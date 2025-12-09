Rechercher sur Puissance Nintendo
Dynasty Warriors: Origins A paraître sur Switch 2 le 22/01/2026
News Dynasty Warriors: Origins (Switch 2)

[ND] Dynasty Warriors: Origins arrive sur Switch 2 avec un DLC dès le 22 janvier 2026

Koei-Tecmo a confirmé l’arrivée de Dynasty Warriors: Origins sur Nintendo Switch 2. Déjà disponible sur les autres supports, le musô signé Omega Force débarquera le 22 janvier 2026 sur la nouvelle console de Nintendo, accompagné d’un DLC.

News
Dans ce nouvel opus, les joueurs incarnent un protagoniste anonyme plongé dans la Chine ancienne, durant la tumultueuse période des Trois Royaumes. Fidèle à l’esprit de la série, Origins propose des combats « 1 contre 1000 » d’une intensité inédite, avec le plus grand nombre de soldats à l’écran jamais vu dans un Dynasty Warriors.

Le titre ajoute une dimension narrative plus poussée : les choix faits par le joueur influenceront non seulement le destin du héros, mais aussi le cours même des événements historiques.
DYNASTY WARRIORS: ORIGINS - Nintendo Switch 2 / DLC Release Date
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un DLC dès la sortie

Koei-Tecmo accompagnera cette sortie d’un DLC payant disponible dès le 22 janvier. Celui-ci proposera une voie scénaristique alternative, permettant de découvrir des développements inédits par rapport au récit principal. Une manière d’enrichir encore l’expérience pour les fans de la saga.
Galerie images

Lancé en janvier 2025 sur les autres plateformes, Dynasty Warriors: Origins a déjà séduit plus d’un million de joueurs dans le monde. L’arrivée sur Switch 2 permettra de toucher un nouveau public, avec une version intégrant voix japonaises et anglaises, et textes localisés en français, allemand, italien et espagnol.

Les joueurs Switch 2 pourront donc plonger dans l’action tactique et frénétique de Dynasty Warriors: Origins dès le 22 janvier 2026. Une arrivée qui confirme que la nouvelle console de Nintendo s’impose de plus en plus comme une plateforme de choix pour les gros titres tiers.
Et vous, allez-vous rejoindre les batailles titanesques des Trois Royaumes sur Switch 2 ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
