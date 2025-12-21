Test de Zoe Begone : artistiquement chaotique

Briser le quatrième mur

Shootez maintenant !

On tourne en rond

Zoe Begone propose de briser le quatrième mur. Votre personnage va se battre contre l’Animateur. Celui-ci va intervenir à différents moments de votre aventure, son pinceau venant perturber votre progression. Ce bullet hell, en scrolling horizontal, propose un gameplay nerveux, avec beaucoup de choses à l’écran à prendre en compte.Zoe Begone fait partie de ces jeux inclassable. En soit, il s’agit bel et bien d’un shoot à défilement horizontal. Mais quand on entre dans les arcanes du jeu, on découvre quelques petites facéties des développeurs qui vont plus loin. Le principe de pomme comme monnaie d’échange dans la boutique, les interventions de l’Animateur pour venir contrecarrer votre progression… Tout cela ajoute à ce petit OVNI vidéoludique une touche bien particulière.Le premier écueil vient dès le tutoriel. Mais une fois celui-ci surmonté, le jeu n’en sera que plus jouissif et facile. Le tutoriel manque par moment d’accessibilité. La faute à une formulation ou à une traduction par moment un peu étrange, qui a tendance à vous induire en erreur. Le jeu est en effet particulièrement exigeant dans ses contrôles et dans son rythme. C’est un plus, certes, mais l’équilibre s’avère délicat.En effet, d’un côté vous avez le côté exigeant du titre, la rapidité des attaques, le défilement horizontal qui tourne en rond (littéralement, vous évoluez sur une bobine de film). Mais rapidement, ce cercle devient vicieux. Car c’est le serpent qui se mord la queu, la course sans fin… et une impression de répétition qui vient nuire à l’expérience. Car si le principe est intéressant, si la présence de l’Animateur ajoute une touche de narration, le reste pêche par répétition et par monotonie.D’autant que côté gameplay, les sticks orientent les tirs automatiques, vous pouvez voler/flotter dans les airs et avoir accès à d’autres types d’action, un dash vous permet de tenter d’esquiver les attaques ou d’aller plus vite sur la bobine… Bref, on retrouve l’arsenal classique de ce type de jeu.Il faudra être rapide pour éliminer les ennemis… qui comme le reste, manquent cruellement de diversité. Le bestiaire est très limité, accentuant encore, s’il y en avait besoin, l’impression de faire toujours la même chose. Décidément, si le principe de Zoe Begone avait tout pour séduire, l’expérience sur le long terme ne suit malheureusement pas.