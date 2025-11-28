Rechercher sur Puissance Nintendo
Légendes Pokémon : Z-A Disponible sur Switch
Légendes Pokémon : Z-A (Switch)

Pokemon ZA se met à jour avant l'arrivée du DLC !

Etes-vous toujours en quête de compléter le Pokedex des méga évolutions ? Le niveau 50 et son charme chroma est-il toujours un long chemin tortueux ? C’est le moment de se remettre dans le bain de Pokemon ZA avec sa nouvelle mise à jour.

News
Plus que quelques jours avant l''arrivée du DLC Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension apportant bon nombre de nouveautés dont des méga évolutions que nous vous avons déjà annoncé cette semaine.
Le patch du jour passe le jeu en version 1.0.3 et vous permet de corriger un bug apparaissant sur le mode en ligne au cours de la saison 2 des combats classés. Les joueurs étaient dans l'impossibilité de recevoir la Pierre Méga. Désormais en mettant à jour votre jeu, le problème sera corrigé ! Mais si vous êtes déjà passé par cette étape et que vous n'avez pas reçu ce graal ne paniquez pas ! Le patch permet également de récupérer la pierre Méga en allant la chercher dans le menu des combats classés.
En publiant cette nouvelle mise à jour, le mode Online de Pokemon ZA corrige ses trous dans la raquette et nous prépare à un DLC très prometteur avec la présence de Méga Raichu X et Y ! Donc préparez-vous pour Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension, vous avez encore le temps de refaire vos stocks de pokeballs et de méga-fragments, la sortie est annoncée le 10 décembre 2025,
