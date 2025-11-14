Test de Atelier Ryza Secret Trilogy DX : trois belles aventures, un seul vrai regret

Test de Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack (Switch 2)

Koei Tecmo et Gust reviennent à la charge avec Atelier Ryza Secret Trilogy DX, une compilation qui réunit les trois épisodes de la célèbre alchimiste dans une version optimisée pour la Switch 2. Présentée comme « l’édition ultime », cette mouture promet des graphismes revus, une meilleure fluidité et surtout tout le contenu additionnel sorti à ce jour. Mais qu’apporte vraiment cette édition DX ? Et suffit-elle à redonner un second souffle à la trilogie ?

14 / 20

L’un des grands intérêts de cette version DX, c’est de pouvoir ressentir l’évolution de la formule d’un épisode à l’autre. Le premier, rigide, mais attachant, pose les fondations d’une trilogie accessible. Le second affine la formule et trouve un rythme idéal entre exploration, alchimie et narration. Le troisième, enfin, libère la structure, offrant des environnements plus ouverts et un gameplay plus fluide. La montée en puissance est nette : chaque épisode apporte une liberté supplémentaire, et la version Switch 2 sublime cette évolution grâce à sa stabilité.Mais cette belle évolution est ternie par une localisation partielle difficile à défendre. Sur les trois jeux, seul le deuxième est intégralement traduit en français, laissant les deux autres en anglais ou en japonais. Pour les joueurs francophones, l’expérience perd forcément en cohérence et en accessibilité, surtout pour une trilogie aussi bavarde.Il faut aussi parler du prix. Les trois jeux peuvent être achetés séparément, à 39,99 € l’unité, soit un total supérieur au pack complet vendu à 89,99 € sur l’eShop. Un choix tarifaire difficile à avaler pour des titres qui, malgré leur charme et la qualité du portage Switch 2, ne brillent ni par un gameplay profondément renouvelé, ni par une écriture marquante, ni par une forte rejouabilité.Aussi agréable et soignée soit cette version DX, son absence de cohérence linguistique et son positionnement prix freinent clairement son statut de « version définitive ».