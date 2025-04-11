Test de Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau - l'aventure de la Princesse Zelda
Nous avons eu le plaisir de tester Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, avant sa sortie, prévue pour ce 6 novembre, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Sans plus attendre, on vous livre notre test sur ce titre que l'on attendait déjà énormément avant même d'avoir commencé à y jouer.Test
Qu'est-ce qu'Hyrule Warriors ?Commencée sur Wii U en 2014, la série Hyrule Warriors était jusqu'ici composée de deux épisodes, un au scénario original et l'autre qui avait pour but de rappeler les événements qui se sont déroulés avant notre aventure dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dans une préquelle alternative.
Il s'agit d'un crossover entre deux licences très connues du monde du jeu vidéo, The Legend of Zelda de Nintendo et Dynasty Warriors de Koei Tecmo et Omega Force. Si vous lisez ce test, vous connaissez probablement la série The Legend of Zelda mais celle des Dynasty Warriors vous est peut-être inconnue.
En effet, dans Dynasty Warriors, vous incarnez un ou plusieurs personnages qui doivent combattre des centaines d'ennemis lors de batailles dans des zones plus ou moins grandes en suivant une trame scénaristique. On appelle cela un Musō, un type de Hack 'n' Slash japonais justement popularisé par cette série.
Avec Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, sorti en 2020 sur Nintendo Switch, Koei Tecmo et Nintendo nous ont permis de découvrir une aventure, une histoire, une épopée à laquelle on ne s'attendait pas forcément tant elle nous a embarqués intimement aux côtés de Zelda et Link face au Fléau Ganon. Bien que techniquement daté, c'est grâce à son scénario et sa mise en scène que L'Ère du Fléau a réussi à succéder sans trop de difficulté à The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Le récit qui a amené aux événements de Tears of the KingdomSi vous avez joué à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, je ne vous apprendrai rien en vous disant que dès les premières heures de jeu, la Princesse Zelda remonte dans le temps pour revenir à l'époque de la Guerre du Sceau alors que le Royaume d'Hyrule en était alors à ses balbutiements.
C'est à ce moment précis qu'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau commence à aller plus loin que ne le faisait The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en nous emmenant dans les profondeurs d'Hyrule découvrir ce qui pourrait être l'une des raisons de la disparition du peuple Soneau. Attention, si vous n'avez pas joué à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le scénario d'Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau pourra vous divulgâcher de nombreuses choses, mais ce que l'on peut vous dire sans trop en dévoiler, c'est que le jeu reste assez calme jusqu'à l'assassinat d'un certain personnage par Ganondorf, qui entraîne ensuite le début de la Guerre du Sceau.
Rauru et Zelda vont ensuite porter secours aux différents peuples d'Hyrule et même aux Gerudos qui une fois Ganondorf devenu Roi Démon, se retourne contre son propre peuple. C'est une fois que Ganondorf a récupéré une des pierres occultes que nous rencontrons pour la première fois un Golem mystérieux, accompagné de son partenaire Korugu, Calamo, qui ressemble à s'y méprendre à notre cher Link. L'histoire d'Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau vous amènera donc à rencontrer de nombreux personnages qui possèdent leurs caractères propres et des aptitudes qui vous aideront en combat. On peut d'ailleurs considérer que le personnage principal de ce jeu est la Princesse Zelda mais on s'attache également très vite au Roi Rauru qui aura des choix difficiles à faire en tant que souverain du royaume d'Hyrule.
Une fois que le Roi Démon s'est déchaîné sur Hyrule, il est possible au fil de l'histoire d'avoir des missions qui se débloquent pour libérer les différentes contrées du royaume. Mais attention, les zones déjà libérées peuvent être reprises par Ganondorf et il faudra donc y retourner pour repousser les monstres à nouveau. Une manière pour Nintendo de nous proposer de courtes sessions de jeu lorsque notre temps est limité pour se plonger dans une mission du scénario qui est un peu plus longue. Bien que le nombre d'ennemis pendant les batailles soit considérable, contrairement à l'Ère du Fléau, on a trouvé que nos personnages étaient bien seuls face aux armées du Roi Démon et que l'armée d'Hyrule semblait peu représentée lors des batailles par des PNJ.
Avec toutes ces petites nouveautés, Koei Tecmo va plus loin sur ce qui était initialement proposé dans les précédents jeux Hyrule Warriors !
Bienvenue sur Nintendo Switch 2Celles et ceux qui ont joué à Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau se rappellent sans doute qu'il bénéficiait d'une technique datée. Avec les Chroniques du Sceau sur Nintendo Switch 2, on peut dire adieu aux nombreux ralentissements que nous pouvions constater sur le jeu précédent sur Nintendo Switch, nous n'en avons constaté aucun hormis peut-être lors de certaines cinématiques ce qui nous a semblé être surprenant, ce qui a ensuite été corrigé par une mise à jour. Autre point positif, le mode deux joueurs n'est désormais plus une bouillie de pixels et reste à la hauteur du reste du jeu avec il nous semble un 60 images par seconde constant.
Musicalement parlant, c'est toujours un réel bonheur d'entendre à nouveau des sons apparus dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mention spéciale pour le doublage en français des cinématiques qui est toujours d'une qualité exceptionnelle.
Avec une technique qui suit, et une ambiance sonore extraordinaire, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau nous embarque dans une aventure fantastique à suivre !
