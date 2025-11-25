Rechercher sur Puissance Nintendo
Légendes Pokémon : Z-A Disponible sur Switch
News Légendes Pokémon : Z-A (Switch)

Légendes Pokémon Z-A n'a pas dit son dernier mot

Si le jeu Légendes Pokémon : Z-A fait un carton sur Nintendo Switch 1 et 2 depuis sa sortie en octobre, notre parcours de dresseur n'est pas terminé. Découvrez la suite de de nos aventures !

News

Un jeu qui rebat les cartes !

Sorti le 16 octobre 2025, Légendes Pokémon : Z-A dont on vous propose le test ici, vous plonge dans les allées de la ville d'Illumis librement inspirée par notre capitale, à la recherche d'un bestiaire d'environ 230 Pokémon (nous vous laissons la surprise pour ceux n'ayant pas encore terminé l'aventure).

Le jeu se démarque par la présence des Méga évolutions déjà aperçues dans Pokémon Let’s Go Pikachu et Let's Go Évoli sur Nintendo Switch. C'est ainsi que l'on peut découvrir de nouvelles méga évolutions comme celles de Dracolosse qui devient ailé ou encore Sépiatroce très coloré. Si certains ont fait l'objet de nombreux débats comme Méga-Staross, vous n'êtes pas au bout de vos surprises…

Un DLC plein de méga-surprises !

Légendes Pokémon Z-A annonce un contenu additionnel intitulé Méga-Dimension qui contiendra de nombreuses nouveautés avec l'apparition de Hoopa, nouveau Pokémon de type psy et spectre qui nous plongera dans un monde étendu appelé Extra Illumis. De nouvelles méga évolutions seront également au menu du repas composé de croissant au curry et d'un Méga-Zeraora !

C'est le retour de Zeraora Pokémon de type électrique déjà aperçu dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune sortis sur Nintendo 3DS en 2017. Méga-Zeraora proposera un chara design fignolé et proche d'une méga évolution phare de la fin du jeu. La majorité de sa fourrure devient bleue e sa queue se sépare désormais en deux parties pour une dose de puissance supplémentaire !
Légendes Pokémon : Z-A - Méga-Dimension | Méga-Zeraora se déchaîne !
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Encore quelques fragments de nuits à patienter !

Pokemon continue donc d'attiser notre intérêt en dévoilant des méga évolutions pleines de promesses. On vous donne donc rendez-vous le 10 décembre 2025 pour la suite des aventures dans Légendes Pokémon Z-A Méga-Dimension !

A lire aussi : notre test de Légendes Pokémon Z-A sur Switch 2
