Bundle Switch 2 avec Mario Kart World : bientôt en rupture ?
On savait sa durée de vie limitée, et Nintendo semble bien décidé à tenir parole : le bundle Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World ne devrait plus être disponible d'ici peu. Premier marché où la référence se raréfie : les Etats-Unis.News
Les mois ont passé et les Fêtes ont approché. Et à quelques heures de Noël, le bundle SW2+MKW continue à voir les revendeurs se déchirer pour tenter de proposer le meilleur deal à leurs clients, ici avec des bons d'achat, là avec des remises spéciales. Mais les jours de ce bundle semblent cette fois bien comptés.
Aux Etats-Unis, la chaîne Gamestop (maison-mère de Micromania en France) indique sur son site que la référence ne sera plus approvisionnée et que de ce fait, il fallait maintenant se tourner vers les autres références disponibles.
En Europe, pas encore de signe de rupture, et si vous n'avez pas encore acheté votre console alors que vous en aviez l'intention, on salue ce goût du risque mais on vous suggère de ne plus trop attendre car l'offre qui permet d'avoir la console avec un de ses tous premiers jeux pourrait bien ne plus être disponible bientôt. En vrai, même si cela arrive, il y aura dans le futur d'autres offres, on pense par exemple au bundle Switch 2 avec Légendes Pokémon Z-A dispo depuis la mi-octobre, et à ceux qui n'ont pas encore été annoncés, car le cycle de vie de la Switch 2 ne fait que commencer !
CONFIRMED: the Switch 2 Mario Kart World bundle has officially ended production according to an internal GameStop memo— Nintendeal (@Nintendeal) December 21, 2025
"This bundle SKU has now reached end of lifecycle, and additional units will no longer be produced. Future replenishment of Nintendo Switch 2 will be the base… pic.twitter.com/RYTgQvbUaQ
