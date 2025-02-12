Rechercher sur Puissance Nintendo
Nintendo Today Disponible sur mobile depuis le 27/03/2025
News Nintendo Today (mobile)

Donkey Kong joue l'incruste sur Nintendo Today !

L'application Nintendo Today nous propose aujourd’hui une mise à jour qui vaut son pesant de bananes ! Devinez qui vient s'inviter ?

News
Nintendo Today, l'application mobile qui propose du contenu Nintendo quotidien en fonction de vos goûts est agrémenté de mise à jour assez fréquemment. Ce matin, celle-ci passe en version 2.2.0 su vos stores préférés.
Au menu des nouveautés, on retrouve une option de personnalisation permettant de décorer votre application aux couleurs du personnage ayant bousculé les codes cette année sur Nintendo Switch 2. Il s'agit de Donkey Kong qui s'est illustré de la plus belle des façons cet été avec Donkey Kong Bananza ! Le jeu a d'ailleurs fait fureur à la rédaction de PN puisqu'il a reçu une évaluation proche de la note suprême
Au rayon des nouveautés de cette mise à jour, on retrouve également la disponibilité de l'application en Thaïlande, Malaisie, Philippines et Singapore. Nintendo étend ainsi son rayonnement sur les joueurs d'Asie du Sud Est.

Avec ces nouveautés, vous avez enfin votre application de news à jour : un bon complément avec notre site et notre Discord, avec la possibilité pour les fans d'être au plus près de l'info avec des sujets poussés directement, par notification, aux utilisateurs de l'application officielle.
Mots-clés en relation
Console
Mobile
