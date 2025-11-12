Wario World ajouté au Nintendo GameCube - Nintendo Classics sur Nintendo Switch 2

Wario World - GameCube - Nintendo Classics - December 2025 Game Updates Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un peu plus de six mois après le lancement de la Nintendo Switch 2, de nombreux jeux Nintendo GameCube se font attendre pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel comme Fire Emblem: Path of Radiance ou Pokémon XD : Le Souffle des ténèbres, et Nintendo nous en propose un aujourd’hui que l’on ne s’attendait pas à voir de si tôt.En effet, c’est Wario World qui est disponible dès maintenant dans le service. Sorti en 2003 sur Nintendo GameCube, développé par Treasure pour le compte de Nintendo, c’est la seule et unique apparition du personnage de Wario dans un jeu d’aventure en 3D à son propre nom après les Wario Land en 2D sur les différentes Game Boy. Contrairement à Mario, le jeu n’est pas orienté plates-formes mais plutôt dans un style mêlant combat et exploration.À l’époque, le jeu a été généralement bien reçu, les critiques saluant sa jouabilité fun et son aspect unique, mais avec une courte durée de vie, se terminant en moins d’une dizaine d’heures.