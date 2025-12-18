News Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau (Switch 2)

Hyrule Warriors passe en version 1.0.3 ce 18 décembre avec quelques nouveautés

Nintendo vient de mettre en ligne sur ses serveurs une nouvelle mise à jour pour le jeu Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau, le Muso de Tecmo-Koei dans l'univers Zelda. En passant à la version 1.0.3, vous allez pouvoir découvrir quelques nouveautés et améliorations qu'on vous détaille dans cette news.