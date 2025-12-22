Rechercher sur Puissance Nintendo
Bundle Switch 2 avec Mario Kart World : bientôt en rupture ?

On savait sa durée de vie limitée, et Nintendo semble bien décidé à tenir parole : le bundle Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World ne devrait plus être disponible d'ici peu. Premier marché où la référence se raréfie : les Etats-Unis.

News
On nous avait prévenu au printemps dernier : avant même la sortie de la console, Nintendo avait déjà communiqué sur le caractère spécifique du bundle MKW proposé au lancement. D'ici l'automne, une fois les stocks écoulés, ce bundle ne serait plus disponible en rayon.

Les mois ont passé et les Fêtes ont approché. Et à quelques heures de Noël, le bundle SW2+MKW continue à voir les revendeurs se déchirer pour tenter de proposer le meilleur deal à leurs clients, ici avec des bons d'achat, là avec des remises spéciales. Mais les jours de ce bundle semblent cette fois bien comptés.

Aux Etats-Unis, la chaîne Gamestop (maison-mère de Micromania en France) indique sur son site que la référence ne sera plus approvisionnée et que de ce fait, il fallait maintenant se tourner vers les autres références disponibles.
En Europe, pas encore de signe de rupture, et si vous n'avez pas encore acheté votre console alors que vous en aviez l'intention, on salue ce goût du risque mais on vous suggère de ne plus trop attendre car l'offre qui permet d'avoir la console avec un de ses tous premiers jeux pourrait bien ne plus être disponible bientôt. En vrai, même si cela arrive, il y aura dans le futur d'autres offres, on pense par exemple au bundle Switch 2 avec Légendes Pokémon Z-A dispo depuis la mi-octobre, et à ceux qui n'ont pas encore été annoncés, car le cycle de vie de la Switch 2 ne fait que commencer !
Bundle Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World (version dématérialisée)
A 3 jours de Noël, on sait que beaucoup de fans de jeux vidéo ont demandé une Switch 2 au papa Noël, on espère que vous avez été bien sages et que celui-ci vous apportera l'édition que vous lui aviez commandée ! On en parle jeudi à l'occasion de notre petite enquête annuelle de votre #NoelNintendo !
