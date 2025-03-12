Mario Kart World : grosse mise à jour 1.4.0 avec objets personnalisés et certains tracés remaniés
La mise à jour 1.4.0 de Mario Kart World apporte des objets personnalisables, un affichage musical, des parcours retravaillés et une avalanche de corrections techniques.News
Objets personnalisés et courses à la carteLa dernière mise à jour de Mario Kart World (version 1.4.0), disponible depuis cette nuit sur Nintendo Switch 2, enrichit l’expérience de jeu avec une série d'ajouts qui devraient chambouler l'organisation de courses entre amis ou en ligne, avec l’introduction des « objets personnalisés », qui permet de sélectionner précisément quels objets seront disponibles en course. Que vous souhaitiez faire une course remplie de carapaces bleues ou une session zen sans Bob-omb, tout est désormais possible dans les modes « Course VS », « Bataille de ballons », « Chasse aux pièces » ou optiez pour le jeu en ligne ou en sans-fil.
Une plage plus vivante que jamaisLes développeurs ont retravaillé plusieurs circuits ayant pour destination Koopa Troopa Beach. Fini les segments rectilignes sans âme : les tracés comportent désormais plus de virages, de reliefs et surtout, une règle commune. À l’arrivée sur la plage, il faudra boucler deux tours pour valider la course. Cela concerne aussi bien les parcours partant de Peach Stadium que ceux débutant à DK Spaceport ou Crown City.
Parmi les ajustements de gameplay, notons qu’il est désormais possible de sprinter sur le dos du Manta Ramp, et que les Dragoneel n’entravent plus les Bullet Bill. Le jeu affiche également désormais le titre et l’origine de la musique en cours dans le menu pause, et propose un réglage de volume musical (même si les options se limitent à un choix entre "normal" et "fort").
Photo et autres optimisationsDu côté des fonctionnalités annexes, on peut maintenant accéder au mode photo pendant les contre-la-montre contre des fantômes, avec la possibilité de mieux focaliser sur le personnage (on vous avouera qu'on n'attendait pas ce genre d'amélioration mais il faut croire que certains aiment faire une pause photo au milieu d'une course contre la montre).
Les performances de certains objets comme le Boo ont aussi été équilibrées : il n’est plus possible d’enchaîner deux Boos à la suite. Une attention particulière a été portée à la stabilité du jeu en ligne, notamment pour le mode Free Roam qui souffrait de déconnexions et autres petits bugs agaçants.
Un jeu qui se bonifie, lentement mais sûrementAvec cette septième mise à jour depuis son lancement en juin dernier, Mario Kart World continue de s'améliorer tranquillement. Si certains joueurs attendent encore des ajouts majeurs comme le retour des courses à trois tours ou l’intégration du mode 200cc, cette version 1.4.0 pose les bases pour un peu plus de personnalisation, de clarté, et d’un meilleur confort de jeu en ligne.
sur notre serveur Discord. Pendant que vous réfléchissez à votre commentaire, voici les toutes dernières publicités de MKW au Japon :
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.