Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Yooka-Replaylee Disponible sur Switch
News Yooka-Replaylee (Switch)

Yooka-Replaylee, la démo disponible sur Nintendo Switch

Le petit caméléon revient sur la console hybride de Nintendo. Et pour fêter cette sortie, une surprise vous attend...

News
Yooka-Replaylee, le remake du jeu Yooka-Laylee sorti en 2017 sur Nintendo Switch est disponible sur l'eShop. Le jeu vous propose d'incarner un caméléon dans un environnement rappelant fortement celui de Banjo et Kazooie. Si vous hésitez encore à vous procurer le jeu, sachez qu'une démo est désormais disponible sur l'eShop.
Yooka Replaylee sur Nintendo Switch
Vous pourrez donc essayer un niveau de plateformes plutôt classique ou le but sera de récupérer des pages d'un livre tout en collectant un maximum de pièces. Notre charmant caméléon a plus d'un tour dans son sac car il possède de nombreuses facultés lui permettant de progresser rapidement mais également de ne pas se laisser faire dans cette jungle d'ennemis. Au programme des actions, il pourra utiliser sa langue extensible, planer et effectuer des supers sauts avec la chauve-souris Laylee, ou encore se camoufler au cours de certaines phases de jeu délicates.
Le jeu s'adapte très bien aux plus jeunes et dispose également d'un petit jeu très amusant !
Alors n'attendez plus, courez vers Yooka-Replaylee déjà disponible sur Nintendo Switch, et maintenant avec sa démo-découverte à essayer d'urgence !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil