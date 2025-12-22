Test de BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons : des sucreries et des ennemis

Un jeu sucré au sucre

Explorer les donjons !

Du sucre jusqu’à indigestion

Bub fait partie de ces personnages de jeux vidéo qui ont su traverser les époques. Apparu pour la première fois en 1986, développé par Taito, il fait ses premiers pas sur borne d’arcade.On retrouve dans cette nouvelle version de nombreux éléments des jeux de l’époque : chaque niveau est un écran fixe, dans lequel la caméra zoome plus ou moins selon la taille du stage. A moitié jeu de plateforme, à moitié jeu de puzzle, BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons propose cependant des nouveautés non négligeables, tentant de redonner un nouveau souffle à notre petit dragon favori.Soyons cependant honnête : ce nouvel opus ne brille pas par son scénario. Vous incarnez Bub et vous vous réveillez dans un étrange laboratoire. Une créature nommée Dolchen apparaît pour vous demander de trouver un trésor. Grâce au donut géant se trouvant au centre du labo, vous allez pouvoir parcourir différents environnements et tenter de trouver le trésor. Vous l’aurez compris, tout est prétexte à vous lancer dans l’aventure. Fonce donc, petit dragon, l’aventure n’attend que toi !Le principe du jeu est donc simple : le laboratoire sert de HUB central, dans lequel vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Vous pouvez y valider tout un tas de missions qui vous donnent des ingrédients. Mais aussi y fabriquer donut et bubble tea qui vous donnent des bonus à utiliser à l’intérieur des donjons.Ceux-ci sont de deux sortes : le donjon, qui comporte un certain nombre d’étages à explorer et dont l’agencement se génère procéduralement. Le château, qui est un environnement à écrans fixes et prédéfinis, qu’il faudra explorer de long en large pour trouver le boss et le vaincre.A noter que c’est la toute première fois que Bubble Bobble se lance dans le rogue lite à génération procédurale de donjons. Une nouveauté qui renouvelle la licence et qui permet de proposer autre chose.Les donjons se dotent d’une autre caractéristique : un timer en bas de l’écran avec une sorte de fantôme menaçant. Si le compteur arrive à zéro, un ennemi apparaît et vous poursuit, niveau après niveau. Il sera donc mieux de trouver une sortie rapidement ! Pour vous débarrasser des ennemis, il faudra les enfermer dans vos bulles, en appuyant sur A ou Y.BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons se dote d’un gameplay très simple : A ou Y pour lancer des bulles, B pour sauter et R pour lancer une attaque spéciale, grâce au bubble tea équipé. Pour le reste, il sera question de votre dextérité et de votre capacité à prévoir et à esquiver les ennemis.Le jeu est difficile : malgré une accessibilité dans le côté adorable du jeu, BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons renoue avec une difficulté proche de l’arcade. Une seule vie (sauf si vous équipez un objet spécifique) et un retour au HUB dès le premier contact avec un ennemi. Il faudra être précis dans vos déplacements, vifs dans vos sauts et esquives et malins dans vos stratégies. D’autant que les boss ne vous feront aucun cadeau.Malgré une volonté de casser le côté redondant propre à ce type de rogue lite, BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons n’y parvient pas du tout. La faute à un didacticiel trop long, à des phases de farming imposées, tout ça pour valider une mission qui bloque le reste de votre progression. La difficulté pourrait être gérable si on n’avait pas l’impression de refaire en boucle le même donjon (génération procédurale à part), uniquement pour parvenir à récupérer assez d’ingrédients pour cuisiner un upgrade temporaire.Pour les améliorations de compétences, il faudra avancer dans les donjons et châteaux pour enfin pouvoir débloquer une amélioration permanente. Et cela peut prendre très longtemps avant d’y parvenir, selon ce sur quoi vous vous concentrez. Malgré un didacticiel et des notices dans les menus, le jeu manque d’une véritable explication de comment monter les compétences. Et ce ne sont pas les missions, redondantes et ennuyeuses, à base de “vaincre tant de monstres” et “cuisiner tant de bubble tea” qui pourront vous aiguiller sur la marche à suivre.BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons s’adresse avant tout aux joueuses et aux joueurs qui n’ont pas de problème avec le fait de recommencer un donjon des centaines de fois, parfois juste pour un ou deux niveaux. Le titre est difficile et punitif, il n’y a aucune jauge de vie pour les boss par exemple. De même que certaines hitbox interrogent, sur leur sensibilité ou sur leur taille, notamment celle de Bub. Malgré un PEGI 3, présent principalement grâce à l’univers coloré et sucré de ce titre, le jeu n’est pas accessible pour les plus jeunes : à cause de sa difficulté et de sa progression lente et frustrante.