s'annonce vraiment charmant comme tout. En prime, Nintendo a aussi rappelé qu'un parc d'attractions avait ouvert à Orlando chez Universal Epic Universe, et qu'une exposition d'illustrations conceptuelles était désormais disponible au Nintendo Museum de Kyoto.

Licences Nintendo : dates, DLC et gadgets rétro

Après des années d’attente, Samus passe à la vitesse supérieure : Metroid Prime 4: Beyond arrive le 4 décembre et dans les images diffusées aujourd'hui, la moto Vai-O-La n'a pas manqué de créer la surprise ! Comment est-ce que cela se traduira en termes de gameplay ou d'appropriation du monde ouvert promis dans MP4B, il est encore un peu tôt pour le savoir, mais on garde l'oeil ouvert d'ici la sortie du jeu.
Le royaume d’Hyrule s’embrase avec Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau (6 novembre). Le jeu a l'air techniquement très abouti et les développeurs semblent avoir mis les bouchées doubles pour nous proposer une expérience incroyable : on a hâte de plonger à nouveau dans la passionnante histoire de Tears of the Kingdom avec ce jeu-préquelle !

Revenons à des jeux plus... colorés. Côté étoile rose, deux amiibo pour Kirby Air Riders (20 novembre) et un second Direct dédié ont été annoncés. Autre jeu grand public, la vie insulaire avec Tomodachi Life : Une vie de rêve s'est dévoilée plus en détail avec une séquence précise rappelant notre rôle, en tant que grand ordonnateur de l'île.
On termine avec DK : il repart en chasse de gemmes avec le DLC “Île de DK et Course aux émeraudes”, dispo aujourd’hui. Si certains parmi nos lecteurs n'ont pas encore craqué pour le jeu, eh bien une démo du jeu principal est disponible sur l'eShop dès maintenant.
Et pour les curieux d’histoire de Nintendo, une surprise de taille disponible en précommande sur le Nintendo Store a été présentée durant le Nintendo Direct : le Virtual Boy rejoint Nintendo Switch Online + Pack additionnel avec un accessoire 3D stéréoscopique qui sortira le 17 février 2026).

Tiers & indés : du lourd, des dates, des suites

Accordons une mention spéciale à Capcom qui ouvre le bal horrifique sur Switch 2 : Resident Evil Requiem sort le 27 février 2026, accompagné de RE7 Gold et Village Gold le même jour. Ca va faire du zombie à dégommer, d'un coup d'un seul, sur Switch 2, tout ça ! Toujours côté grand frisson, Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE hantera notre console début 2026, c'est un jeu signé Koei-Tecmo.

Toujours chez Capcom, les Riders prennent leur envol avec Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (13 mars 2026). Les champs de bataille se massent sur Switch 2 avec Dynasty Warriors: Origins (22 janvier 2026 + gros DLC). Et parmi les RPG qu'on attendait, un JRPG culte revient modernisé via Dragon Quest VII Reimagined, le 5 février 2026. Merci Square Enix !
Sur le front indé, Hades II – Switch 2 Edition fonce le 25 septembre (exclu console temporaire), Stardew Valley – Switch 2 Edition ajoute coop local à 4 et upgrade gratuit, et la propreté a un nouveau nom avec PowerWash Simulator 2 (cet automne).

Pour les stratèges, Nintendo a levé le voile sur Fire Emblem: Fortune’s Weave (cadre “Rome antique”, sortie en 2026). Quant aux fans de Pokémon, ils n'ont pas été oubliés car Pokémon Pokopia a été dévoilé, un jeu vraiment what the f*ck dans lequel un Métamorph se transforme en humain !

Calendrier express

– 6 novembre 2025 : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
– 20 novembre 2025 : Kirby Air Riders
– 4 décembre 2025 : Metroid Prime 4: Beyond
– 22 janvier 2026 : Dynasty Warriors: Origins / FFVII Remake Intergrade
– 5 février 2026 : Dragon Quest VII Reimagined
– 12 février 2026 : Mario Tennis Fever
– 17 février 2026 : Virtual Boy – Nintendo Classics
– 27 février 2026 : Resident Evil Requiem (+ RE7 & Village)
– 13 mars 2026 : Monster Hunter Stories 3

Et au printemps 2026 :
- Mario Wonder – Switch 2 Edition + DLC,
- Yoshi and the Mysterious Book,
- Tomodachi Life : Une vie de rêve

Voilà pour l'essentiel, mais peut-être pensez-vous qu'il manque une info essentielle à vos yeux ? N'hsitez pas à l'ajouter en commentaire ci-dessous, il nous reste encore quelques sujets à traiter mais pour l'essentiel, tout nous semble là !
60 minutes, ça passe tellement vite quand les segments sont bien organisés : 20 minutes sur le 40e anniversaire de Mario, avec de nouvelles images de Super Mario Galaxy Le Film, ça passe très vite ! Et les annonces qui ont suivi ont aussi su créer une belle série d'annonces parfois surprenantes, parfois moins. On attendait certaines infos comme la date de sortie de Metroid Prime 4: Beyond, on l'a eue. On espérait de gros projets tiers : avec RE Requiem, on l'a eu. On attendait aussi de quoi se projeter vers 2026 : avec Fire Emblem ou Tomodachi Life, et même l'adorable Yoshi and the Mysterious Book, on a aussi pu cocher cette case. Sur notre serveur Discord, certains membres avaient pris le temps d'imaginer leur bingo du Nintendo Direct : bien leur a pris pour certains qui ont coché plus de cases qu'on ne l'aurait pensé avant la diffusion du ND. Cette diffusion passée, on sait maintenant où va la Switch 2 dans les prochains mois, en partageant le devant de la scène avec sa grande soeur, la Switch. Super Mario Galaxy 1 et 2, par exemple, est un jeu Switch — et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est pour faire plaisir aux fans de grands artworks sur les jaquettes, on pense plutût que c'est le potentiel commercial du jeu auprès des 155 millions de possesseurs de Switch 1 qui a été l'argument décisif. Un Nintendo Direct riche, intéressant, passionné et passionnant : on sera bien sur consoles Nintendo dans les mois à venir !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil