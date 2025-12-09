[ND] Dynasty Warriors: Origins arrive sur Switch 2 avec un DLC dès le 22 janvier 2026
Koei-Tecmo a confirmé l’arrivée de Dynasty Warriors: Origins sur Nintendo Switch 2. Déjà disponible sur les autres supports, le musô signé Omega Force débarquera le 22 janvier 2026 sur la nouvelle console de Nintendo, accompagné d’un DLC.News
Le titre ajoute une dimension narrative plus poussée : les choix faits par le joueur influenceront non seulement le destin du héros, mais aussi le cours même des événements historiques.
Un DLC dès la sortieKoei-Tecmo accompagnera cette sortie d’un DLC payant disponible dès le 22 janvier. Celui-ci proposera une voie scénaristique alternative, permettant de découvrir des développements inédits par rapport au récit principal. Une manière d’enrichir encore l’expérience pour les fans de la saga.
Les joueurs Switch 2 pourront donc plonger dans l’action tactique et frénétique de Dynasty Warriors: Origins dès le 22 janvier 2026. Une arrivée qui confirme que la nouvelle console de Nintendo s’impose de plus en plus comme une plateforme de choix pour les gros titres tiers.
