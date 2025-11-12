Rechercher sur Puissance Nintendo
News

Wario World ajouté au Nintendo GameCube - Nintendo Classics sur Nintendo Switch 2

Surprise ! Un nouveau jeu Nintendo GameCube est arrivé sur Nintendo Switch 2 : Wario World.

News
Un peu plus de six mois après le lancement de la Nintendo Switch 2, de nombreux jeux Nintendo GameCube se font attendre pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel comme Fire Emblem: Path of Radiance ou Pokémon XD : Le Souffle des ténèbres, et Nintendo nous en propose un aujourd’hui que l’on ne s’attendait pas à voir de si tôt.

En effet, c’est Wario World qui est disponible dès maintenant dans le service. Sorti en 2003 sur Nintendo GameCube, développé par Treasure pour le compte de Nintendo, c’est la seule et unique apparition du personnage de Wario dans un jeu d’aventure en 3D à son propre nom après les Wario Land en 2D sur les différentes Game Boy. Contrairement à Mario, le jeu n’est pas orienté plates-formes mais plutôt dans un style mêlant combat et exploration.

À l’époque, le jeu a été généralement bien reçu, les critiques saluant sa jouabilité fun et son aspect unique, mais avec une courte durée de vie, se terminant en moins d’une dizaine d’heures.
Wario World - GameCube - Nintendo Classics - December 2025 Game Updates
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Thème
Nintendo Switch Online
Jeu vidéo
Wario WorldNGC
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil