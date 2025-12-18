Hyrule Warriors passe en version 1.0.3 ce 18 décembre avec quelques nouveautés
Nintendo vient de mettre en ligne sur ses serveurs une nouvelle mise à jour pour le jeu Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau, le Muso de Tecmo-Koei dans l'univers Zelda. En passant à la version 1.0.3, vous allez pouvoir découvrir quelques nouveautés et améliorations qu'on vous détaille dans cette news.
Vous l'aurez compris : si vous souhaitez découvrir tout ce qui a été ajouté ce 18 décembre, il suffit de passer par la case mise à jour de son jeu, si celle-ci ne vous est pas proposée automatiquement au prochain lancement.
Une seconde mise à jour gratuite pour #HyruleWarriors : Les Chroniques du Sceau fait son arrivée le 18 décembre avec de nouveaux défis, dont un nouveau niveau de difficulté ! pic.twitter.com/KVND24CHFS— Nintendo France (@NintendoFrance) December 16, 2025

Notes de la version 1.0.3 d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
Nouvelles fonctionnalitésGhost Ganon
Ghost Ganon est une nouvelle fonctionnalité qui se déclenche aléatoirement dans les combats que vous avez terminés. Lors de ces combats, une partie des ennemis se transforment en Ennemis Féroces ou en Engendrés des Ténèbres.
De plus, en vainquant des ennemis puissants, il est possible que Ghost Ganon apparaisse. Vous pourrez alors obtenir davantage d'Acier Zonaïte Pur que lors des combats normaux.
Difficulté interdite
Dans le nouveau niveau de difficulté Interdit, vous pourrez vivre des combats de haute difficulté, plus ardus que ceux du niveau Très Difficile.
Si vous terminez un certain nombre de batailles en mode Interdit, vous recevrez des récompenses spéciales telles que de l'acier zonaite pur ou une augmentation du nombre de rations spéciales pouvant être transportées.
Nouveaux défis et quêtes ajoutés
À l'instar de la première mise à jour gratuite, cette seconde mise à jour ajoute également de nombreux nouveaux défis et quêtes à la carte d'Hyrule une fois le jeu principal terminé.
Lizalfos et Chuchus apparaissent comme de nouveaux ennemis redoutables.
La salle de méditation de Tanagar sur l'île céleste est déverrouillée, et vous pourrez effectuer une frappe synchronisée si vous y entrez avec deux personnages.
Ajout de nouvelles compétences uniques
De nouvelles compétences uniques ont été ajoutées au Mysterious Construct pour ses armes à une main, ses armes à deux mains et ses lances.
Grâce à la compétence unique Charge du bouclier (arme à une main), vous pouvez contrer les attaques ennemies en levant votre bouclier et en vous avançant vers l'ennemi. De plus, avec un timing parfait, vous pouvez porter un puissant coup circulaire.
Vous pouvez acquérir ces compétences en relevant les défis et en accomplissant les quêtes ajoutées dans cette mise à jour.
Nouvelles armes ajoutées
La Lame Interdite, une arme à une main marquée par les Ténèbres et transformée de façon sinistre, a été ajoutée. La Créature Mystérieuse et les guerriers de divers peuples peuvent s'en équiper.
Vous pouvez obtenir cette arme en terminant les batailles ajoutées dans cette mise à jour.
Les batailles ci-dessous seront également ajoutées :
- Des batailles centrées sur les guerriers.
- Un combat à mort contre un ennemi redoutable.
Fonctionnalités amélioréesLes quêtes annexes qui nécessitent des frappes synchronisées comme condition ont été modifiées afin qu'elles puissent également être accomplies par des personnages que vous ne contrôlez pas pendant l'exécution de frappes synchronisées.
Vous pouvez quitter les conversations bonus dans la galerie avec le bouton B.
Conditions d'affichage et fréquence ajustées dans les tutoriels pour l'esquive et la garde.
Lorsque vous aurez atteint la limite supérieure d'acier zonaite que vous pouvez posséder, vous pourrez utiliser les améliorations d'armes ci-dessous à la fin du combat :
- Augmenter la limite du niveau des armes
- Retirer les scellés
Problèmes résolus- Correction d'un problème où, lors de l'attribution de pièces de Lizalfos électriques au capteur de matériaux, une bataille dans laquelle les Lizalfos électriques n'apparaissent pas (« Terreur des sables ») pouvait être suivie.
- Correction d'un problème où le défi « Un éclair d'acier dans le désert » n'apparaissait pas tant qu'un certain nombre d'autres batailles n'avaient pas été terminées, même après que toutes les batailles requises affichées aient été terminées.
- Correction d'un problème où, lors d'une partie à deux joueurs en écran partagé, les sons d'attaque et autres sons du deuxième joueur étaient inaudibles.
- Correction d'un problème où, lors de l'attribution des matériaux nécessaires au capteur de matériaux (Assigner au capteur dans Débloquer les arts martiaux), un joueur ne pouvait les retirer du capteur que via l'écran Matériaux.

Source : site officiel de Nintendo
