Hyrule Warriors : les Chroniques du Sceau Disponible sur Switch 2 le 06/11/2025
Test de Hyrule Warriors : les Chroniques du Sceau (Switch 2)

Test de Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau - l'aventure de la Princesse Zelda

Nous avons eu le plaisir de tester Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, avant sa sortie, prévue pour ce 6 novembre, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Sans plus attendre, on vous livre notre test sur ce titre que l'on attendait déjà énormément avant même d'avoir commencé à y jouer.

Test
Avec l'Ère du Fléau en 2020 sur Nintendo Switch, Oméga Force, Koei Tecmo et Nintendo ont livré un jeu très abouti sur de nombreux points mais qui n'était pas exempt de défauts techniques. À l'époque, cela n'avait en rien gâché notre expérience de jeu. Cinq années plus tard, après que Tears of the Kingdom a poursuivi l'histoire commencée avec Breath of the Wild, Koei Tecmo est de retour, cette fois-ci sur Nintendo Switch 2, avec Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau. Annoncé lors du Nintendo Direct de présentation détaillée de la dernière-née de Nintendo, cet opus de la série commencée sur Wii U, devrait nous proposer cette fois-ci l'histoire canonique qui a amenés aux événements de Tears of the Kingdom. Pour ce faire, nous ne ferons pas un simple retour dans le temps d'une centaine d'années comme dans le précédent opus mais bien plus. Avec la Princesse Zelda comme personnage principal, le jeu nous fait de nombreuses promesses comme par exemple une technique solide ou encore des phases de jeu toujours plus dynamiques. Bref, vous l'aurez compris, on attendait beaucoup Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau avant de commencer à y jouer et on peut déjà vous le dire : l’attente en valait la peine. Place à notre test.

Qu'est-ce qu'Hyrule Warriors ?

Commencée sur Wii U en 2014, la série Hyrule Warriors était jusqu'ici composée de deux épisodes, un au scénario original et l'autre qui avait pour but de rappeler les événements qui se sont déroulés avant notre aventure dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dans une préquelle alternative.

Il s'agit d'un crossover entre deux licences très connues du monde du jeu vidéo, The Legend of Zelda de Nintendo et Dynasty Warriors de Koei Tecmo et Omega Force. Si vous lisez ce test, vous connaissez probablement la série The Legend of Zelda mais celle des Dynasty Warriors vous est peut-être inconnue.

En effet, dans Dynasty Warriors, vous incarnez un ou plusieurs personnages qui doivent combattre des centaines d'ennemis lors de batailles dans des zones plus ou moins grandes en suivant une trame scénaristique. On appelle cela un Musō, un type de Hack 'n' Slash japonais justement popularisé par cette série.

Avec Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, sorti en 2020 sur Nintendo Switch, Koei Tecmo et Nintendo nous ont permis de découvrir une aventure, une histoire, une épopée à laquelle on ne s'attendait pas forcément tant elle nous a embarqués intimement aux côtés de Zelda et Link face au Fléau Ganon. Bien que techniquement daté, c'est grâce à son scénario et sa mise en scène que L'Ère du Fléau a réussi à succéder sans trop de difficulté à The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Suite à cela, on peut aisément se poser la question si Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau brillera tout autant que Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau ? Et surtout, si ce nouvel opus saura corriger les petites imperfections techniques qui avaient alors pu entacher l'expérience de certains joueurs ?

Le récit qui a amené aux événements de Tears of the Kingdom

Si vous avez joué à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, je ne vous apprendrai rien en vous disant que dès les premières heures de jeu, la Princesse Zelda remonte dans le temps pour revenir à l'époque de la Guerre du Sceau alors que le Royaume d'Hyrule en était alors à ses balbutiements.
C'est à ce moment-là, que démarre Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, où Rauru et Sonia découvrent la Princesse Zelda évanouie sur le sol. Une fois les présentations faites, sur la route vers le château d'Hyrule sur le plateau du Prélude, nous rencontrons alors de nombreux esprits maléfiques, des Affres, qui une fois vaincus, seront scellés par Rauru et Sonia dans l'un des nombreux sanctuaires que nous avons déjà pu voir dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. S'en suivent de nombreuses cinématiques, encore plus qualitatives que le précédent opus, mettant immédiatement l'accent sur la narration et l'ambiance différente de ce nouveau titre qui commence bien plus en douceur que l'Ère du Fléau qui nous mettait directement dans le vif du sujet de la guerre avec les armées du Fléau Ganon.

C'est à ce moment précis qu'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau commence à aller plus loin que ne le faisait The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en nous emmenant dans les profondeurs d'Hyrule découvrir ce qui pourrait être l'une des raisons de la disparition du peuple Soneau. Attention, si vous n'avez pas joué à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le scénario d'Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau pourra vous divulgâcher de nombreuses choses, mais ce que l'on peut vous dire sans trop en dévoiler, c'est que le jeu reste assez calme jusqu'à l'assassinat d'un certain personnage par Ganondorf, qui entraîne ensuite le début de la Guerre du Sceau.

Rauru et Zelda vont ensuite porter secours aux différents peuples d'Hyrule et même aux Gerudos qui une fois Ganondorf devenu Roi Démon, se retourne contre son propre peuple. C'est une fois que Ganondorf a récupéré une des pierres occultes que nous rencontrons pour la première fois un Golem mystérieux, accompagné de son partenaire Korugu, Calamo, qui ressemble à s'y méprendre à notre cher Link. L'histoire d'Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau vous amènera donc à rencontrer de nombreux personnages qui possèdent leurs caractères propres et des aptitudes qui vous aideront en combat. On peut d'ailleurs considérer que le personnage principal de ce jeu est la Princesse Zelda mais on s'attache également très vite au Roi Rauru qui aura des choix difficiles à faire en tant que souverain du royaume d'Hyrule.
Côté jouabilité, comme dans les précédents Hyrule Warriors, chaque personnage a ses propres coups et compétences, ce qui permet de varier chaque bataille. Les coups fatals sont de retour, une fois une jauge de points faibles de l'ennemi amenée à zéro. Mais une petite nouveauté fait son apparition : les attaques synchronisées. Ces dernières ont pour but d'associer deux personnages, une fois une jauge d'attaque dédiée remplie, afin de réaliser un coup très puissant contre les ennemis. La Princesse Zelda et Rauru émettent chacun un rayon lumineux et ce qui est intéressant c'est que l'on peut contrôler la direction du rayon de chaque personnage via l'un des deux sticks. Ces attaques synchronisées permettent de rajouter un peu de variété dans un jeu qui lors des batailles peut apparaître comme très répétitif pour un regard extérieur. Les pouvoirs de la tablette Sheikah présents dans le précédent jeu ont été remplacés par l'utilisation des artefacts Soneaus qui sont très nombreux ou encore le pouvoir d'Amalgame, qui permet encore plus de varier la jouabilité de chaque personnage.
Dans L'Ère du Fléau, nous avions par moment la possibilité de contrôler les Créatures Divines dans des batailles dédiées nous permettant de profiter de leur pleine puissance. Dans Les Chroniques du Sceau, la variété est apportée par des séquences de vol avec le Golem mystérieux. Ainsi, nous avons dû par exemple combattre un ennemi très puissant perché tout en haut de la Montagne de la Mort à l'aide d'artefacts Soneaus qui permettent au Golem de posséder une puissance hors du commun. Les différentes séquences en question nous ont donné l'impression de jouer à un jeu StarFox et on a adoré ça !

Une fois que le Roi Démon s'est déchaîné sur Hyrule, il est possible au fil de l'histoire d'avoir des missions qui se débloquent pour libérer les différentes contrées du royaume. Mais attention, les zones déjà libérées peuvent être reprises par Ganondorf et il faudra donc y retourner pour repousser les monstres à nouveau. Une manière pour Nintendo de nous proposer de courtes sessions de jeu lorsque notre temps est limité pour se plonger dans une mission du scénario qui est un peu plus longue. Bien que le nombre d'ennemis pendant les batailles soit considérable, contrairement à l'Ère du Fléau, on a trouvé que nos personnages étaient bien seuls face aux armées du Roi Démon et que l'armée d'Hyrule semblait peu représentée lors des batailles par des PNJ.

Avec toutes ces petites nouveautés, Koei Tecmo va plus loin sur ce qui était initialement proposé dans les précédents jeux Hyrule Warriors !

Bienvenue sur Nintendo Switch 2

Celles et ceux qui ont joué à Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau se rappellent sans doute qu'il bénéficiait d'une technique datée. Avec les Chroniques du Sceau sur Nintendo Switch 2, on peut dire adieu aux nombreux ralentissements que nous pouvions constater sur le jeu précédent sur Nintendo Switch, nous n'en avons constaté aucun hormis peut-être lors de certaines cinématiques ce qui nous a semblé être surprenant, ce qui a ensuite été corrigé par une mise à jour. Autre point positif, le mode deux joueurs n'est désormais plus une bouillie de pixels et reste à la hauteur du reste du jeu avec il nous semble un 60 images par seconde constant.
On peut donc résumer l'aspect technique du jeu à une franche réussite vis-à-vis de ce qu'était L'Ère du Fléau sur Nintendo Switch !

Musicalement parlant, c'est toujours un réel bonheur d'entendre à nouveau des sons apparus dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mention spéciale pour le doublage en français des cinématiques qui est toujours d'une qualité exceptionnelle.

Avec une technique qui suit, et une ambiance sonore extraordinaire, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau nous embarque dans une aventure fantastique à suivre !
La guerre du Sceau débute le 06/11 - Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
17/20
Bien qu'irréprochable techniquement, mettre une note aux Chroniques du Sceau en comparaison de celle que j'ai mise à L'Ère du Fléau a été une tâche bien plus ardue pour moi. En 2020, en conclusion de mon test d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, je souhaitais alors que Nintendo poursuive le développement de l'univers qui entoure The Legend of Zelda: Breath of the Wild. En 2025, après The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et maintenant Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, on peut dire qu'on a énormément apprécié parcourir ce royaume d'Hyrule au fil des années mais une lassitude s'installe peut-être autour de cette version du royaume, une fois le jeu terminé, et il est donc temps pour Nintendo d'aller vers de nouveaux horizons pour un futur The Legend of Zelda. Cette lassitude évoquée n'est pas un reproche fait à ce jeu en particulier mais plutôt un sentiment général vis-à-vis de tous les titres du même univers qui ont suivi The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Aujourd'hui, avec Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, Nintendo et Koei Tecmo poussent au maximum le concept débuté sur Wii U et on se demande vraiment ce qu'il serait possible de faire pour améliorer encore une formule qui prouve une fois de plus son efficacité. Tant que la répétitivité n'est pas un obstacle pour vous. Ce jeu aura pour principal atout de développer toute une histoire riche et haletante, durant de nombreuses heures, que l'on a adoré suivre tout du long, autour du projet initial qu'était The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
17 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau met en scène, de manière exceptionnelle, les batailles que le royaume d'Hyrule a traversées lors de la Guerre du Sceau. Après The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, on a vraiment l'impression de vivre une nouvelle aventure où la Princesse Zelda en est l'héroïne principale bien qu'accompagnée par d'autres personnages tout aussi attachants comme Rauru. Si on omet les portages sortis au lancement, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est une première incursion inédite de la série The Legend of Zelda sur Nintendo Switch 2 et on vous le conseille franchement tant il développe encore davantage le lore de cet univers avec un scénario qui nous capte du début à la toute fin.

Jouabilité
Oui c'est répétitif mais qu'est-ce qu'on a aimé parcourir une dernière fois les contrées de ce royaume d'Hyrule issu de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Les petites nouveautés qui approfondissent la jouabilité comme les attaques synchronisées sont bienvenues ! Dommage par contre que l'armée d'Hyrule nous a semblé plus faiblarde et être en retrait que lors de L'Ère du Fléau en prenant moins d'initiatives de notre point de vue, mais ce n'est qu'un détail.
Durée de vie
Comptez une bonne quinzaine d'heures de jeu pour arriver au bout de l'intrigue principale qui nous aura permis d'en savoir bien plus sur les événements autour de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. De nombreuses heures supplémentaires vous attendent si vous comptez réaliser toutes les missions annexes.
Graphismes
On passe d'une bouillie de pixels avec l'Ère du Fléau à un jeu techniquement solide sans aucun ralentissement lors de nos sessions de jeu avec des cinématiques qui ont une mise en scène absolument exceptionnelle.
Son
Comme dit un peu plus haut, on est ravi d'entendre à nouveau des sons déjà présents depuis The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Puta** qu'on adore la VF !
Intérêt
Après The Legend of Zelda: Breath of the Wild, puis Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau ainsi que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, c'est tout naturellement que votre chemin de joueur doit se terminer par cet Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas joué à ces jeux précédemment cités, vous pourrez également bénéficier de beaucoup de plaisir en jouant.
Multijoueur
Pour la première fois on peut jouer à plusieurs à un Hyrule Warriors sans que le nombre d'images par seconde ne chute brutalement ou qu'on ne soit plongé dans une bouillie de pixels! Mention particulière pour le GameShare qui est présent pouvant aussi bien être utilisé en local qu'en ligne mais nous n'avons pas pu l'essayer lors de notre test.

Galerie images

