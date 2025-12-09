Dossier Nintendo Direct

Compte-rendu du Nintendo Direct du 12 septembre 2025 : 40e anniversaire de Mario et pluie d’annonces sur Switch et Switch 2 Voici notre récap’ complet du Nintendo Direct : un focus sur les 40 ans de Mario avec le film Super Mario Galaxy, la compil' Galaxy 1&2, un jeu Yoshi... Des dates pour plein e jeux dont Metroid Prime 4, de gros jeux d'éditeurs-tiers et de belles surprises indés. Tous nos articles du jour sont liés dans ce dossier. Dossier Nintendo Direct

Nintendo a livré un Nintendo Direct dense et rythmé. Il faut dire qu'on n'en attendait pas moins car depuis la sortie de la console, on espérait un Nintendo Direct de ce type. Pendant plus de 60 minutes, avec un focus assumé sur les 40 ans de Super Mario Bros. et un calendrier chargé pour Switch et Switch 2, Big N a fait le show. Au menu : un film officiellement titré, une compilation galactique, des retours très attendus, des DLC, des portages costauds et quelques nouvelles licences à surveiller. Retrouvez ci-dessous les temps forts… et nos articles détaillés pour chaque annonce car depuis la fin du Nintendo Direct, ce sont pas moins de 23 actualités issues du Nintendo Direct qui ont été publiées sur PN.