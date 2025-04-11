Test de Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau - l'aventure de la Princesse Zelda

Qu'est-ce qu'Hyrule Warriors ?

Le récit qui a amené aux événements de Tears of the Kingdom

La guerre du Sceau débute le 06/11 - Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau (Nintendo Switch 2)

Commencée sur Wii U en 2014, la série Hyrule Warriors était jusqu'ici composée de deux épisodes, un au scénario original et l'autre qui avait pour but de rappeler les événements qui se sont déroulés avant notre aventure dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dans une préquelle alternative.Il s'agit d'un crossover entre deux licences très connues du monde du jeu vidéo, The Legend of Zelda de Nintendo et Dynasty Warriors de Koei Tecmo et Omega Force. Si vous lisez ce test, vous connaissez probablement la série The Legend of Zelda mais celle des Dynasty Warriors vous est peut-être inconnue.En effet, dans Dynasty Warriors, vous incarnez un ou plusieurs personnages qui doivent combattre des centaines d'ennemis lors de batailles dans des zones plus ou moins grandes en suivant une trame scénaristique. On appelle cela un Musō, un type de Hack 'n' Slash japonais justement popularisé par cette série.Avec Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, sorti en 2020 sur Nintendo Switch, Koei Tecmo et Nintendo nous ont permis de découvrir une aventure, une histoire, une épopée à laquelle on ne s'attendait pas forcément tant elle nous a embarqués intimement aux côtés de Zelda et Link face au Fléau Ganon. Bien que techniquement daté, c'est grâce à son scénario et sa mise en scène que L'Ère du Fléau a réussi à succéder sans trop de difficulté à The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Suite à cela, on peut aisément se poser la question si Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau brillera tout autant que Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau ? Et surtout, si ce nouvel opus saura corriger les petites imperfections techniques qui avaient alors pu entacher l'expérience de certains joueurs ?Si vous avez joué à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, je ne vous apprendrai rien en vous disant que dès les premières heures de jeu, la Princesse Zelda remonte dans le temps pour revenir à l'époque de la Guerre du Sceau alors que le Royaume d'Hyrule en était alors à ses balbutiements.C'est à ce moment-là, que démarre Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, où Rauru et Sonia découvrent la Princesse Zelda évanouie sur le sol. Une fois les présentations faites, sur la route vers le château d'Hyrule sur le plateau du Prélude, nous rencontrons alors de nombreux esprits maléfiques, des Affres, qui une fois vaincus, seront scellés par Rauru et Sonia dans l'un des nombreux sanctuaires que nous avons déjà pu voir dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. S'en suivent de nombreuses cinématiques, encore plus qualitatives que le précédent opus, mettant immédiatement l'accent sur la narration et l'ambiance différente de ce nouveau titre qui commence bien plus en douceur que l'Ère du Fléau qui nous mettait directement dans le vif du sujet de la guerre avec les armées du Fléau Ganon.C'est à ce moment précis qu'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau commence à aller plus loin que ne le faisait The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en nous emmenant dans les profondeurs d'Hyrule découvrir ce qui pourrait être l'une des raisons de la disparition du peuple Soneau. Attention, si vous n'avez pas joué à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le scénario d'Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau pourra vous divulgâcher de nombreuses choses, mais ce que l'on peut vous dire sans trop en dévoiler, c'est que le jeu reste assez calme jusqu'à l'assassinat d'un certain personnage par Ganondorf, qui entraîne ensuite le début de la Guerre du Sceau.Rauru et Zelda vont ensuite porter secours aux différents peuples d'Hyrule et même aux Gerudos qui une fois Ganondorf devenu Roi Démon, se retourne contre son propre peuple. C'est une fois que Ganondorf a récupéré une des pierres occultes que nous rencontrons pour la première fois un Golem mystérieux, accompagné de son partenaire Korugu, Calamo, qui ressemble à s'y méprendre à notre cher Link. L'histoire d'Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau vous amènera donc à rencontrer de nombreux personnages qui possèdent leurs caractères propres et des aptitudes qui vous aideront en combat. On peut d'ailleurs considérer que le personnage principal de ce jeu est la Princesse Zelda mais on s'attache également très vite au Roi Rauru qui aura des choix difficiles à faire en tant que souverain du royaume d'Hyrule.Côté jouabilité, comme dans les précédents Hyrule Warriors, chaque personnage a ses propres coups et compétences, ce qui permet de varier chaque bataille. Les coups fatals sont de retour, une fois une jauge de points faibles de l'ennemi amenée à zéro. Mais une petite nouveauté fait son apparition : les attaques synchronisées. Ces dernières ont pour but d'associer deux personnages, une fois une jauge d'attaque dédiée remplie, afin de réaliser un coup très puissant contre les ennemis. La Princesse Zelda et Rauru émettent chacun un rayon lumineux et ce qui est intéressant c'est que l'on peut contrôler la direction du rayon de chaque personnage via l'un des deux sticks. Ces attaques synchronisées permettent de rajouter un peu de variété dans un jeu qui lors des batailles peut apparaître comme très répétitif pour un regard extérieur. Les pouvoirs de la tablette Sheikah présents dans le précédent jeu ont été remplacés par l'utilisation des artefacts Soneaus qui sont très nombreux ou encore le pouvoir d'Amalgame, qui permet encore plus de varier la jouabilité de chaque personnage.Dans L'Ère du Fléau, nous avions par moment la possibilité de contrôler les Créatures Divines dans des batailles dédiées nous permettant de profiter de leur pleine puissance. Dans Les Chroniques du Sceau, la variété est apportée par des séquences de vol avec le Golem mystérieux. Ainsi, nous avons dû par exemple combattre un ennemi très puissant perché tout en haut de la Montagne de la Mort à l'aide d'artefacts Soneaus qui permettent au Golem de posséder une puissance hors du commun. Les différentes séquences en question nous ont donné l'impression de jouer à un jeu StarFox et on a adoré ça !Une fois que le Roi Démon s'est déchaîné sur Hyrule, il est possible au fil de l'histoire d'avoir des missions qui se débloquent pour libérer les différentes contrées du royaume. Mais attention, les zones déjà libérées peuvent être reprises par Ganondorf et il faudra donc y retourner pour repousser les monstres à nouveau. Une manière pour Nintendo de nous proposer de courtes sessions de jeu lorsque notre temps est limité pour se plonger dans une mission du scénario qui est un peu plus longue. Bien que le nombre d'ennemis pendant les batailles soit considérable, contrairement à l'Ère du Fléau, on a trouvé que nos personnages étaient bien seuls face aux armées du Roi Démon et que l'armée d'Hyrule semblait peu représentée lors des batailles par des PNJ.Avec toutes ces petites nouveautés, Koei Tecmo va plus loin sur ce qui était initialement proposé dans les précédents jeux Hyrule Warriors !Celles et ceux qui ont joué à Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau se rappellent sans doute qu'il bénéficiait d'une technique datée. Avec les Chroniques du Sceau sur Nintendo Switch 2, on peut dire adieu aux nombreux ralentissements que nous pouvions constater sur le jeu précédent sur Nintendo Switch, nous n'en avons constaté aucun hormis peut-être lors de certaines cinématiques ce qui nous a semblé être surprenant, ce qui a ensuite été corrigé par une mise à jour. Autre point positif, le mode deux joueurs n'est désormais plus une bouillie de pixels et reste à la hauteur du reste du jeu avec il nous semble un 60 images par seconde constant.On peut donc résumer l'aspect technique du jeu à une franche réussite vis-à-vis de ce qu'était L'Ère du Fléau sur Nintendo Switch !Musicalement parlant, c'est toujours un réel bonheur d'entendre à nouveau des sons apparus dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mention spéciale pour le doublage en français des cinématiques qui est toujours d'une qualité exceptionnelle.Avec une technique qui suit, et une ambiance sonore extraordinaire, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau nous embarque dans une aventure fantastique à suivre !