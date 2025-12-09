Rechercher sur Puissance Nintendo
Donkey Kong Bananza Disponible sur Switch 2 depuis le 17/07/2025
News Donkey Kong Bananza (Switch 2)

[ND] Donkey Kong Bananza accueille un DLC inédit : cap sur l’Île de DK et la Course aux émeraudes

Surprise !!! Nintendo a annoncé la sortie, immédiate, d’un DLC payant pour Donkey Kong Bananza sur Switch 2 : Île de DK et Course aux émeraudes.

News
Le contenu additionnel "Ile de DK + Course aux Emeraudes" s’adresse aux joueurs ayant terminé le scénario principal — c'est important de le préciser car si vous n'avez pas encore terminé le jeu, il est sage d'attendre pour ne pas être déçu.
Une fois l’aventure achevée, Void Kong propose à DK et Pauline de rejoindre la Void Company pour participer à des « courses aux émeraudes ». Le principe : atteindre un quota d’émeraudes dans le temps imparti, un défi accessible dans de multiples strates du jeu.

Voici la bande-annonce révélant la sortie de ce DLC :
Donkey Kong Bananza : Île de DK et Course aux émeraudes - Disponible ! (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Ce DLC introduit aussi l’Île de DK comme nouveau hub, avec plusieurs visages familiers au rendez-vous. Les courses ne se contentent pas de collecter des gemmes : les fossiles trouvés en chemin confèrent de nouveaux talents, tandis que les cristaux brisés débloquent des compétences supplémentaires pour renforcer le gameplay de Donkey Kong.
Chaque course permet de débloquer des bonus esthétiques : de nouveaux looks pour les personnages et des statues à exposer sur l’Île de DK. En proposant cela, Nintendo prolonge l’expérience en offrant aux joueurs un contenu compétitif tout en permettant de toujours plus personnaliser ses personnages.

Un DLC disponible dès aujourd’hui

Bonne nouvelle : le DLC Île de DK et Course aux émeraudes est disponible dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop pour la somme de 19,99€.
Galerie images

En parallèle, une démo gratuite de Donkey Kong Bananza a également été mise en ligne sur l'eShop. Cela va permettre aux curieux de tester le jeu principal avant de se lancer dans l’aventure complète.

Et vous, comptez-vous retourner dans Bananza pour vous frotter aux courses aux émeraudes de la Void Company ? Pensez-vous que c'est un peu tôt pour lancer un DLC pour ce jeu ? Dites-nous tout ! Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
