Dossier Donkey Kong Bananza (Switch 2)

Donkey Kong Bananza, île de DK et course aux émeraudes : l’extension que personne n’attendait Vous en avez marre de ramasser des gisements d'or de banandium partout ? Place cette fois-ci à la chasse aux émeraudes ! Dossier

Lors de son Direct d’une heure du 12 septembre consacré aux futurs jeux vidéo sur Switch et Switch 2, Nintendo a pris tout le monde de court en annonçant l’arrivée surprise du DLC de l’excellent Donkey Kong Bananza , deux mois seulement après la sortie de ce dernier sur Switch 2. A peine communiquée, l’extension était rendue disponible le jour même. Nous retrouvons nos deux héros préférés, DK et Pauline, qui débarquent sur l’île natale du gorille et vont devoir partir à la chasse aux émeraudes. Cette extension vaut-elle le coup ? Nous avons testé pour vous et nous vous livrons nos impressions dans un article qui complète donc le test déjà paru sur le jeu global

Par littleshishi

littleshishi Publié le 23/09/2025

à 21h16 Notre nouvelle mission… devenir l’employé du mois ? Il faut savoir que pour accéder au nouveau biome, l’île de DK, il faut avoir terminé l’histoire principale.



En frappant sur n’importe quel gong téléporteur, l’Ascenguille nous annonce qu’elle doit nous emmener au plus vite sur l’île natale de notre héros gorille. On pense alors immédiatement qu’une nouvelle aventure palpitante nous attend. D’ailleurs, arrivé sur place, on y découvre très vite Void Kong. Mais contrairement à ce qu’on s’imagine, il ne prépare plus de mauvais coups et n’est plus un ennemi à combattre. Il est passé à autre chose. Désormais, ce qui fera de lui un singe riche c’est… l’exploitation d’émeraudes. Et pour cela, il lui faut de nouveaux salariés pour remplacer Grumpy et Poppy.





Le scénario s’arrête ici… Eh oui, il n’y a pas vraiment de nouvelle aventure pour nos deux acolytes.



Ici, fini les filons d’or et de banandium. Notre mission consiste à récolter le plus d’émeraudes possible dans un temps imparti sur différents rounds. Nous avons un quota à atteindre pour chaque manche et il est de plus en plus haut à mesure que l’on progresse. Attention, durant ce travail, nous perdons temporairement toutes nos compétences acquises et nombres de cœurs gagnés. Nous en obtenons de nouvelles en détruisant des cristaux de banandium et fossiles devenus verts cette fois-ci.



Void propose des petites tâches annexes pour pimenter cette course aux émeraudes.





Une extension tout à fait dispensable Dans Île DK et course aux émeraudes, le système de destruction totale de l’environnement est exploité à fond afin de pouvoir dénicher le plus d’émeraudes possibles. Cela aurait pu être intéressant s’il n’y avait pas eu que ça et si ce n’était pas aussi redondant.





Alors certes, nous avons différents degrés de difficulté : du plus facile où nous conservons toutes nos transformations, au plus dur où nous n’en avons plus aucune. Mais cela n’apporte pas grand-chose de plus. Il n’y a pas de nouveaux scénarios, de boss ou de grand méchant à combattre.





On risque donc de se lasser très vite avant d’avoir réussi à débloquer tout ce qu’il est possible de l’être.





Mis à part cela, le DLC peut être terminé en quelques heures seulement. Il est amusant au début mais force est de constater qu’on se lasse assez rapidement et qu’on préfère encore passer à autre chose comme recommencer l’aventure fantastique de DK et Pauline depuis le début.



Pour 19,99€ sur l’eshop de Nintendo, le DLC de Donkey Kong Bananza est bien trop cher par rapport au contenu qu’il propose. Il s’agit d’une succession de missions répétitives sans nouvelle histoire à découvrir. Tout détruire est amusant et prenant pendant un moment, mais s’il n’y a que ça du début à la fin, le risque de se lasser est alors quasiment inévitable. L’annonce de l’extension d’un jeu à grand succès fut, certes, une surprise et avait provoqué un certain enthousiasme mais cette hype est retombée comme un soufflet. Autant on a adoré jouer à Donkey Kong bananza, autant Île de DK et course aux émeraudes n’est pas du tout indispensable, surtout au vu de son prix.