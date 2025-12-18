Rechercher sur Puissance Nintendo
Citizen Sleeper 2: Starward Vector Disponible sur Switch
Test de Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Switch)

Test de Citizen Sleeper 2 : Dans l’espace, l’aventure continue

Une nouvelle aventure se présente à vous, dormeur. Parcourez l’espace et essayez de gagner votre liberté. Ou de la conquérir. A vous de faire des choix.

Test
Sorti initialement en janvier 2025, il aura fallu attendre le 29 octobre pour que la version française du jeu soit disponible. Une traduction qui rend l’aventure plus facile à suivre, d’autant que le jeu regorge de textes et d’informations. Vous voici à nouveau embarqué dans une nouvelle aventure. Sans mémoire mais face à un ennemi qui vous submerge mentalement, vous vous retrouvez à devoir survivre dans l'espace. Cette fois, c'est accompagné de Séraphin que vous allez parcourir l'immensité du cosmos. Mais rappelez-vous, Dormeur, vous êtes toujours un androïde et vous avez toujours besoin de maintenance.

Une nouvelle aventure spatiale et humaine

Citizen Sleeper 2 vous embarque dans une toute nouvelle aventure. Le jeu reprend les différents paramètres que vous avez peut-être déjà explorés dans le premier pour pousser plus loin son système et son gameplay. Au programme donc, vous avez des dés, des actions à faire et bien entendu des objectifs. Mais ne vous inquiétez pas nous allons y revenir plus en détails.
Citizen Sleeper 2, c'est avant tout une aventure narrative. Dans l'espace, il y a tout un tas de dangers, d'épaves et de matériaux à récolter. Cette fois, vous y incarnez un Dormeur (un androïde dans lequel on a téléchargé une conscience humaine) en fuite accompagné de son ami humain Séraphin. Mais vous avez été formaté ou plutôt partiellement formaté ! Votre mémoire vous fait la malle et vous ne savez pas ce que vous foutez ici.

Très intéressant narrativement parlant, puisque vous ne savez pas plus que votre personnage ce que vous faites ici. Vous allez donc découvrir l'univers petit à petit de la même façon que votre personnage. Vous allez faire des grandes découvertes, mais aussi rencontrer tout un tas de gens avec des choix de dialogue qui laissent la place à l'imagination et à la personnalisation.

Débuter votre aventure


Avant de commencer le jeu, tout comme dans le premier opus, vous avez le choix entre trois profils différents. Ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses dans les différentes caractéristiques, chose que vous allez pouvoir améliorer au fur et à mesure du temps et des points de compétence que vous allez obtenir. Ces forces et faiblesses vont être intéressantes pour la suite de votre aventure.

Quand on vous demande de faire des actions, ce sont certaines de ces caractéristiques qui entrent en ligne de compte. Chacun des trois profils dispose d'une caractéristique dans lesquelles il n'y a aucun point de compétence. Le jeu est cependant particulièrement bien équilibré car ce malus, quel que soit celui que vous avez pris en début de jeu, il se répercute de plusieurs façons à différents moments du jeu. Il y a donc pas de classe qui s'en sortira mieux qu'une autre à travers cette nouvelle aventure.
Mais à quoi servent ces compétences ? Tout simplement à réaliser des actions. Une fois, les phases de visual novel et de narration terminées, vous avez accès à un HUB dans lequel vous avez différents points d'intérêt. À l'intérieur de chacun, vous avez différentes possibilités : acheter de la nourriture par exemple, ou effectuer des actions.

Pour celles-ci, il faudra y mettre des dés dont le nombre de points inscrit sur chaque facette se détermine en début de journée. Exactement comme dans le premier jeu. Il y a cependant quelques différences et cela tient à l'état de votre santé. Défaillances, dés qui se cassent… Il y a dans ce second opus tout un système basé sur l'obsolescence de votre propre corps.

A un moment donné, vous pourrez même réparer vos dés et espérer que les défaillances s'arrêtent. Mais ça le jeu vous l'explique particulièrement bien à travers différentes phases de didacticiel.
Cette obsolescence différente de celle du premier opus marque un tournant dans votre façon de jouer car il n'y aura pas que l'énergie à laquelle vous devrez prêter attention. L’état de vos dés sera aussi important, de même que d’autres paramètres, notamment quand il s’agira d’aller explorer l’espace. Tout est question d'équilibre et le jeu pousse encore plus loin certains curseurs. Bien entendu, ce n'est pas tout.

Exploration, système et manipulation


A cela s'ajoutent plusieurs systèmes : des destins, majeurs et mineurs, qui vous donnent des points de compétence une fois résolu par exemple. À cela s'ajoute donc un système d'exploration car oui vous n'êtes pas coincé dans un seul spatioport. Vous avez accès à une carte et elle va vous emmener dans toute la ceinture galactique, à la recherche d’épages et d’autres points d’intérêt. La gestion des sorties est un poil différente car il faudra en plus du reste penser au carburant et à la nourriture, sous peine de stresser vos personnages donc de faire des moins bons jets de dés.
Il reste d’ailleurs de nombreuses choses à explorer. Mais cela, on vous laisse la surprise. Beaucoup de ces découvertes sont basées sur le scénario et vos choix narratifs et de destins. Le chara design de Guillaume Singelin s'accordent toujours aussi bien à l'univers futuriste du développeur. Le côté 3D des différents espaces dans lesquels vous allez vous perdre et explorer rend tout aussi bien de même que l'interface est claire, précise et particulièrement ergonomique. Alors certes vous ne pourrez pas jouer au tactile et c'est presque dommage, mais vous allez pouvoir faire beaucoup de choses.
19/20
Citizen Sleeper 2 fait partie de ses pépites narratives, de ces histoires que l'on aime explorer et qui regorgent de possibilités. Le système de dés, de fatigue et d'obsolescence de votre corps mécanique est tout aussi intéressant. Cela donne un côté presque stratégique à un jeu narratif et presque proche du jeu de rôle pour les amateurs du genre. En somme, Citizen Sleeper 2 fait partie de ses titres qui rassemble une vaste communauté pour peu que vous aimiez lire et que vous êtes friands d’histoires palpitantes.
19 /20

L'avis de Puissance Nintendo

C’est un coup de cœur, tout comme le premier, le second vous remplira de joie.

Jouabilité
Difficile de faire plus ergonomique. Vous avez la possibilité avec les joysticks de naviguer dans le HUB et avec les flèches de sélectionner vos points d'intérêt. La seule chose à prendre en main réellement, c'est de s’habituer à naviguer avec les flèches et non avec le joystick. Une chose que l'on a de moins en moins l'habitude aujourd'hui certes, mais qui ajoute un petit côté presque rétro à la façon de jouer.
Durée de vie
S'il faut compter une dizaine d'heures pour terminer la première aventure, peut-être en faudra-t-il plus si vous avez envie de rejouer et d'explorer d'autres histoires ou d'essayer de maximiser le potentiel de votre vaisseau et de vos interactions.
Graphismes
Difficile de rivaliser quand on sait que le chara designer s'appelle Guillaume Singelin, qu'il est dessinateur de bande dessinée, dont l’excellent Frontier ou encore Shin Zero avec Mathieu Bablet. Pour le reste, l'interface est magnifique, les environnements en 3D rendent particulièrement bien et on apprécie que les designs de différentes stations spatiales et vaisseaux spatiaux soient très différents de l'imaginaire collectif que l'on en a avec notamment des titres comme Star Wars ou Star Trek. L'inventivité est au rendez-vous, c'est beau, c'est intéressant et franchement que demander de plus ?
Son
Citizen sleeper 2 dispose d'une bande-son particulièrement atmosphérique. L'espace infini laisse place à un sound design soigné, à une musique d'ambiance pas trop présente qui change en fonction des lieux que l'on explore. Les silences sont tout aussi présents et importants que la musique.
Intérêt
Si vous avez aimé la première aventure, la deuxième vous comblera de joie. Que ce soit par son scénario ou par les quelques modifications et améliorations du gameplay. Si vous n’avez pas joué au premier, pas de panique, le jeu est totalement faisable individuellement. Pour 24,99 €, vous avez de quoi faire, d’autant que maintenant le jeu est traduit en français pour notre plus grand plaisir.

