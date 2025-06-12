Rechercher sur Puissance Nintendo
Beyond Words A paraître sur Switch
News Beyond Words (Switch)

Beyond Words : les créateurs de GoldenEye lâchent les armes pour le Scrabble

Imaginez un instant : Steve Ellis et David Doak, les légendes qui nous ont offert les nuits blanches sur GoldenEye 007 et TimeSplitters, reviennent avec...un jeu de lettres !

News
C'est le pari fou de Beyond Words, un titre qu'on a pu approcher via sa démo actuelle (sur Steam) et qui s'annonce comme une véritable petite drogue douce. Loin d'être une simple grille de mots croisés, le jeu mélange la réflexion linguistique avec la profondeur stratégique d'un roguelike. On y retrouve une dimension deck-building : on gère des multiplicateurs, on débloque des améliorations et on affronte des boss. C'est un peu comme si Balatro rencontrait le dictionnaire.

La Switch dans le viseur pour début 2026

Si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la sortie sur notre console hybride est inscrite officiellement sur le site de l'éditeur. En fouillant dans la documentation officielle du jeu, on a même pu voir le mapping des touches spécifiquement conçu pour la Switch, supposant que le portage est déjà bien avancé. Concernant la date de sortie, PQube vise le début de l'année 2026.
Galerie images

"L'étincelle dans les yeux des vieux développeurs"

Pourquoi ce virage à 180 degrés pour des experts du FPS ? Les développeurs de MindFuel Games l'expliquent avec beaucoup d'humour :
" Nous voulions une part de ce gâteau [les roguelikes] et montrer qu'il y a encore une étincelle dans les yeux de ces vieux développeurs ! "
Ils avouent même avoir passé plus de 1000 heures dessus pendant le développement.
Beyond Words | Announcement Trailer - Steam demo OUT NOW!
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Bref, une aventure cérébrale qui risque de rendre accros les amateurs de roguelikes qui font travailler les méninges. On surveille ça de très près pour vous !
