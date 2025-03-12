News

Metroid Prime 4 reçoit une mise à jour 1.1.0 avant son lancement

Metroid Prime 4: Beyond accueille le support amiibo, des ajustements de gameplay et des options Switch 2 dès sa sortie ce jeudi 4 décembre. Il fallait bien s'attendre à la dispo d'un patch day one, comme on les appelle, pour un jeu de cette trempe !