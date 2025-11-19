Test de Kirby Air Riders, le jeu pointu, sûrement clivant mais tellement addictif

Foncez à toute allure

Que ce soit au fil des courts niveaux du mode Road Trip ou bien lors des courses Air Ride ou bien du mode City Trial, les changements de véhicule sont fréquents et il est important d’apprendre à en maitriser les usages variés. Autant nous avons immédiatement savouré la conduite de certains d’entre eux, il nous a en revanche fallu un certain temps d’adaptation certain pour maitriser les autres. Le jeu offre cela de satisfaisant qu’il permet au joueur de réellement sentir son skill s’améliorer et d’appréhender petit à petit sans crainte certains parcours avec une confiance et une assurance grandissantes.

Une variété de modes, avec le multijoueur en majesté et une grande histoire

Le nouveau mode histoire Road trip, qui n’était pas présent dans le jeu de base sur GameCube, introduit, comme souvent avec la franchise Kirby, une histoire spectaculaire dans ses mises en scène et en même temps très rapide et axée arcade. Il s’agit en effet de parcourir plusieurs mondes en passant de défi en défi et en gagnant progressivement de nouveaux bonus pour nos bolides. Les gains de bonus dépendant de nos choix, il est possible de personnaliser en profondeur notre conduite et aborder les derniers mondes avec un bolide sur-boosté, ce qui rend le gameplay de plus en plus agréable et enflammé.



Ces défis consistent à la fois en des courses mais également des mini-jeux comme des défis d’élimination de ses adversaires, des chasses aux aliments, des courses contre la montre, des défis de saut ou de scoring. La variété comme la difficulté ajustables à tout moment permettent d’adapter son expérience, toujours avec une réalisation exemplaire, si ce n’est les combats contre des boss sur lesquels nous reviendrons.

Le mode Air Ride est le mode classique de base du jeu. Au sein de circuits en 3D, colorés, inventifs et inspirés, les courses se déroulent à toute allure, requérant technique de conduite mais également de combat. L’affrontement ne passe ici pas par la présence d’objets à envoyer sur ses adversaires mais via les pouvoirs de nos riders. Chacun dispose en effet d’une attaque spéciale dévastatrice qui se déclenche une fois la jauge dédiée pleine.



Une ribambelle d’ennemis déambulent également sur les tracés et il est possible de tous les aspirer pour copier un pouvoir, le feu, le plasma, le gel, les épines, etc. Chaque utilisation de pouvoir, chaque coup de toupie sur ses adversaires ou même le simple fait de retomber proprement à plat après s’être envolé octroient un rapide bonus d’accélération. Autrement dit, plus vous vous battrez, plus vous serez rapides !

Un contenu qui tient la route mais attention à une certaine rigidité dans les virages

Fatigué des courses trop paisibles ? Des parcours linéaires ? Du rythme plan-plan des tracés monotones ? Faites un accueil enthousiasme à Kirby Air Riders. Divisé en quatre modes principaux de jeu, le titre repose sur une maniabilité unique. Kirby et ses acolytes sont tous ici montés sur leur bolide, du nom de ces petits vaisseaux tombés du ciel, comme le relate le mode histoire du jeu Road Trip. Envoyés par le vœu de l’objet volant Zorah tombé du ciel, en quête d’espoir, mais perdu et isolé au milieu d’un désert de la planète Popstar, les bolides ne sont pas seulement des véhicules à choisir à la légère, ils bouleversent totalement notre manière de jouer.Extension de notre rider, chacun d’entre eux introduit un gameplay différent. Si l’Étoile Warp est le bolide de base, solide et fiable, ce n’est pas la même chose avec le bolide papier, redoutable dans les virages et dans les airs mais tristement fragile, ou encore du bolide archéo qui fonce en ligne droite mais refuse invariablement tout virage sauf à user de la fonction pression. Cette mécanique de la pression est en effet cruciale, permettant non seulement de ralentir, elle offre aussi de remplir une courte jauge qui offre un bonus d’accélération une fois chargée.Le mode Top Ride est quant à lui aussi dédié aux courses mais celles-ci se passent sur de petits circuits vus du dessus, en mode micromachine. La maniabilité est très différente des courses plus classiques et impose un temps d’adaptation, proposant une approche encore plus arcade. Ici les ennemis sont remplacés par des objets de pouvoir qui permettent d’attaquer ses adversaires, ce qui impose de gagner là aussi autant grâce à la qualité de sa conduite que sur son aptitude au combat.Globalement si un des principaux défis du jeu est la maitrise de la vitesse, celle-ci pouvant devenir extrême lorsque notre bolide est sur-boosté, il convient de ne jamais négliger l’aspect affrontement, beaucoup des défis imposant d’abattre ses adversaires.C’est tout particulièrement le cas dans le mode City Trial qui revient plus développé que jamais. La ville de Skaïa où se déroule la préparation à chaque affrontement dans un stade, est une métropole futuriste regroupant plusieurs environnements comme un volcan fumant, une grotte de cristal, quelques îles flottantes et des tours de gratte-ciel entre lesquelles notre rider doit piloter en quête de bonus. Les manches se déroulent à 16 joueurs, aussi les rencontres sont nombreuses et souvent sujettes à la querelle, en particulier quand il s’agit de récupérer notre bolide fétiche.Ce jeu du chat et de la souris avec les autres joueurs est une vraie trouvaille de gameplay qui fait de chaque partie une petite aventure en soi, le tout porté par un rythme frénétique. À noter qu’après avoir expérimenté la maniabilité des bolides au sein des autres modes, appréhender City Trial se fait avec un peu plus d’assurance, surtout l’on se retrouve à devoir prendre un bolide en catastrophe parce que l’on vient d’être éjecté du sien juste avant la fin du temps imparti ! Un mode addictif auquel on risque de s’amuser largement en ligne.Côté technique le jeu est exemplaire, ce qui permet à chaque mode et situation d’être toujours soutenus par la puissance de la console sans jamais défaillir, un vrai plaisir et de grosses sensations de vitesse qui convainquent voire même déstabilisent. Nous ne serions ainsi pas surpris que plus d’un joueur ne s’y retrouvent pas dans cette formule d’un bolide qui fonce à vive allure en permanence, donnant à chaque action un sentiment de précipitation presque trop hâtive. Sauf que loin d’être brouillonne, la maitrise du jeu impose au contraire un temps d’adaptation et un petit effort qui se mue rapidement en plaisir de conduite.Mais alors Kirby Air Riders n’est-il majoritairement qu’un jeu fondé sur des parties éphémères ? Heureusement non car les dizaines de missions à remplir risquent de vous occuper pour un long moment. Ces missions consistent en des défis à accomplir dans les différents modes. Chaque mode comporte en effet une grande image à compléter en comblant toutes les petites cases qui la composent. Ainsi du circuit à franchir sans toucher aucune paroi, en passant par les ennemis à dégommer dans un temps donné, jusqu’aux pouvoirs à amasser, ces challenges sont variés. Si les premiers se débloqueront tout seul, il y a fort à parier que vous devrez vous y reprendre à plusieurs reprises pour parvenir à tous les remplir. Le jeu a d’ailleurs la bonne idée de donner parfois quelques indices pour y parvenir, heureusement d’ailleurs car ces missions sont les seuls moyens de débloquer le reste des riders, des bolides, des circuits ou encore des musiques du jeu.Certes vaincre ses adversaires dans le mode histoire Road Trip octroie de la monnaie en jeu pouvant être dépensée pour acheter des accessoires et autres bonus mais rien qui ne constitue un avantage significatif en jeu. Ces outils cosmétiques sont par contre bienvenus si vous souhaitez vous adonner au plaisir de la personnalisation que le jeu a poussé assez loin. C’est tout particulièrement le cas dans la customisation des bolides de sa collection, permettant de créer ses véhicules selon son bon vouloir, en changeant leurs couleurs et en leur adjoignant des éléments et autres stickers. Une bonne nouvelle pour les amoureux de la personnalisation.Comment ne pas mentionner par ailleurs la série des jeux Smash Bros., que l’on doit au même créateur Masahiro Sakurai, aussi papa du personnage de Kirby, qui introduit dans ce Kirby Air Riders des airs de matchs à mort, depuis les menus de choix des personnages, jusqu’aux célébrations de victoire, en passant par le déroulé de certains combats. Il y a ainsi fort à parier que les nostalgiques d’un nouveau Smash Bros. sur Switch 2 pourraient se consoler avec ce Kirby !Notons toutefois un petit bémol qui nous gêné, le choix discutable d’une caméra imposée et plus généralement des contrôles lors des phases de boss ou de tout combat au sein d’une arène centrale. Le focus sur l’ennemi principal devient alors assez difficile à gérer avec la conduite du bolide et l’on sent plus d’une fois une certaine frustration naître, non pas parce que le jeu serait alors trop difficile, mais plutôt parce que l’on se trouve empêché par un point de vue trop rigide.