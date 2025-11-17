Test de Two Point Museum : Créer votre musée

Ouvrez votre propre musée !

Délirante gestion

Partir un jour… en expédition !

Sur Switch 2, le jeu est particulièrement fluide. On peut zoomer, sélectionner les visiteurs pour avoir accès à leurs informations. Les tutoriels sont tout aussi drôles et intéressants que les niveaux bacs à sable. On vous recommande tout de même de faire la campagne pour comprendre les subtilités de la licence, surtout si vous n’avez jamais eu l’occasion de jouer à un titre Two Point.



Graphiquement, le jeu est magnifique. Les animations sont belles, la bande son est une radio avec ses reportages, ses blagues et sa musique d’ambiance. A bien des égards, Two Point Museum est l’un des meilleurs titres de la licence, notamment par la densité de son contenu qui renouvelle vraiment l’expérience.

La licence Two Point fait partie des jeux de gestion délirants à l’histoire plutôt mouvementée. Après des Two Point Hospital mélangeant gestion d’hôpital et maladies imaginaires, Two Point Campus et ses cours de tout et de rien, Two Point Museum vous ouvre ses portes. Vous disposez de plusieurs modes de jeux, campagne ou bac à sable, vous permettant d’explorer différents environnements, d’ouvrir des musées de types divers, et surtout de construire des établissements spécialisés dans les œuvres fantomatiques, aquatiques ou d’autres spécialités.En mode campagne, vous allez devoir enchaîner les établissements, jusqu’à ce qu’ils aient un certain nombre d’étoiles. Celles-ci sont données en fonction de votre rang, d’objectifs à remplir et de la fréquentation de votre musée. Les missions vont s'enchaîner, vous permettant aussi de connaître les subtilités des différents musées à votre disposition. Car on ne s’occupe pas des fantômes comme on s’occupe des squelettes de dinosaures.Le principe du jeu est donc simple : gérer son établissement. Vous débutez avec un espace vide dans lequel vous allez pouvoir moduler vos espaces, créer des salles et placer des objets à exposer. Mais pour cela, il faut les trouver. Et un nouveau type de menu s’ouvre à vous, celui des expéditions. Car si pour le reste, Two Point Museum reprend les mécaniques des autres jeux de la licence (que nous détaillerons après), les expéditions sont une nouveauté qui va ajouter une petite touche de folie et de gestion à votre partie.Vous disposez donc de plusieurs menus qui vont vous être utiles pour gérer votre musée. Afin d’aménager l’interface de jeu, les principaux menus se trouvent en haut, en bas, à droite et à gauche de votre écran. Toujours pour que ce soit plus ergonomique, vous allez accéder à ces menus via les flèches directionnelles. La flèche du haut pour sélectionner les onglets en haut de l’écran et ainsi de suite. Cette configuration est assez maligne : elle permet d’avoir une interface vaste, propre aux jeux de gestion, tout en s’adaptant au jeu à la manette. Cela rend le jeu fluide et c’est tant mieux !Parmi les choses que vous pouvez faire, il y a la construction de salle, selon des critères spécifiques (la salle de repos doit faire tant de cases de côté sur tant d'autres par exemple et être meublée avec tel ou tel meuble minimum). Mais aussi la décoration. Celle-ci a des effets sur les objets que vous allez exposer : créer du buzz autour d’une pièce pour attirer les gens par exemple. Car vous allez pouvoir récupérer de l’argent avec cela, grâce à des bacs à dons que vous allez pouvoir placer un peu partout dans votre musée. Cela plus le coût de l’entrée du bâtiment va vous permettre d’obtenir les fonds nécessaires pour embaucher des gens !Pour compléter votre musée, vous allez partir en expédition. Mais pour cela, il va falloir embaucher des explorateurs, archéologues et autres spécialistes. Comme dans de nombreux jeux de gestion, vous avez accès à tout un menu pour embaucher des employés. Vous avez l’agent de sécurité, qui fait attention aux visiteurs et récolte l’argent présent dans les bacs à don. Le salarié classique s’occupe de la boutique, des caisses d’entrées. Le spécialiste va partir en expédition : c’est grâce à lui que vous débloquez de nouveaux objets à mettre en exposition.C’est là qu’entre en jeu tout un nouvel aspect de la licence. Le menu des expéditions est vaste : il dépend du style de votre musée (préhistoire, aquatique, fantôme, etc.). Vous allez avoir des choses à faire, des décisions à prendre, des embranchements à sélectionner. Beaucoup de choses sont disponibles, faisant toute la richesse du titre, au-delà de l’humour dans la droite lignée des autres titres de la licence Two Point.