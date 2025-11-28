Adoptez les pulls moches festifs dans Animal Crossing avec 3 codes de designs personnalisés
Trois pulls moches distribués sur l’île officielle de Nintendo sont disponibles, juste à temps pour fêter l’hiver en mode kitsch dans Animal Crossing : New Horizons.
Des pulls moches ? Oui — et ça claque !Ces pulls arborent un style de Noël un brin kitsch, parfait pour les fêtes : que vous partiez en virée photo entre amis, décoriez votre île ou célébriez l’ambiance hivernale, ils apportent une dose de bonne humeur. Vous pouvez les obtenir en vous rendant sur Ninten'Island via l’adresse onirique (en passant par votre lit et en indiquant l’adresse auprès de Serena), ou bien depuis la vitrine « Mes créations » des Sœurs Doigts de Fée, en entrant les identifiants suivants :
- Pull "Jingle Sweater" : MO-T2XL-S43L-9JTW
- Pull "Bells Sweater" : MO-5KL7-989R-MTP5
- Pull "Wreath Sweater" : MO-DP24-0WP7-6D2J
On vous rappelle que pour accéder au mode en ligne d'Animal Crossing: New Horizons, un abonnement à Nintendo Switch Online (payant) est requis. Et comme Nintendo peut interrompre la distribution à tout moment sans préavis, on vous suggère de ne pas traîner pour récupérer ces trois motifs !
Des bonus de saison et des objets d’hiverOn profite de cette actualité pour vous signaler que ce n’est pas tout : ACNH proposera également des « éléments d’icônes » spéciaux pour le mois de décembre via les « Missions et Cadeaux ».
En jouant entre le 2 décembre et le 6 janvier, vous pourrez obtenir des points platine, échangeables contre des icônes d’animaux liés à votre île ou à votre mois de naissance. Parmi les icônes annoncées figurent des personnages comme Shizue ou Totakeke, mais aussi des thèmes plus hivernaux.
Pourquoi maintenant ? Le retour des joueurs avant la mise à jour 3.0Cette initiative de contenu festif ne tombe pas par hasard. Avec l’annonce de la version 3.0 d’Animal Crossing — prévue pour le 15 janvier 2026 — beaucoup de joueurs commencent à revenir dans le jeu. Nintendo semble l’avoir senti, et propose déjà des incitations simples et festives pour réactiver l’activité sur les îles. C’est l’occasion idéale de replonger dans le jeu avant les nouveautés.
N’hésitez pas à revoir notre Guide Animal Crossing : astuces pour bien débuter pour retrouver toutes nos astuces, que vous soyez nouveau sur le jeu ou déjà vétéran — parfait pour bien préparer vos fêtes de fin d’année sur l’île.
Alors, vous partez sur quel style pour vos photos hivernales : Jingle, Bell ou Rufolf ? Dites‑nous en commentaire ou rejoignez‑nous sur notre serveur Discord pour en discuter (et pourquoi pas montrer vos plus belles captures d'écran de vos avatars dans vos nouveaux pulls moches !).
Source : Nintendo Japon
