Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Goosebumps : Terror in Little Creek Disponible sur Switch depuis le 29/08/2025
Test de Goosebumps : Terror in Little Creek (Switch)

Test de Goosebumps : Terror in Little Creek, prêt à avoir la chair de poule ?

Soyez courageux mais pas sans peur aux côtés de Sloane, pour affronter les monstres de l’univers de Chair de Poule

Test
Goosebumps, un titre qui ne parlera à personne en France ! Quel dommage, alors que le jeu a des sous-titres en français… Alors que si on vous parle de Chair de Poule ? Mais oui, la série de romans de R.L. Stine, qui font frissonner génération après génération ! Et ont bénéficié de plusieurs adaptations cinématographiques et vidéoludiques, dont cette dernière, Terreur à Little Creek. Développée par PHL Collective et éditée par Game Mil, elle est sortie ce 29 août, pile pour vous empêcher une rentrée sereine. Est-ce que vous dormirez encore après ? On va voir…

Départ sur des chapeaux de roue

Une introduction à l’histoire ? Pourquoi faire ?

Vous commencez directement dans la rue, avec Sloane, qui espère ne pas se faire prendre en faisant le mur pour aller voir ses potes. Ce n’est cependant pas pour aller faire la fête, mais plutôt pour découvrir la raison du couvre-feu qui a été imposé dans leur ville. On se faufile jusqu’au point de rendez-vous, et retrouvons Harvey, Lydia et Lizzy. Le constat est simple : les informations sont maigres.
Les téléphones ont tous été confisqués par les parents, pour une raison inconnue, mais Harvey a réussi à voir un message qui disait qu’un monstre aurait été vu dans la bibliothèque. Message qui a été effacé très vite, avant que les autorités disent de circuler, y a rien à voir, et arrêtez de dire n’importe quoi non mais oh. Donc des enfants qui ont l’air d’avoir 12/13 ans décident d’aller à la bibliothèque malgré un couvre-feu exceptionnel parce qu’ils pensent qu’il y a des monstres. Ça a l’air d’être vraiment une excellente idée. Allons-y donc en courant ! Et si on tombe sur des adultes ? Eh bien ils ne nous arrêterons jamais. Vraiment jamais. Même les forces de l’ordre. Ils se contenteront de vous faire les gros yeux, vous de dire “oui ouiii je vais rentrer m’sieur l’agent” et hop, on continue notre chemin.
Galerie images

En l’occurrence notre chemin passe de la bibliothèque au cimetière, de l’église au théâtre, et en petites foulées s’il vous plaît ! On a du travail devant nous !

Il y a en effet pas mal d’énigmes pour ponctuer votre progression. Leur niveau est assez divers, même si cela reste relativement simple : c’est un jeu pour enfants (12+). Mais certaines vous donneront un peu de fil à retordre si vous vous entêtez dessus. Par exemple, ne cherchez pas à décrocher la pelle du cimetière par vos propres moyens, quand bien même une table est à proximité : la solution viendra à vous plus tard… Et si vous êtes coincé, vous pouvez avoir des indices via les boules de cristal disséminées dans le jeu.

En tout cas, simples ou non, les énigmes sont vraiment intéressantes et s’intègrent bien à l’histoire et à l’ambiance.

Les graphismes quant à eux sont à la fois colorés et sombres, rappelant un peu Stranger Things en plus light. C’est tout ce qu’on attendait pour représenter la licence. On a même des machines à écrire comme point de sauvegarde, à la fois clin d'œil à Resident Evil et à l’origine littéraire de l’adaptation.

Esprit, es-tu là ?

Le début du jeu est une balade tranquille dans la ville. On explore tout, on cherche où aller, comment résoudre, sans trop regarder derrière son épaule. Mais cela va changer assez vite et vous êtes confronté à vos premiers monstres dès le cimetière. Les premières rencontres sont plutôt gérables : les monstres sont lents, plutôt petits, prévisibles et surtout vous pouvez les abattre !
Vous avez comme arme une fronde, avec les munitions illimitées. Enfin, pour les munitions de base bien sûr. Les plus efficaces sont à ramasser sur la carte et donc à utiliser avec parcimonie. Vous avez le choix entre les munitions lourdes, les fumigènes, les explosifs… Cependant, vous êtes une ado d’une dizaine d’années et pour une fois le jeu est prévu pour vous le rappeler : vous ne pouvez pas tout affronter. Tout est prévu pour orienter plutôt vers la fuite dès que les monstres grossissent un peu, avec de très nombreuses cachettes, les fumigènes et de nombreux tours et détours.

Vous êtes doté d’un livre magique au bout d’une heure de jeu, mais celui-ci ne permet que de résoudre les énigmes et d'ouvrir des passages, pas de lancer des boules de feu à la tête des monstres.
Même si le jeu n’est pas pensé pour être très dur, ce n’est pas si évident de s’en sortir face aux boss par exemple (dédicace au fantôme de l’opéra qui passe à travers les portes). Les munitions ne sont pas pensées pour être utilisées sur les plus gros monstres, qui vous auront atteint bien avant que vos billes leur fassent assez de dégâts.

On se surprend à appréhender un peu les nouveaux lieux et les recoins, tant le jeu est plutôt bien pensé niveau peur ! Ça ne vous empêche évidemment pas de dormir la nuit, mais si vous êtes bon public, ça peut vous faire quelques petites frayeurs !
Côté sonore, on reste dans le classique : porte qui grince, coup dans les murs, bruits mystérieux… On vous conseille de jouer avec un casque ou des écouteurs, pour profiter de l’ambiance !
14/20
Adapter une licence à un autre média est toujours un exercice délicat, qui n’a pas toujours été bien réussi pour Chair de Poule. Mais ce nouvel opus est plutôt du bon côté de la ligne ! Avec son mélange infiltration/énigmes bien dosé, son scénario collant tout à fait aux histoires proposées dans la saga et ses adultes complètement inutiles pour aider notre bande d’ados aventureux, tout le monde y trouve son compte, nouveaux ou anciens amateurs de la série !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
14 /20

L'avis de Puissance Nintendo

On a replongé dans notre nostalgie avec plaisir et frissons !

Jouabilité
Les commandes sont très simples et affichées en permanence à l’écran. Les objets à ramasser ou lire brillent. Une carte nous indique les grandes destinations. Rien à dire, c’est efficace !
Durée de vie
Vous en avez pour une dizaine d’heures, ce qui est plutôt généreux pour le format.
Graphismes
On a un bon équilibre entre couleurs vives et ambiance sombre. L’univers est plutôt simple que chargé, mais rien de choquant.
Son
Pas de grand thème horrifique à la psychose, on serait plus dans des bruits d’ambiance de maison hantée, mais c’est plutôt ça qu’on attendait pour chair de poule !
Intérêt
Goosebumps: Terror in Little Creek est proposé au prix de 39,99€ et c’est là où le bât blesse… C’est assez cher pour le style de jeu, même s’il a une bonne durée de vie. Il cible les douze ans et plus, même si des adultes très nostalgiques y trouvent leur compte. Ça vaut le coup de le tester s’il est soldé.

Votre avis sur Goosebumps : Terror in Little Creek

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Goosebumps : Terror in Little Creek (Switch) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

POSTER MON TEST
Il n'y a encore aucun avis de visiteurs pour ce jeu.
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil