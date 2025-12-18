Test de Citizen Sleeper 2 : Dans l’espace, l’aventure continue

Une nouvelle aventure spatiale et humaine

Débuter votre aventure

Exploration, système et manipulation

Citizen Sleeper 2 vous embarque dans une toute nouvelle aventure. Le jeu reprend les différents paramètres que vous avez peut-être déjà explorés dans le premier pour pousser plus loin son système et son gameplay. Au programme donc, vous avez des dés, des actions à faire et bien entendu des objectifs. Mais ne vous inquiétez pas nous allons y revenir plus en détails.Citizen Sleeper 2, c'est avant tout une aventure narrative. Dans l'espace, il y a tout un tas de dangers, d'épaves et de matériaux à récolter. Cette fois, vous y incarnez un Dormeur (un androïde dans lequel on a téléchargé une conscience humaine) en fuite accompagné de son ami humain Séraphin. Mais vous avez été formaté ou plutôt partiellement formaté ! Votre mémoire vous fait la malle et vous ne savez pas ce que vous foutez ici.Très intéressant narrativement parlant, puisque vous ne savez pas plus que votre personnage ce que vous faites ici. Vous allez donc découvrir l'univers petit à petit de la même façon que votre personnage. Vous allez faire des grandes découvertes, mais aussi rencontrer tout un tas de gens avec des choix de dialogue qui laissent la place à l'imagination et à la personnalisation.Avant de commencer le jeu, tout comme dans le premier opus, vous avez le choix entre trois profils différents. Ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses dans les différentes caractéristiques, chose que vous allez pouvoir améliorer au fur et à mesure du temps et des points de compétence que vous allez obtenir. Ces forces et faiblesses vont être intéressantes pour la suite de votre aventure.Quand on vous demande de faire des actions, ce sont certaines de ces caractéristiques qui entrent en ligne de compte. Chacun des trois profils dispose d'une caractéristique dans lesquelles il n'y a aucun point de compétence. Le jeu est cependant particulièrement bien équilibré car ce malus, quel que soit celui que vous avez pris en début de jeu, il se répercute de plusieurs façons à différents moments du jeu. Il y a donc pas de classe qui s'en sortira mieux qu'une autre à travers cette nouvelle aventure.Mais à quoi servent ces compétences ? Tout simplement à réaliser des actions. Une fois, les phases de visual novel et de narration terminées, vous avez accès à un HUB dans lequel vous avez différents points d'intérêt. À l'intérieur de chacun, vous avez différentes possibilités : acheter de la nourriture par exemple, ou effectuer des actions.Pour celles-ci, il faudra y mettre des dés dont le nombre de points inscrit sur chaque facette se détermine en début de journée. Exactement comme dans le premier jeu. Il y a cependant quelques différences et cela tient à l'état de votre santé. Défaillances, dés qui se cassent… Il y a dans ce second opus tout un système basé sur l'obsolescence de votre propre corps.A un moment donné, vous pourrez même réparer vos dés et espérer que les défaillances s'arrêtent. Mais ça le jeu vous l'explique particulièrement bien à travers différentes phases de didacticiel.Cette obsolescence différente de celle du premier opus marque un tournant dans votre façon de jouer car il n'y aura pas que l'énergie à laquelle vous devrez prêter attention. L’état de vos dés sera aussi important, de même que d’autres paramètres, notamment quand il s’agira d’aller explorer l’espace. Tout est question d'équilibre et le jeu pousse encore plus loin certains curseurs. Bien entendu, ce n'est pas tout.A cela s'ajoutent plusieurs systèmes : des destins, majeurs et mineurs, qui vous donnent des points de compétence une fois résolu par exemple. À cela s'ajoute donc un système d'exploration car oui vous n'êtes pas coincé dans un seul spatioport. Vous avez accès à une carte et elle va vous emmener dans toute la ceinture galactique, à la recherche d’épages et d’autres points d’intérêt. La gestion des sorties est un poil différente car il faudra en plus du reste penser au carburant et à la nourriture, sous peine de stresser vos personnages donc de faire des moins bons jets de dés.Il reste d’ailleurs de nombreuses choses à explorer. Mais cela, on vous laisse la surprise. Beaucoup de ces découvertes sont basées sur le scénario et vos choix narratifs et de destins. Le chara design de Guillaume Singelin s'accordent toujours aussi bien à l'univers futuriste du développeur. Le côté 3D des différents espaces dans lesquels vous allez vous perdre et explorer rend tout aussi bien de même que l'interface est claire, précise et particulièrement ergonomique. Alors certes vous ne pourrez pas jouer au tactile et c'est presque dommage, mais vous allez pouvoir faire beaucoup de choses.