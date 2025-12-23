News Yooka-Replaylee (Switch)
Yooka-Replaylee, la démo disponible sur Nintendo Switch
Le petit caméléon revient sur la console hybride de Nintendo. Et pour fêter cette sortie, une surprise vous attend...News
Yooka-Replaylee, le remake du jeu Yooka-Laylee sorti en 2017 sur Nintendo Switch est disponible sur l'eShop. Le jeu vous propose d'incarner un caméléon dans un environnement rappelant fortement celui de Banjo et Kazooie. Si vous hésitez encore à vous procurer le jeu, sachez qu'une démo est désormais disponible sur l'eShop.
Alors n'attendez plus, courez vers Yooka-Replaylee déjà disponible sur Nintendo Switch, et maintenant avec sa démo-découverte à essayer d'urgence !
