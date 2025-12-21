Rechercher sur Puissance Nintendo
Zoe Begone Disponible sur Switch depuis le 17/09/2025
Test de Zoe Begone (Switch)

Test de Zoe Begone : artistiquement chaotique

Un bullet hell entièrement dessiné à la main ? Voici Zoe Begone un jeu particulièrement addictif à la réalisation graphique étonnante.

Test
Ce 17 septembre, sur Switch, a débarqué un jeu particulièrement étonnant. Zoe Begone, c’est un bullet hell aux mécaniques exigeantes. Tirez, sautez, récupérez de la santé et allez dépenser vos pommes dans la boutique, il va falloir être un peu stratégique pour parvenir à faire le plus grand score ! Alors c’est parti.

Briser le quatrième mur

Zoe Begone propose de briser le quatrième mur. Votre personnage va se battre contre l’Animateur. Celui-ci va intervenir à différents moments de votre aventure, son pinceau venant perturber votre progression. Ce bullet hell, en scrolling horizontal, propose un gameplay nerveux, avec beaucoup de choses à l’écran à prendre en compte.
Zoe Begone fait partie de ces jeux inclassable. En soit, il s’agit bel et bien d’un shoot à défilement horizontal. Mais quand on entre dans les arcanes du jeu, on découvre quelques petites facéties des développeurs qui vont plus loin. Le principe de pomme comme monnaie d’échange dans la boutique, les interventions de l’Animateur pour venir contrecarrer votre progression… Tout cela ajoute à ce petit OVNI vidéoludique une touche bien particulière.

Shootez maintenant !

Le premier écueil vient dès le tutoriel. Mais une fois celui-ci surmonté, le jeu n’en sera que plus jouissif et facile. Le tutoriel manque par moment d’accessibilité. La faute à une formulation ou à une traduction par moment un peu étrange, qui a tendance à vous induire en erreur. Le jeu est en effet particulièrement exigeant dans ses contrôles et dans son rythme. C’est un plus, certes, mais l’équilibre s’avère délicat.
En effet, d’un côté vous avez le côté exigeant du titre, la rapidité des attaques, le défilement horizontal qui tourne en rond (littéralement, vous évoluez sur une bobine de film). Mais rapidement, ce cercle devient vicieux. Car c’est le serpent qui se mord la queu, la course sans fin… et une impression de répétition qui vient nuire à l’expérience. Car si le principe est intéressant, si la présence de l’Animateur ajoute une touche de narration, le reste pêche par répétition et par monotonie.

On tourne en rond

D’autant que côté gameplay, les sticks orientent les tirs automatiques, vous pouvez voler/flotter dans les airs et avoir accès à d’autres types d’action, un dash vous permet de tenter d’esquiver les attaques ou d’aller plus vite sur la bobine… Bref, on retrouve l’arsenal classique de ce type de jeu.
Il faudra être rapide pour éliminer les ennemis… qui comme le reste, manquent cruellement de diversité. Le bestiaire est très limité, accentuant encore, s’il y en avait besoin, l’impression de faire toujours la même chose. Décidément, si le principe de Zoe Begone avait tout pour séduire, l’expérience sur le long terme ne suit malheureusement pas.
12/20
Les amateurs de shoot seront ravis d’avoir accès à un titre assez attractif financièrement. Mais l’expérience de jeu ne suit pas. La redondance des ennemis, du gameplay, l’impression de tourner en rond aussi bien littéralement que dans les interactions, sont particulièrement limités.
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
12 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Pour les amateurs de shoot qui veulent découvrir un nouveau titre.

Jouabilité
Le jeu est exigeant. Les contrôles sont simples malgré quelques soucis d’explication lors du tutoriel qui aura tendance à vous induire en erreur parfois. Le reste, c’est simple voire simpliste par moment. Ca défile, on tire en volant ou en étant au sol, etc.
Durée de vie
La durée de vie pourrait être intéressante si le jeu n’était pas si frustrant et redondant…
Graphismes
C’est la véritable force de ce titre : son graphisme étonnant, le côté rigolo de son personnage en forme de triangle, les couleurs peps et flashy qui vous accompagne.
Son
Malheureusement, la musique est comme le reste : sympathique mais redondante… A croire que ce sera le mot de ce test…
Intérêt
Pour seulement 8,75 € sur l’eShop, Zoe Begone est un jeu de shoot, bullet hell à l’ambiance arcade efficace. Les sessions sont courtes. Mais le côté particulièrement redondant du jeu n’est pas vraiment un point positif si vous avez envie d’y jouer sur le long terme.

Retournez sur la page d'accueil