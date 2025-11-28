News Nintendo Switch Online
L’app Nintendo Switch se met à jour avec de nouvelles options sociales
La version 3.2.0 de l’application Nintendo Switch Online améliore les notifications et les interactions entre joueurs sur mobile. On vous liste tout ça dans cette actualité !News
La dernière mise à jour de l’application mobile Nintendo Switch Online est désormais disponible sur iOS et Android. Numérotée 3.2.0, cette version introduit plusieurs fonctionnalités bienvenues pour ceux qui utilisent régulièrement leur smartphone pour rester connectés à l’univers Nintendo.
Première nouveauté : les notifications vous signalant la connexion d’un ami précisent désormais le jeu auquel il joue. C'est un ajout plutôt utile pour savoir en un coup d'œil qui est dispo pour une partie de Mario Kart ou Splatoon.
L’application permet aussi d’envoyer une demande d’ami directement depuis une discussion GameChat : vous avez rencontré un joueur ? Hop, vous pouvez le demander en ami en un clic !
Par ailleurs, il est désormais possible de copier les hashtags associés à un logiciel depuis les détails d’une capture ou d’un clip, ce qui facilitera le partage sur les réseaux sociaux.
Plusieurs bugs mineurs ont aussi été corrigés, notamment un souci qui désorganisait parfois l’ordre des médias lors d’un téléchargement groupé.
Pour télécharger ou mettre à jour l’application, rendez-vous sur les stores officiels :
- Nintendo Switch Online sur l’App Store
- Nintendo Switch Online sur Google Play
- La compatibilité de l'application a été modifiée. Elle est désormais compatible avec les appareils fonctionnant sous iOS 16 et versions ultérieures.
- Les notifications reçues lorsqu'un ami se connecte ont été mises à jour et, le cas échéant, incluent le nom du logiciel utilisé.
- Vous pouvez envoyer des demandes d'ami aux personnes avec lesquelles vous avez discuté lors d'une session GameChat.
- Vous pouvez copier les hashtags d'un logiciel depuis les détails d'une capture d'écran ou d'une vidéo.
- Vous pouvez créer un album pour l'application Nintendo Switch dans l'application Photos iOS. Pour utiliser cette fonction, vous devez l'activer dans les paramètres de l'application.
- Correction d'un problème qui modifiait parfois l'ordre des captures d'écran et des vidéos lors du téléchargement simultané de plusieurs fichiers.
- D'autres corrections de bugs mineurs ont été apportées.
Des fonctions pratiques pour vos captures et vidéosAutre nouveauté notable, les joueurs iOS peuvent désormais créer un album dédié à l’application Nintendo Switch dans leur bibliothèque Photos. Il suffit d’activer cette option dans les réglages de l’application pour centraliser plus facilement ses captures d’écran et vidéos. Pour utiliser fréquemment cette option afin d'alimenter nos actualités, on dirait presque que ce tag a été mis en place pour nous !
Compatibilité mise à jour, bugs corrigésAvec cette mise à jour, Nintendo en profite pour ajuster la compatibilité de son application : elle ne prend désormais en charge que les appareils sous iOS 16 minimum ou Android 9 et versions ultérieures.
Notes officielles de la version 3.2.0Voici le détail des notes de version, repris depuis la fiche sur l'AppStore d'Apple ce matin :
