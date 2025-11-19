Test de Kirby Air Riders, le jeu pointu, sûrement clivant mais tellement addictif
Accrochez-vous car les bolides virevoltent dans ce jeu tonitruant au rythme décoiffant !Test
Foncez à toute allureFatigué des courses trop paisibles ? Des parcours linéaires ? Du rythme plan-plan des tracés monotones ? Faites un accueil enthousiasme à Kirby Air Riders. Divisé en quatre modes principaux de jeu, le titre repose sur une maniabilité unique. Kirby et ses acolytes sont tous ici montés sur leur bolide, du nom de ces petits vaisseaux tombés du ciel, comme le relate le mode histoire du jeu Road Trip. Envoyés par le vœu de l’objet volant Zorah tombé du ciel, en quête d’espoir, mais perdu et isolé au milieu d’un désert de la planète Popstar, les bolides ne sont pas seulement des véhicules à choisir à la légère, ils bouleversent totalement notre manière de jouer.
Une variété de modes, avec le multijoueur en majesté et une grande histoire
Ces défis consistent à la fois en des courses mais également des mini-jeux comme des défis d’élimination de ses adversaires, des chasses aux aliments, des courses contre la montre, des défis de saut ou de scoring. La variété comme la difficulté ajustables à tout moment permettent d’adapter son expérience, toujours avec une réalisation exemplaire, si ce n’est les combats contre des boss sur lesquels nous reviendrons.
Une ribambelle d’ennemis déambulent également sur les tracés et il est possible de tous les aspirer pour copier un pouvoir, le feu, le plasma, le gel, les épines, etc. Chaque utilisation de pouvoir, chaque coup de toupie sur ses adversaires ou même le simple fait de retomber proprement à plat après s’être envolé octroient un rapide bonus d’accélération. Autrement dit, plus vous vous battrez, plus vous serez rapides !
Le mode Top Ride est quant à lui aussi dédié aux courses mais celles-ci se passent sur de petits circuits vus du dessus, en mode micromachine. La maniabilité est très différente des courses plus classiques et impose un temps d’adaptation, proposant une approche encore plus arcade. Ici les ennemis sont remplacés par des objets de pouvoir qui permettent d’attaquer ses adversaires, ce qui impose de gagner là aussi autant grâce à la qualité de sa conduite que sur son aptitude au combat.
C’est tout particulièrement le cas dans le mode City Trial qui revient plus développé que jamais. La ville de Skaïa où se déroule la préparation à chaque affrontement dans un stade, est une métropole futuriste regroupant plusieurs environnements comme un volcan fumant, une grotte de cristal, quelques îles flottantes et des tours de gratte-ciel entre lesquelles notre rider doit piloter en quête de bonus. Les manches se déroulent à 16 joueurs, aussi les rencontres sont nombreuses et souvent sujettes à la querelle, en particulier quand il s’agit de récupérer notre bolide fétiche.
Ce jeu du chat et de la souris avec les autres joueurs est une vraie trouvaille de gameplay qui fait de chaque partie une petite aventure en soi, le tout porté par un rythme frénétique. À noter qu’après avoir expérimenté la maniabilité des bolides au sein des autres modes, appréhender City Trial se fait avec un peu plus d’assurance, surtout l’on se retrouve à devoir prendre un bolide en catastrophe parce que l’on vient d’être éjecté du sien juste avant la fin du temps imparti ! Un mode addictif auquel on risque de s’amuser largement en ligne.
Un contenu qui tient la route mais attention à une certaine rigidité dans les viragesCôté technique le jeu est exemplaire, ce qui permet à chaque mode et situation d’être toujours soutenus par la puissance de la console sans jamais défaillir, un vrai plaisir et de grosses sensations de vitesse qui convainquent voire même déstabilisent. Nous ne serions ainsi pas surpris que plus d’un joueur ne s’y retrouvent pas dans cette formule d’un bolide qui fonce à vive allure en permanence, donnant à chaque action un sentiment de précipitation presque trop hâtive. Sauf que loin d’être brouillonne, la maitrise du jeu impose au contraire un temps d’adaptation et un petit effort qui se mue rapidement en plaisir de conduite.
Comment ne pas mentionner par ailleurs la série des jeux Smash Bros., que l’on doit au même créateur Masahiro Sakurai, aussi papa du personnage de Kirby, qui introduit dans ce Kirby Air Riders des airs de matchs à mort, depuis les menus de choix des personnages, jusqu’aux célébrations de victoire, en passant par le déroulé de certains combats. Il y a ainsi fort à parier que les nostalgiques d’un nouveau Smash Bros. sur Switch 2 pourraient se consoler avec ce Kirby !
Notons toutefois un petit bémol qui nous gêné, le choix discutable d’une caméra imposée et plus généralement des contrôles lors des phases de boss ou de tout combat au sein d’une arène centrale. Le focus sur l’ennemi principal devient alors assez difficile à gérer avec la conduite du bolide et l’on sent plus d’une fois une certaine frustration naître, non pas parce que le jeu serait alors trop difficile, mais plutôt parce que l’on se trouve empêché par un point de vue trop rigide.
