[Compte-rendu] Un nouveau direct d’une heure pour Kirby Air Riders : tout ce qu'il faut retenir
Un Kirby Air Riders qui s’enrichit d’un mode histoire, c'est ce qu'on retiendra surtout de l'heure de Kirby Air Riders Direct 2 de ce jeudi 23 octobre. Voici notre compte-rendu complet sur un jeu qui se promet sans DLC !Dossier
Le classique Top Ride de retour, l’ajout du nouveau mode histoire Road Trip et de classesIls seront quatre au total, ce sont les modes principaux proposés par le jeu. Si nous avions déjà eu droit à une riche présentation des modes Air Ride (les courses simples) et City Trial (au sein de la cité de Skaïa et des défis dans les stades en multijoueur), Kirby Air Riders verra également le retour du mode Top Ride.
Ce petit mode très accessible reprend les codes du mode déjà existant sur le jeu Kirby Air Ride sur GameCube, à savoir des courses très dynamiques, sur des circuits de courte durée et en vue du dessus, pour un aperçu global de tout le parcours et de tous les joueurs en même temps. Accessible jusqu’à 8 en ligne, le mode pourra également être joué en local sur un même écran à 4 avec une seule console.
Une personnalisation de tous les instantsUn des éléments centraux à retenir de cette présentation est à quel point l’expérience proposée sera personnalisable. De l’apparence de son permis ou de son Rider, en passant par l’aspect de ses bolides préférés, le jeu offrira au joueur la possibilité d’ajouter sa patte avec de multiples options à chaque fois. Celles-ci pourront être débloquées notamment au moyen de la monnaie du jeu, les Miles, mais également en remplissant des grilles de missions. Vous aviez peur de ne pas savoir quoi faire ? Ne craignez-rien, le jeu s’avère plus que complet et propose un vaste contenu à débloquer.
Le mode Essai libre permettra également de découvrir de fond en comble la ville de Skaïa et ses alentours en chevauchant l’Etoile Warp qui offre la meilleure option de vol de tous les bolides. Toutefois, pour profiter de tous les évènements que cette zone peut offrir, rendez-vous dans le mode City Trial. Vous pourrez notamment y collecter les morceaux de bolides légendaires qui ont été introduits dans cette présentation, comme le Dragoon (déjà présent parmi les objets dans Smash Bros. Ultimate).
Et si on essayait le jeu ?En fin de présentation l’annonce a été faite que le jeu serait disponible sous le format du Global test ride, comme Nintendo l’a récemment expérimenté pour plusieurs titres, pendant deux week-ends à venir, selon le calendrier suivant :
- 8 novembre : de 9h à 15h
- 9 novembre : de 1h à 7h et de 16h à 22h
- 15 novembre : de 9h à 15h
- 16 novembre : de 1h à 7h et de 16h à 22h
De nouveaux Amiibo seront également de la partie, trois nouveaux ont été annoncés à l’occasion du direct : Meta Knight et son Etoile obscure, Roi Dadidou et son Etoile tank et Chef Kawasaki et son Etoile Hop. Et, autre nouveauté, tous seront customisables, en détachant le Rider de son mobile pour créer de multiples combinaisons. Les Amiibo pourront également enregistrer les données du joueur et modifier l’icône sur le menu principal.
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.