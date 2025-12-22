Rechercher sur Puissance Nintendo
BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons Disponible sur Switch depuis le 27/11/2025
Test de BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons (Switch)

Test de BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons : des sucreries et des ennemis

Vous connaissez Bub, le petit dragon qui crache des bulles ? Le voilà de retour dans une aventure sucrée, faite de donjons et d’ennemis à vaincre.

Test
Sorti le 27 novembre, BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons vous embarque dans une grande aventure. Vous y incarnez Bub, un dragon tout mignon qui crache des bulles. Le petit personnage, dont ce n’est pas la première apparition dans un jeu vidéo, revient donc pour une nouvelle aventure bien différentes des précédentes. Alors prenez un sucre, on est parti !

Un jeu sucré au sucre


Bub fait partie de ces personnages de jeux vidéo qui ont su traverser les époques. Apparu pour la première fois en 1986, développé par Taito, il fait ses premiers pas sur borne d’arcade.

On retrouve dans cette nouvelle version de nombreux éléments des jeux de l’époque : chaque niveau est un écran fixe, dans lequel la caméra zoome plus ou moins selon la taille du stage. A moitié jeu de plateforme, à moitié jeu de puzzle, BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons propose cependant des nouveautés non négligeables, tentant de redonner un nouveau souffle à notre petit dragon favori.
Soyons cependant honnête : ce nouvel opus ne brille pas par son scénario. Vous incarnez Bub et vous vous réveillez dans un étrange laboratoire. Une créature nommée Dolchen apparaît pour vous demander de trouver un trésor. Grâce au donut géant se trouvant au centre du labo, vous allez pouvoir parcourir différents environnements et tenter de trouver le trésor. Vous l’aurez compris, tout est prétexte à vous lancer dans l’aventure. Fonce donc, petit dragon, l’aventure n’attend que toi !

Explorer les donjons !

Le principe du jeu est donc simple : le laboratoire sert de HUB central, dans lequel vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Vous pouvez y valider tout un tas de missions qui vous donnent des ingrédients. Mais aussi y fabriquer donut et bubble tea qui vous donnent des bonus à utiliser à l’intérieur des donjons.
Ceux-ci sont de deux sortes : le donjon, qui comporte un certain nombre d’étages à explorer et dont l’agencement se génère procéduralement. Le château, qui est un environnement à écrans fixes et prédéfinis, qu’il faudra explorer de long en large pour trouver le boss et le vaincre.

A noter que c’est la toute première fois que Bubble Bobble se lance dans le rogue lite à génération procédurale de donjons. Une nouveauté qui renouvelle la licence et qui permet de proposer autre chose.
Les donjons se dotent d’une autre caractéristique : un timer en bas de l’écran avec une sorte de fantôme menaçant. Si le compteur arrive à zéro, un ennemi apparaît et vous poursuit, niveau après niveau. Il sera donc mieux de trouver une sortie rapidement ! Pour vous débarrasser des ennemis, il faudra les enfermer dans vos bulles, en appuyant sur A ou Y.

BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons se dote d’un gameplay très simple : A ou Y pour lancer des bulles, B pour sauter et R pour lancer une attaque spéciale, grâce au bubble tea équipé. Pour le reste, il sera question de votre dextérité et de votre capacité à prévoir et à esquiver les ennemis.
Le jeu est difficile : malgré une accessibilité dans le côté adorable du jeu, BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons renoue avec une difficulté proche de l’arcade. Une seule vie (sauf si vous équipez un objet spécifique) et un retour au HUB dès le premier contact avec un ennemi. Il faudra être précis dans vos déplacements, vifs dans vos sauts et esquives et malins dans vos stratégies. D’autant que les boss ne vous feront aucun cadeau.

Du sucre jusqu’à indigestion

Malgré une volonté de casser le côté redondant propre à ce type de rogue lite, BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons n’y parvient pas du tout. La faute à un didacticiel trop long, à des phases de farming imposées, tout ça pour valider une mission qui bloque le reste de votre progression. La difficulté pourrait être gérable si on n’avait pas l’impression de refaire en boucle le même donjon (génération procédurale à part), uniquement pour parvenir à récupérer assez d’ingrédients pour cuisiner un upgrade temporaire.
Pour les améliorations de compétences, il faudra avancer dans les donjons et châteaux pour enfin pouvoir débloquer une amélioration permanente. Et cela peut prendre très longtemps avant d’y parvenir, selon ce sur quoi vous vous concentrez. Malgré un didacticiel et des notices dans les menus, le jeu manque d’une véritable explication de comment monter les compétences. Et ce ne sont pas les missions, redondantes et ennuyeuses, à base de “vaincre tant de monstres” et “cuisiner tant de bubble tea” qui pourront vous aiguiller sur la marche à suivre.
BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons s’adresse avant tout aux joueuses et aux joueurs qui n’ont pas de problème avec le fait de recommencer un donjon des centaines de fois, parfois juste pour un ou deux niveaux. Le titre est difficile et punitif, il n’y a aucune jauge de vie pour les boss par exemple. De même que certaines hitbox interrogent, sur leur sensibilité ou sur leur taille, notamment celle de Bub. Malgré un PEGI 3, présent principalement grâce à l’univers coloré et sucré de ce titre, le jeu n’est pas accessible pour les plus jeunes : à cause de sa difficulté et de sa progression lente et frustrante.
13/20
Il faudra s’accrocher pour découvrir toutes les possibilités offertes par le jeu. Allant jusqu’à recommencer, parfois ad nauseam, les mêmes 10 niveaux. Car même s’il existe une génération procédurale, on en voit les limites assez rapidement. Non pas qu’il y a trop peu de patterns, mais vous allez être obligé de faire un très grand nombre de passages dans le donjon pour espérer avancer et décrocher ce dont vous aurez besoin. Entre farming imposé à cause de missions bloquantes, ou juste tentative de passer la difficulté ou le timer qui défile, BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons présente un défi de taille qui ne conviendra vraiment pas à tout le monde.
13 /20

L'avis de Puissance Nintendo

L’abus de sucre est dangereux pour la santé… !

Jouabilité
La simplicité du gameplay fait que BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons est intuitif à prendre en main. Reste qu’il faudra être particulièrement précis si vous voulez avancer. Et ce, malgré quelques petites choses qui manquent, elles, parfois de précision.
Durée de vie
Le jeu peut être totalement infini. Mais il faudra aimer jouer dans le vide et farmer intensivement pour des missions qui manquent d’intérêt et sont redondantes. En soi, le jeu est bien et la durée de vie énorme. Mais l’impression de redondance et la frustration de ne pas progresser malgré ses efforts et son farming peuvent aussi être un repoussoir.
Graphismes
Le jeu est beau. La DA basée autour des sucreries est poussée à son paroxysme, jouant sur tous les aspects du sucre et des bonbons. C’est très coloré et très punchy.
Son
Soyons honnête, vous ne jouez pas à BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons pour sa musique. Et tant mieux. Car la boucle musicale est très courte, redondante à souhait, vous pénètre dans la tête pour ne plus jamais en sortir, au risque de vous taper sur le système. Pourtant elle est sympa !... les cinq premières minutes.
Intérêt
Pour 39,99 € sur l’eShop, BUBBLE BOBBLE Sugar Dungeons fait partie de ces titres qui s’adressent avant tout aux anciens joueurs qui connaissent déjà Bub et qui aiment le défi. Les quelques soucis d’équilibrage et de redondances pourraient être un repoussoir pour les nouveaux joueurs et les plus jeunes, de même que la grande difficulté.

