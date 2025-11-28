Pokemon ZA se met à jour avant l'arrivée du DLC !

Etes-vous toujours en quête de compléter le Pokedex des méga évolutions ? Le niveau 50 et son charme chroma est-il toujours un long chemin tortueux ? C’est le moment de se remettre dans le bain de Pokemon ZA avec sa nouvelle mise à jour.
Le patch du jour passe le jeu en version 1.0.3 et vous permet de corriger un bug apparaissant sur le mode en ligne au cours de la saison 2 des combats classés. Les joueurs étaient dans l'impossibilité de recevoir la Pierre Méga. Désormais en mettant à jour votre jeu, le problème sera corrigé ! Mais si vous êtes déjà passé par cette étape et que vous n'avez pas reçu ce graal ne paniquez pas ! Le patch permet également de récupérer la pierre Méga en allant la chercher dans le menu des combats classés.
En publiant cette nouvelle mise à jour, le mode Online de Pokemon ZA corrige ses trous dans la raquette et nous prépare à un DLC très prometteur avec la présence de Méga Raichu X et Y ! Donc préparez-vous pour Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension, vous avez encore le temps de refaire vos stocks de pokeballs et de méga-fragments, la sortie est annoncée le 10 décembre 2025,
