Kirby Air Riders A paraître sur Switch 2 le 20/11/2025
Dossier Kirby Air Riders (Switch 2)

[Compte-rendu] Un nouveau direct d’une heure pour Kirby Air Riders : tout ce qu'il faut retenir

Un Kirby Air Riders qui s’enrichit d’un mode histoire, c'est ce qu'on retiendra surtout de l'heure de Kirby Air Riders Direct 2 de ce jeudi 23 octobre. Voici notre compte-rendu complet sur un jeu qui se promet sans DLC !

Dossier
Une heure ! C’est la durée du Kirby Air Riders proposé par Monsieur Masahiro Sakurai pour présenter encore des nouveautés sur le jeu tant attendu pour le 16 novembre prochain. Voici un petit récapitulatif des principales nouveautés à venir.

Le classique Top Ride de retour, l’ajout du nouveau mode histoire Road Trip et de classes

Ils seront quatre au total, ce sont les modes principaux proposés par le jeu. Si nous avions déjà eu droit à une riche présentation des modes Air Ride (les courses simples) et City Trial (au sein de la cité de Skaïa et des défis dans les stades en multijoueur), Kirby Air Riders verra également le retour du mode Top Ride.

Ce petit mode très accessible reprend les codes du mode déjà existant sur le jeu Kirby Air Ride sur GameCube, à savoir des courses très dynamiques, sur des circuits de courte durée et en vue du dessus, pour un aperçu global de tout le parcours et de tous les joueurs en même temps. Accessible jusqu’à 8 en ligne, le mode pourra également être joué en local sur un même écran à 4 avec une seule console.
Le Mode Top RIde

Le mode histoire Road Trip a également été dévoilé avec encore beaucoup de mystère l’entourant. Une petite séquence pose les bases de la narration centrée autour des bolides tombés du ciel auxquels se lient les personnages de l’univers de Kirby, devenant ainsi des Riders. La synergie entre le Rider et son bolide est telle que l’appel du voyage est trop grand, entraînant le joueur entre des phases de course et de combats. Rendez-vous à la sortie du jeu pour en savoir davantage !
Le mode Road Trip

Si le jeu mise autant sur l’expérience hors ligne qu’en ligne, un classement sera proposé, permettant aux joueurs de rencontrer des adversaires de leur niveau. Nommé Classes et Niveaux de victoire, ces deux systèmes se basent sur les parties remportées et vous octroient une couleur spécifique, ainsi qu’un score à afficher fièrement sur son permis, sans toutefois constituer un classement à proprement parler.

Une personnalisation de tous les instants

Un des éléments centraux à retenir de cette présentation est à quel point l’expérience proposée sera personnalisable. De l’apparence de son permis ou de son Rider, en passant par l’aspect de ses bolides préférés, le jeu offrira au joueur la possibilité d’ajouter sa patte avec de multiples options à chaque fois. Celles-ci pourront être débloquées notamment au moyen de la monnaie du jeu, les Miles, mais également en remplissant des grilles de missions. Vous aviez peur de ne pas savoir quoi faire ? Ne craignez-rien, le jeu s’avère plus que complet et propose un vaste contenu à débloquer.
Galerie images

Mais vous avez plutôt l’âme d’un flâneur ou bien préférez chiller avec vos amis ? Alors profitez du Foyer qui accueillera toute votre équipe avant de partir en mission dans les différents Stades et modes de vos choix. Plutôt qu’un simple menu d’attente, cet espace permet aux joueurs de se déplacer, d’admirer les bolides collectés, ainsi que d’échanger entre eux via des interactions.

Le mode Essai libre permettra également de découvrir de fond en comble la ville de Skaïa et ses alentours en chevauchant l’Etoile Warp qui offre la meilleure option de vol de tous les bolides. Toutefois, pour profiter de tous les évènements que cette zone peut offrir, rendez-vous dans le mode City Trial. Vous pourrez notamment y collecter les morceaux de bolides légendaires qui ont été introduits dans cette présentation, comme le Dragoon (déjà présent parmi les objets dans Smash Bros. Ultimate).
Le jeu s’annonce véritablement aussi coloré que varié, avec une succession de petits modes pour plaire au plus grand nombre. Citons ainsi les courses Multibolide qui seront disponibles dans le mode Air Ride. Au cours d’un circuit, chaque tour imposera au joueur de changer de bolide, de quoi pimenter les courses mais également de s’essayer en local au partage de la manette comme le propose Sakurai ? (qui d’autre que Nintendo peut nous inciter à échanger notre manette en pleine partie ?! On adore !)

Et si on essayait le jeu ?

En fin de présentation l’annonce a été faite que le jeu serait disponible sous le format du Global test ride, comme Nintendo l’a récemment expérimenté pour plusieurs titres, pendant deux week-ends à venir, selon le calendrier suivant :
- 8 novembre : de 9h à 15h
- 9 novembre : de 1h à 7h et de 16h à 22h
- 15 novembre : de 9h à 15h
- 16 novembre : de 1h à 7h et de 16h à 22h

De nouveaux Amiibo seront également de la partie, trois nouveaux ont été annoncés à l’occasion du direct : Meta Knight et son Etoile obscure, Roi Dadidou et son Etoile tank et Chef Kawasaki et son Etoile Hop. Et, autre nouveauté, tous seront customisables, en détachant le Rider de son mobile pour créer de multiples combinaisons. Les Amiibo pourront également enregistrer les données du joueur et modifier l’icône sur le menu principal.
Les nouveaux amiibo Kirby Air Riders

Dernière chose importante s’il en est, Sakurai a annoncé que le jeu arriverait complet donc sans DLC à prévoir et qu’il ne prévoyait pour l’heure de ne pas en faire une nouvelle franchise !
L’enthousiasme ne fait donc que grimper avec cette présentation ô combien riche, présentateur oblige, qui donne plus qu’envie de poser les mains sur un jeu semble-t-il aussi généreux que peaufiné jusque dans les moindres détails. Rendez-vous donc le 16 novembre pour la sortie du titre et dès le 8 novembre pour enfourcher votre bolide !
