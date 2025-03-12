Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 1 ajout, et vous ?
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Mario Kart World Disponible sur Switch 2 depuis le 05/06/2025
News Mario Kart World (Switch 2)

Mario Kart World : grosse mise à jour 1.4.0 avec objets personnalisés et certains tracés remaniés

La mise à jour 1.4.0 de Mario Kart World apporte des objets personnalisables, un affichage musical, des parcours retravaillés et une avalanche de corrections techniques.

News

Objets personnalisés et courses à la carte

La dernière mise à jour de Mario Kart World (version 1.4.0), disponible depuis cette nuit sur Nintendo Switch 2, enrichit l’expérience de jeu avec une série d'ajouts qui devraient chambouler l'organisation de courses entre amis ou en ligne, avec l’introduction des « objets personnalisés », qui permet de sélectionner précisément quels objets seront disponibles en course. Que vous souhaitiez faire une course remplie de carapaces bleues ou une session zen sans Bob-omb, tout est désormais possible dans les modes « Course VS », « Bataille de ballons », « Chasse aux pièces » ou optiez pour le jeu en ligne ou en sans-fil.
Autre nouveauté notable : la possibilité de rejoindre des amis en mode Survie, une fonctionnalité longtemps réclamée. Jusqu’à quatre joueurs peuvent désormais se retrouver dans les différents modes principaux via la salle d'attente en ligne. Côté solo, l’ajout des options « Recommencer » et « Course suivante » dans le menu pause vient fluidifier les sessions en VS Race.

Une plage plus vivante que jamais

Les développeurs ont retravaillé plusieurs circuits ayant pour destination Koopa Troopa Beach. Fini les segments rectilignes sans âme : les tracés comportent désormais plus de virages, de reliefs et surtout, une règle commune. À l’arrivée sur la plage, il faudra boucler deux tours pour valider la course. Cela concerne aussi bien les parcours partant de Peach Stadium que ceux débutant à DK Spaceport ou Crown City.

Parmi les ajustements de gameplay, notons qu’il est désormais possible de sprinter sur le dos du Manta Ramp, et que les Dragoneel n’entravent plus les Bullet Bill. Le jeu affiche également désormais le titre et l’origine de la musique en cours dans le menu pause, et propose un réglage de volume musical (même si les options se limitent à un choix entre "normal" et "fort").

Photo et autres optimisations

Du côté des fonctionnalités annexes, on peut maintenant accéder au mode photo pendant les contre-la-montre contre des fantômes, avec la possibilité de mieux focaliser sur le personnage (on vous avouera qu'on n'attendait pas ce genre d'amélioration mais il faut croire que certains aiment faire une pause photo au milieu d'une course contre la montre).
Galerie images

Nintendo a aussi résolu un nombre impressionnant de bugs : textures, collisions douteuses, problèmes de transformation en Bullet Bill ou de réapparition d’objets, rien n’a été laissé au hasard.

Les performances de certains objets comme le Boo ont aussi été équilibrées : il n’est plus possible d’enchaîner deux Boos à la suite. Une attention particulière a été portée à la stabilité du jeu en ligne, notamment pour le mode Free Roam qui souffrait de déconnexions et autres petits bugs agaçants.

Un jeu qui se bonifie, lentement mais sûrement

Avec cette septième mise à jour depuis son lancement en juin dernier, Mario Kart World continue de s'améliorer tranquillement. Si certains joueurs attendent encore des ajouts majeurs comme le retour des courses à trois tours ou l’intégration du mode 200cc, cette version 1.4.0 pose les bases pour un peu plus de personnalisation, de clarté, et d’un meilleur confort de jeu en ligne.
Vous avez testé cette mise à jour ? Avez-vous créé une course 100% bananes ou carapaces vertes ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord. Pendant que vous réfléchissez à votre commentaire, voici les toutes dernières publicités de MKW au Japon :
マリオカート ワールド CM ゲーム画面篇4
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Publicité JP Mario Kart World
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Source : Nintendo Japon
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil