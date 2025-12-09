News Dynasty Warriors: Origins (Switch 2)

[ND] Dynasty Warriors: Origins arrive sur Switch 2 avec un DLC dès le 22 janvier 2026

Koei-Tecmo a confirmé l’arrivée de Dynasty Warriors: Origins sur Nintendo Switch 2. Déjà disponible sur les autres supports, le musô signé Omega Force débarquera le 22 janvier 2026 sur la nouvelle console de Nintendo, accompagné d’un DLC.