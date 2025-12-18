Test de Rooftops & Alleys : c’est dans la boite !

Plus vite !

Bon courage !

Et si vous pensez que le graphisme viendra sauver votre expérience de jeu, détrompez-vous. Sur Switch (difficile à dire pour la version PC), le jeu est particulièrement moche. Les textures bavent ou pixelisent par moment, certaines plateformes ne sont pas où elles semblent être (ou leur hit box est légèrement décalée)... Tout cela rend l’expérience de jeu frustrante. Car on sent derrière le graphisme un parti-pris minimaliste qui aurait pu fonctionner, mais qui ne marche pas sur Switch. Alors la faute à la console de Nintendo ? Au portage ? Difficile à dire.

Librement inspiré de la licence Tony Hawk pour sa fluidité et ses mouvements, Rooftops & Alleys se présente donc comme un jeu de parkour nerveux, où la vitesse prime pour réaliser les plus belles figures. Le principe est simple : dans six niveaux différents, vous allez pouvoir faire plein de figures et réaliser de multiples défis. Ne vous attendez cependant pas à un contenu énorme : six maps et six à sept défis à réaliser par map, ce n’est pas très abondant…Cependant, la possibilité de jouer en multi devrait pouvoir aider à ajouter de la longévité à ce titre… Mais ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Car avant de jouer à plusieurs, commençons par essayer de jouer seul. Et rien que ça, ce n’est pas gagné…Cependant, il convient de moduler notre propos : il s’agit ici de la version Switch, dont la version boite est pour la Switch 1. C’est donc sur cette console que le test a été réalisé. Après recherche, il semble que Rooftops & Alleys dispose d’évaluation très positives sur Steam, nous laissant penser que les problèmes évoqués sont principalement des soucis liés au portage Switch et non au jeu en lui-même.Vous n’avez rien compris à comment jouer ? Pas de panique. Nous non plus. Le personnage réagit étrangement, les touches à appuyer pour faire des figures ne sont pas logiques et la hit box est au mieux aux fraises, au pire, illogique. Vous allez vous casser la figure pour un oui ou un non, parfois même sans toucher votre manette, vous faisant rater tout combo (si vous avez réussi à aller jusqu’à la création d’un combo) de points.Les défis sont du même acabit : si le chemin de certains défis de vitesse est évident, il faudra se méfier de la moindre surface plate… puisque vous pourrez parfois passer à travers. Certes, cela ne nous est pas arrivé fréquemment, mais c’est arrivé juste au moment où on venait d’enfin réussir à marquer des points après deux heures à mourir en boucle… un peu frustrant.