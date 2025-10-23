[Compte-rendu] Un nouveau direct d’une heure pour Kirby Air Riders : tout ce qu'il faut retenir

Le classique Top Ride de retour, l’ajout du nouveau mode histoire Road Trip et de classes

Le Mode Top RIde





Le mode Road Trip





Une personnalisation de tous les instants

Galerie images





Et si on essayait le jeu ?

Les nouveaux amiibo Kirby Air Riders



Ils seront quatre au total, ce sont les modes principaux proposés par le jeu. Si nous avions déjà eu droit à une riche présentation des modes Air Ride (les courses simples) et City Trial (au sein de la cité de Skaïa et des défis dans les stades en multijoueur), Kirby Air Riders verra également le retour du mode Top Ride.Ce petit mode très accessible reprend les codes du mode déjà existant sur le jeu Kirby Air Ride sur GameCube, à savoir des courses très dynamiques, sur des circuits de courte durée et en vue du dessus, pour un aperçu global de tout le parcours et de tous les joueurs en même temps. Accessible jusqu’à 8 en ligne, le mode pourra également être joué en local sur un même écran à 4 avec une seule console.Le mode histoire Road Trip a également été dévoilé avec encore beaucoup de mystère l’entourant. Une petite séquence pose les bases de la narration centrée autour des bolides tombés du ciel auxquels se lient les personnages de l’univers de Kirby, devenant ainsi des Riders. La synergie entre le Rider et son bolide est telle que l’appel du voyage est trop grand, entraînant le joueur entre des phases de course et de combats. Rendez-vous à la sortie du jeu pour en savoir davantage !Si le jeu mise autant sur l’expérience hors ligne qu’en ligne, un classement sera proposé, permettant aux joueurs de rencontrer des adversaires de leur niveau. Nommé Classes et Niveaux de victoire, ces deux systèmes se basent sur les parties remportées et vous octroient une couleur spécifique, ainsi qu’un score à afficher fièrement sur son permis, sans toutefois constituer un classement à proprement parler.Un des éléments centraux à retenir de cette présentation est à quel point l’expérience proposée sera personnalisable. De l’apparence de son permis ou de son Rider, en passant par l’aspect de ses bolides préférés, le jeu offrira au joueur la possibilité d’ajouter sa patte avec de multiples options à chaque fois. Celles-ci pourront être débloquées notamment au moyen de la monnaie du jeu, les Miles, mais également en remplissant des grilles de missions. Vous aviez peur de ne pas savoir quoi faire ? Ne craignez-rien, le jeu s’avère plus que complet et propose un vaste contenu à débloquer.Mais vous avez plutôt l’âme d’un flâneur ou bien préférez chiller avec vos amis ? Alors profitez du Foyer qui accueillera toute votre équipe avant de partir en mission dans les différents Stades et modes de vos choix. Plutôt qu’un simple menu d’attente, cet espace permet aux joueurs de se déplacer, d’admirer les bolides collectés, ainsi que d’échanger entre eux via des interactions.Le mode Essai libre permettra également de découvrir de fond en comble la ville de Skaïa et ses alentours en chevauchant l’Etoile Warp qui offre la meilleure option de vol de tous les bolides. Toutefois, pour profiter de tous les évènements que cette zone peut offrir, rendez-vous dans le mode City Trial. Vous pourrez notamment y collecter les morceaux de bolides légendaires qui ont été introduits dans cette présentation, comme le Dragoon (déjà présent parmi les objets dans Smash Bros. Ultimate).Le jeu s’annonce véritablement aussi coloré que varié, avec une succession de petits modes pour plaire au plus grand nombre. Citons ainsi les courses Multibolide qui seront disponibles dans le mode Air Ride. Au cours d’un circuit, chaque tour imposera au joueur de changer de bolide, de quoi pimenter les courses mais également de s’essayer en local au partage de la manette comme le propose Sakurai ? (qui d’autre que Nintendo peut nous inciter à échanger notre manette en pleine partie ?! On adore !)En fin de présentation l’annonce a été faite que le jeu serait disponible sous le format du Global test ride, comme Nintendo l’a récemment expérimenté pour plusieurs titres, pendant deux week-ends à venir, selon le calendrier suivant :- 8 novembre : de 9h à 15h- 9 novembre : de 1h à 7h et de 16h à 22h- 15 novembre : de 9h à 15h- 16 novembre : de 1h à 7h et de 16h à 22hDe nouveaux Amiibo seront également de la partie, trois nouveaux ont été annoncés à l’occasion du direct : Meta Knight et son Etoile obscure, Roi Dadidou et son Etoile tank et Chef Kawasaki et son Etoile Hop. Et, autre nouveauté, tous seront customisables, en détachant le Rider de son mobile pour créer de multiples combinaisons. Les Amiibo pourront également enregistrer les données du joueur et modifier l’icône sur le menu principal.Dernière chose importante s’il en est, Sakurai a annoncé que le jeu arriverait complet donc sans DLC à prévoir et qu’il ne prévoyait pour l’heure de ne pas en faire une nouvelle franchise !