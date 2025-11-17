Rechercher sur Puissance Nintendo
Two Point Museum A paraître sur Switch 2
Test de Two Point Museum (Switch 2)

Test de Two Point Museum : Créer votre musée

Vous avez toujours rêvé d’agencer et d’ouvrir votre propre musée ? C’est désormais possible. Bienvenue dans les établissements absurdes et délirants de Two Point Museum.

Test
Sorti le 28 octobre, sur Switch 2, Two Point Museum débarque sur la console de Nintendo. Il est donc désormais possible d’ouvrir un musée, et même plusieurs, sur votre console portable. Mais attention. Entre les fantômes, les expéditions dangereuses, les morceaux de dinosaures et autres facéties à exposer, il y aura largement de quoi faire pour contenter votre public.

Ouvrez votre propre musée !

La licence Two Point fait partie des jeux de gestion délirants à l’histoire plutôt mouvementée. Après des Two Point Hospital mélangeant gestion d’hôpital et maladies imaginaires, Two Point Campus et ses cours de tout et de rien, Two Point Museum vous ouvre ses portes. Vous disposez de plusieurs modes de jeux, campagne ou bac à sable, vous permettant d’explorer différents environnements, d’ouvrir des musées de types divers, et surtout de construire des établissements spécialisés dans les œuvres fantomatiques, aquatiques ou d’autres spécialités.
En mode campagne, vous allez devoir enchaîner les établissements, jusqu’à ce qu’ils aient un certain nombre d’étoiles. Celles-ci sont données en fonction de votre rang, d’objectifs à remplir et de la fréquentation de votre musée. Les missions vont s'enchaîner, vous permettant aussi de connaître les subtilités des différents musées à votre disposition. Car on ne s’occupe pas des fantômes comme on s’occupe des squelettes de dinosaures.

Délirante gestion

Le principe du jeu est donc simple : gérer son établissement. Vous débutez avec un espace vide dans lequel vous allez pouvoir moduler vos espaces, créer des salles et placer des objets à exposer. Mais pour cela, il faut les trouver. Et un nouveau type de menu s’ouvre à vous, celui des expéditions. Car si pour le reste, Two Point Museum reprend les mécaniques des autres jeux de la licence (que nous détaillerons après), les expéditions sont une nouveauté qui va ajouter une petite touche de folie et de gestion à votre partie.
Vous disposez donc de plusieurs menus qui vont vous être utiles pour gérer votre musée. Afin d’aménager l’interface de jeu, les principaux menus se trouvent en haut, en bas, à droite et à gauche de votre écran. Toujours pour que ce soit plus ergonomique, vous allez accéder à ces menus via les flèches directionnelles. La flèche du haut pour sélectionner les onglets en haut de l’écran et ainsi de suite. Cette configuration est assez maligne : elle permet d’avoir une interface vaste, propre aux jeux de gestion, tout en s’adaptant au jeu à la manette. Cela rend le jeu fluide et c’est tant mieux !
Parmi les choses que vous pouvez faire, il y a la construction de salle, selon des critères spécifiques (la salle de repos doit faire tant de cases de côté sur tant d'autres par exemple et être meublée avec tel ou tel meuble minimum). Mais aussi la décoration. Celle-ci a des effets sur les objets que vous allez exposer : créer du buzz autour d’une pièce pour attirer les gens par exemple. Car vous allez pouvoir récupérer de l’argent avec cela, grâce à des bacs à dons que vous allez pouvoir placer un peu partout dans votre musée. Cela plus le coût de l’entrée du bâtiment va vous permettre d’obtenir les fonds nécessaires pour embaucher des gens !

Partir un jour… en expédition !

Pour compléter votre musée, vous allez partir en expédition. Mais pour cela, il va falloir embaucher des explorateurs, archéologues et autres spécialistes. Comme dans de nombreux jeux de gestion, vous avez accès à tout un menu pour embaucher des employés. Vous avez l’agent de sécurité, qui fait attention aux visiteurs et récolte l’argent présent dans les bacs à don. Le salarié classique s’occupe de la boutique, des caisses d’entrées. Le spécialiste va partir en expédition : c’est grâce à lui que vous débloquez de nouveaux objets à mettre en exposition.
C’est là qu’entre en jeu tout un nouvel aspect de la licence. Le menu des expéditions est vaste : il dépend du style de votre musée (préhistoire, aquatique, fantôme, etc.). Vous allez avoir des choses à faire, des décisions à prendre, des embranchements à sélectionner. Beaucoup de choses sont disponibles, faisant toute la richesse du titre, au-delà de l’humour dans la droite lignée des autres titres de la licence Two Point.
Sur Switch 2, le jeu est particulièrement fluide. On peut zoomer, sélectionner les visiteurs pour avoir accès à leurs informations. Les tutoriels sont tout aussi drôles et intéressants que les niveaux bacs à sable. On vous recommande tout de même de faire la campagne pour comprendre les subtilités de la licence, surtout si vous n’avez jamais eu l’occasion de jouer à un titre Two Point.

Graphiquement, le jeu est magnifique. Les animations sont belles, la bande son est une radio avec ses reportages, ses blagues et sa musique d’ambiance. A bien des égards, Two Point Museum est l’un des meilleurs titres de la licence, notamment par la densité de son contenu qui renouvelle vraiment l’expérience.
17/20
Vous aussi, gérez votre musée de la meilleure des façons ! Two Point Museum est un jeu de gestion délirant, dense par son contenu, et très fluide sur Switch 2. Le travail sur les menus et leur accessibilité pour un jeu console contribue d’ailleurs au succès du jeu et à l’expérience. Manette en main, c’est particulièrement agréable d’y jouer, malgré un grand nombre de menus et d’actions à réaliser pour gérer au mieux votre établissement.
17 /20

L'avis de Puissance Nintendo

L’établissement a été ravi de votre visite. N’hésitez pas à revenir à Two Point !

Jouabilité
L’excellent travail sur la maniabilité et la jouabilité du titre sur console, pour un jeu qui est plutôt accessible clavier/souris, est impressionnant. Il donne une vraie identité et jouabilité au jeu.
Durée de vie
Entre un mode campagne et un mode bac à sable, il y a largement de quoi faire. Vous pouvez compter entre 50 et 100 heures de jeux, en fonction de ce que vous avez envie de faire et d’explorer. Oui, le jeu est vaste, comme souvent avec les jeux de gestion.
Graphismes
Le jeu est beau, les animations fluides, l’identité graphique de Two Point est bien présente, que ce soit dans l’humour des textes ou des images. Les différents personnages que vous allez côtoyer sont hauts en couleurs et intenses par moment, ce qui est d’autant plus drôle.
Son
La licence Two Point propose souvent des radios internes au jeu avec des petites musiques et des émissions totalement absurdes et décalées. Ici, c’est pareil. Bienvenue dans les radios les plus absurdes du jeu vidéo. Petits messages, annonces de service, et musiques d’ascenseur sont au programme. La bande son est rigolote, contribue à l’ambiance sans vraiment être redondante.
Intérêt
Two Point Museum est à 29,99 € sur l’eShop. Autant dire que le rapport temps de jeu/prix est largement à votre avantage. D’autant qu’il est largement possible de faire des courtes sessions, d’y revenir plus tard, d’y jouer non stop ou simplement d’explorer les différents types d’établissements. Un must have si vous aimez les jeux de gestion !

