Metroid Prime 4 reçoit une mise à jour 1.1.0 avant son lancement
Metroid Prime 4: Beyond accueille le support amiibo, des ajustements de gameplay et des options Switch 2 dès sa sortie ce jeudi 4 décembre.
Les amiibo font leur entrée dans la galaxieParmi les principales nouveautés, on note l’activation de la compatibilité amiibo via un nouvel onglet dans le menu pause. Cette fonctionnalité devient donc immédiatement accessible après cette mise à jour. Côté immersion, la manette vibrera désormais lors des cinématiques.
Une passerelle vers la version Switch 2Autre ajout technique, destiné spécifiquement aux possesseurs de la Nintendo Switch 2 : un menu « Switch 2 Edition » apparaît dès le lancement du jeu. Cette option dirige les joueurs vers l’Upgrade Pack sur l’eShop, permettant de passer à la version optimisée sans quitter le jeu. Rappelons que cette version propose des améliorations graphiques et de performance, bien que les deux éditions soient compatibles entre elles.
Un détail administratif figure aussi dans le patch : la classification brésilienne du jeu est révisée, passant de 12 à 14 ans. Bon, on le précise pour la forme mais ca n'a guère d'intérêt pour nous !
Moins de contraintes pour la galerie, plus de défis en difficileLes conditions de déblocage des vidéos dans la galerie ont été assouplies : il n’est plus nécessaire d’avoir 100 % de récupération d’objets, finir l’aventure suffit désormais. Ceux qui souhaitent revoir certaines scènes sans passer par la chasse aux items devraient être rassurés de ce petit changement.
En parallèle, le mode difficile a vu quelques ajustements concernant la puissance ou la résistance de certains ennemis. Nintendo ne précise pas lesquels, mais on peut s’attendre à une meilleure courbe d'appréhension de la difficulté, notamment dans les zones les plus avancées dans le jeu .
Un lancement millimétré pour SamusCette mise à jour 1.1.0 vient ainsi peaufiner cette sortie très attendue : Metroid Prime 4: Beyond sera disponible demain dans le monde entier, après plus de huit ans d’attente depuis son annonce initiale. Le jeu semble vouloir concilier respect de la formule originelle et modernisation en douceur, avec des ajustements discrets mais significatifs.
Notes de version traduites en françaisNous avons utilisé une solution de traduction automatisée pour vous restituer les notes de version en français. La source est disponible ici
- - Vous pouvez désormais utiliser amiibo sur la page « amiibo » dans le menu pause.
- - La manette vibre désormais pendant les cinématiques.
- - [Switch 2] : lorsque vous lancez Metroid Prime 4 Beyond sur Nintendo Switch 2, une option « Switch 2 Edition » apparaît désormais dans le menu après l'écran titre. Sélectionnez cette option pour accéder à la page Upgrade Path (Chemin de mise à niveau) sur le Nintendo eShop.
- - Les informations relatives au système de classification « ClassInd (Brésil) » ont été mises à jour, passant de « 12 » à « 14 ».
- - La condition pour débloquer certaines vidéos dans la « Galerie » a été modifiée, passant de « atteindre un taux de récupération d'objets de 100 % » à « terminer le jeu ».
- - En « mode difficile », la difficulté de certains ennemis a été ajustée.
- - De plus, nous avons apporté quelques ajustements et corrections afin d'améliorer votre expérience de jeu.
Source : Nintendo Japon via Nintendo Everything
