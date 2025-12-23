Une bande-annonce de 6 minutes pour Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Annoncé pour le 12 février 2026, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties a fait l'objet d'une toute nouvelle bande-annonce de présentation d'une durée de 6 minutes.
Voici la bande-annonce en question :
Kiryu, Okinawa et un fragile équilibreCette vidéo revient longuement sur la nouvelle vie de Kazuma Kiryu à Okinawa, où il tente de préserver la paix au sein de l’orphelinat Morning Glory. Un quotidien en apparence paisible, rapidement menacé par des forces extérieures bien décidées à récupérer les terrains côtiers. Pour défendre ce qui compte pour lui, Kiryu adopte le nouveau style de combat Ryukyu, inspiré des arts martiaux locaux et centré sur l’utilisation d’armes variées. La vidéo met aussi en avant des combats retravaillés, de nouveaux mini-jeux et le mode Bad Boy Dragon, qui apporte une dimension collective aux affrontements.
Nouveauté notable, le mode Bad Boy Dragon propose de constituer et diriger un gang pour protéger les rues d’Okinawa. Kiryu prend la tête du groupe Haisai Girls, qu’il doit entraîner et équiper avant de les emmener au combat. Les joueurs peuvent participer à des Baddies Battles, engager jusqu’à vingt membres dans de vastes affrontements ou encore lancer des assauts à moto contre les bases ennemies. Une approche qui évoque certains systèmes déjà vus dans la série, tout en leur donnant une ampleur plus stratégique.
Dark Ties, l’autre visage du jeuLa seconde partie de la bande-annonce se concentre sur Dark Ties, une histoire inédite centrée sur Yoshitaka Mine. Le joueur y accompagne Mine et son lieutenant Tsuyoshi Kanda dans une série de missions visant à asseoir leur influence, résoudre des conflits locaux et gravir les échelons du monde yakuza. Le segment Kanda Damage Control illustre cette progression à travers des quêtes scénarisées et des activités annexes, pensées pour enrichir le portrait d’un personnage clé de Yakuza 3.
Dark Ties introduit également Hell’s Arena, un club de combat clandestin où Mine doit survivre à des épreuves particulièrement exigeantes. Entre Hellish Brawls en duel et Survival Hell, une course mortelle dans un donjon rempli de trésors et de chasseurs, le jeu mise sur des défis variés qui testent autant les réflexes que la maîtrise du système de combat. Cette séquence souligne la volonté du studio de proposer une expérience complémentaire à celle de Kiryu, avec une identité bien marquée.
Pour rappel, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties a été annoncé lors du RGG Summit 2025 comme un projet célébrant les 20 ans de la licence, sous le concept du retour d’une légende et de l’émergence d’une nouvelle ère. Le jeu est attendu le 12 février 2026 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC.
Source : Nintendo Everything
