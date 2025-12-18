Test de Rooftops & Alleys : c’est dans la boite !
Bien que sorti depuis plusieurs semaines, Rooftops & Alleys s’offre une version boite avec de nouvelles options. Prêts à faire du parkour sur les toits et les murs ?
Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.Fermer
Bien que sorti depuis plusieurs semaines, Rooftops & Alleys s’offre une version boite avec de nouvelles options. Prêts à faire du parkour sur les toits et les murs ?
Le problème, c’est le jeu sur Switch. Parce que vu les évaluations sur Steam, le jeu vaut le coup. Juste pas sur Switch.
Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Rooftops & Alleys: The Parkour Game (Switch) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.
Connexion
Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !
Créer un compte
Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !
MonPN, késako ?
MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :
Connexion réussie
Vous êtes désormais connecté.
Retournez sur la page d'accueil
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.