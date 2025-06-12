Beyond Words : les créateurs de GoldenEye lâchent les armes pour le Scrabble
Imaginez un instant : Steve Ellis et David Doak, les légendes qui nous ont offert les nuits blanches sur GoldenEye 007 et TimeSplitters, reviennent avec...un jeu de lettres !
La Switch dans le viseur pour début 2026Si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la sortie sur notre console hybride est inscrite officiellement sur le site de l'éditeur. En fouillant dans la documentation officielle du jeu, on a même pu voir le mapping des touches spécifiquement conçu pour la Switch, supposant que le portage est déjà bien avancé. Concernant la date de sortie, PQube vise le début de l'année 2026.
"L'étincelle dans les yeux des vieux développeurs"Pourquoi ce virage à 180 degrés pour des experts du FPS ? Les développeurs de MindFuel Games l'expliquent avec beaucoup d'humour :
" Nous voulions une part de ce gâteau [les roguelikes] et montrer qu'il y a encore une étincelle dans les yeux de ces vieux développeurs ! "Ils avouent même avoir passé plus de 1000 heures dessus pendant le développement.
