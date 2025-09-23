Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 1 ajout, et vous ?
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Donkey Kong Bananza Disponible sur Switch 2 depuis le 17/07/2025
Dossier Donkey Kong Bananza (Switch 2)

Donkey Kong Bananza, île de DK et course aux émeraudes : l’extension que personne n’attendait

Vous en avez marre de ramasser des gisements d'or de banandium partout ? Place cette fois-ci à la chasse aux émeraudes !

Dossier
Lors de son Direct d’une heure du 12 septembre consacré aux futurs jeux vidéo sur Switch et Switch 2, Nintendo a pris tout le monde de court en annonçant l’arrivée surprise du DLC de l’excellent Donkey Kong Bananza, deux mois seulement après la sortie de ce dernier sur Switch 2. A peine communiquée, l’extension était rendue disponible le jour même. Nous retrouvons nos deux héros préférés, DK et Pauline, qui débarquent sur l’île natale du gorille et vont devoir partir à la chasse aux émeraudes. Cette extension vaut-elle le coup ? Nous avons testé pour vous et nous vous livrons nos impressions dans un article qui complète donc le test déjà paru sur le jeu global.

Notre nouvelle mission… devenir l’employé du mois ?

Il faut savoir que pour accéder au nouveau biome, l’île de DK, il faut avoir terminé l’histoire principale.

En frappant sur n’importe quel gong téléporteur, l’Ascenguille nous annonce qu’elle doit nous emmener au plus vite sur l’île natale de notre héros gorille. On pense alors immédiatement qu’une nouvelle aventure palpitante nous attend. D’ailleurs, arrivé sur place, on y découvre très vite Void Kong. Mais contrairement à ce qu’on s’imagine, il ne prépare plus de mauvais coups et n’est plus un ennemi à combattre. Il est passé à autre chose. Désormais, ce qui fera de lui un singe riche c’est… l’exploitation d’émeraudes. Et pour cela, il lui faut de nouveaux salariés pour remplacer Grumpy et Poppy.
Void nous propose alors de faire partie de son entreprise en récoltant le plus d’émeraudes possibles sur l’île de DK. Surprenant mais soit. Donkey Kong et Pauline acceptent de rendre service à leur ancien ennemi. Les voilà officiellement larbins heu... membres de la Void Compagny.

Le scénario s’arrête ici… Eh oui, il n’y a pas vraiment de nouvelle aventure pour nos deux acolytes.

Ici, fini les filons d’or et de banandium. Notre mission consiste à récolter le plus d’émeraudes possible dans un temps imparti sur différents rounds. Nous avons un quota à atteindre pour chaque manche et il est de plus en plus haut à mesure que l’on progresse. Attention, durant ce travail, nous perdons temporairement toutes nos compétences acquises et nombres de cœurs gagnés. Nous en obtenons de nouvelles en détruisant des cristaux de banandium et fossiles devenus verts cette fois-ci.

Void propose des petites tâches annexes pour pimenter cette course aux émeraudes.
A la fin de l’objectif, on obtient notre score final avec notre salaire sous forme de rondelles vertes. Au fil des missions, les points que l’on obtient nous permettent de débloquer de nouvelles compétences spéciales pour la chasse aux émeraudes, l’accès à certaines strates déjà visitées ainsi que de nouveaux vêtements pour nos héros.
Ensuite ? Eh bien, on recommence puisque le directeur de la Void Compagny apprécie les heures supplémentaires. Rebelote. Nouvelle mission, identique à la précédente, encore et encore jusqu’à arriver à tout débloquer ou bien… jusqu’à la lassitude…

Une extension tout à fait dispensable

Dans Île DK et course aux émeraudes, le système de destruction totale de l’environnement est exploité à fond afin de pouvoir dénicher le plus d’émeraudes possibles. Cela aurait pu être intéressant s’il n’y avait pas eu que ça et si ce n’était pas aussi redondant.
En effet, comme dit plus haut, les missions sont toutes identiques et ne mènent nulle part mis à part obtenir de nouvelles compétences pour faciliter notre travail ou de nouvelles tenues qui ont toutes, précisons-le, les mêmes caractéristiques…Lorsque nous parvenons à les débloquer, nous avons également la possibilité d’accomplir notre travail dans quelques strates déjà connues, même si elles sont très peu nombreuses. Enfin, les petits objectifs proposés par Void, se ressemblent tous et ne pimentent pas la mission autant qu’on le voudrait.

Alors certes, nous avons différents degrés de difficulté : du plus facile où nous conservons toutes nos transformations, au plus dur où nous n’en avons plus aucune. Mais cela n’apporte pas grand-chose de plus. Il n’y a pas de nouveaux scénarios, de boss ou de grand méchant à combattre.
Les strates débloquées ne sont pas forcément bien adaptées à cette chasse aux émeraudes du fait de l’environnement bien plus laborieux à détruire alors qu’on a un temps imparti pour accomplir nos missions. On préfère ratisser à fond l’île de DK encore et encore plutôt que de s’aventurer dans les autres zones.

On risque donc de se lasser très vite avant d’avoir réussi à débloquer tout ce qu’il est possible de l’être.
Alors forcément, l’île natale de notre gorille préféré peut apporter une certaine nostalgie aux plus âgés, comme votre servitrice, avec la musique de départ qui rappelle l’aventure de Donkey Kong 64 sur Nintendo 64 ainsi que les différents endroits de l’île que nous avions déjà visités dans le jeu de 1999.

Mis à part cela, le DLC peut être terminé en quelques heures seulement. Il est amusant au début mais force est de constater qu’on se lasse assez rapidement et qu’on préfère encore passer à autre chose comme recommencer l’aventure fantastique de DK et Pauline depuis le début.

A lire aussi : notre test de Donkey Kong Bananza (Switch 2)
Pour 19,99€ sur l’eshop de Nintendo, le DLC de Donkey Kong Bananza est bien trop cher par rapport au contenu qu’il propose. Il s’agit d’une succession de missions répétitives sans nouvelle histoire à découvrir. Tout détruire est amusant et prenant pendant un moment, mais s’il n’y a que ça du début à la fin, le risque de se lasser est alors quasiment inévitable. L’annonce de l’extension d’un jeu à grand succès fut, certes, une surprise et avait provoqué un certain enthousiasme mais cette hype est retombée comme un soufflet. Autant on a adoré jouer à Donkey Kong bananza, autant Île de DK et course aux émeraudes n’est pas du tout indispensable, surtout au vu de son prix.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil