Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Rooftops & Alleys: The Parkour Game Disponible sur Switch depuis le 17/06/2025
Test de Rooftops & Alleys: The Parkour Game (Switch)

Test de Rooftops & Alleys : c’est dans la boite !

Bien que sorti depuis plusieurs semaines, Rooftops & Alleys s’offre une version boite avec de nouvelles options. Prêts à faire du parkour sur les toits et les murs ?

Test
Originellement sorti en juin 2025 dans sa version dématérialisée, c’est ce 14 novembre 2025 que Rooftops & Alleys débarque en boîte. Une version augmentée, dite “dual pack” comprenant une cartouche de jeu et un code pour permettre à une amie de venir tester avec vous ce jeu de parkour et de vitesse.

Plus vite !

Librement inspiré de la licence Tony Hawk pour sa fluidité et ses mouvements, Rooftops & Alleys se présente donc comme un jeu de parkour nerveux, où la vitesse prime pour réaliser les plus belles figures. Le principe est simple : dans six niveaux différents, vous allez pouvoir faire plein de figures et réaliser de multiples défis. Ne vous attendez cependant pas à un contenu énorme : six maps et six à sept défis à réaliser par map, ce n’est pas très abondant…
Cependant, la possibilité de jouer en multi devrait pouvoir aider à ajouter de la longévité à ce titre… Mais ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Car avant de jouer à plusieurs, commençons par essayer de jouer seul. Et rien que ça, ce n’est pas gagné…
Cependant, il convient de moduler notre propos : il s’agit ici de la version Switch, dont la version boite est pour la Switch 1. C’est donc sur cette console que le test a été réalisé. Après recherche, il semble que Rooftops & Alleys dispose d’évaluation très positives sur Steam, nous laissant penser que les problèmes évoqués sont principalement des soucis liés au portage Switch et non au jeu en lui-même.

Bon courage !

Vous n’avez rien compris à comment jouer ? Pas de panique. Nous non plus. Le personnage réagit étrangement, les touches à appuyer pour faire des figures ne sont pas logiques et la hit box est au mieux aux fraises, au pire, illogique. Vous allez vous casser la figure pour un oui ou un non, parfois même sans toucher votre manette, vous faisant rater tout combo (si vous avez réussi à aller jusqu’à la création d’un combo) de points.
Les défis sont du même acabit : si le chemin de certains défis de vitesse est évident, il faudra se méfier de la moindre surface plate… puisque vous pourrez parfois passer à travers. Certes, cela ne nous est pas arrivé fréquemment, mais c’est arrivé juste au moment où on venait d’enfin réussir à marquer des points après deux heures à mourir en boucle… un peu frustrant.
Et si vous pensez que le graphisme viendra sauver votre expérience de jeu, détrompez-vous. Sur Switch (difficile à dire pour la version PC), le jeu est particulièrement moche. Les textures bavent ou pixelisent par moment, certaines plateformes ne sont pas où elles semblent être (ou leur hit box est légèrement décalée)... Tout cela rend l’expérience de jeu frustrante. Car on sent derrière le graphisme un parti-pris minimaliste qui aurait pu fonctionner, mais qui ne marche pas sur Switch. Alors la faute à la console de Nintendo ? Au portage ? Difficile à dire.
8/20
Les promesses de ce titre ne sont pas tenues. La faute à un contenu réduit, basé presque exclusivement sur la personnalisation de votre personnage et non sur les possibilités de gameplay. Celui-ci est d’ailleurs inutilement compliqué à prendre en main, sans compter toutes les petites scories qui vous empêchent de réellement profiter du jeu…
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
08 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Le problème, c’est le jeu sur Switch. Parce que vu les évaluations sur Steam, le jeu vaut le coup. Juste pas sur Switch.

Jouabilité
Entre les hit box aux fraises, les chutes aléatoires, les contrôles illogiques et un gameplay qui manque de finition, difficile de mettre plus…
Durée de vie
Difficile à dire : le côté presque injouable du jeu empêche de profiter de l’expérience. Mais avec seulement six maps différentes et 5 à 7 défis par map, le contenu est assez light même avec la possibilité de jouer en multi.
Graphismes
Le parti-pris minimaliste est intéressant mais les finissions ne sont pas là. Entre les textures qui pixélisent ou bavent, les clips, etc., ça devient difficile.
Son
La bande son est bonne. Mais comme rien d’autre ne va, c’est difficile de sauver un jeu juste avec sa musique…
Intérêt
Faire une version boite avec une carte et un code pour profiter du jeu à deux est une excellente idée. Mais encore faudrait-il le faire avec un jeu qui ne pose pas de problème de gameplay et de progression… Dommage…

Votre avis sur Rooftops & Alleys: The Parkour Game

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Rooftops & Alleys: The Parkour Game (Switch) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

POSTER MON TEST
Il n'y a encore aucun avis de visiteurs pour ce jeu.
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil