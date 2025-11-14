7 minutes de bonheur avec la bande-annonce de présentation de Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - Overview Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est dans l'application Nintendo Today que Nintendo a d'abord proposé aux fans de découvrir la nouvelle bande-annonce de présentation de son jeu Metroid Prime 4: Beyond, qui sortira dans 3 petites semaines, le 4 décembre 2025.Evidemment, on ajoutera le lien YouTube avec la version doublée en français dès que possible mais voici déjà la version américaine :La vidéo commence par nous rappeler l'histoire du jeu : Samus, venue en aide à une base scientifique attaquée par Sylus, finit par perdre connaissance et se retrouve sur Viewros, une planète inconnue, dont elle va chercher à s'échapper.Viewros semble avoir été l'hôte d'une civilisation disparue dont Samus pourra découvrir les vestiges : des lieux et des équipements variés seront à explorer. Plusieurs régions permettent de découvrir différents environnements, mais la vidéo nous promet que "chaque région regorge de chemins à explorer et de menaces redoutables".Comme toujours, on pourra scanner l'environnement pour comprendre ce qui est arrivé à la civilisation disparue : Samus pourra-t-elle s'échapper de cette maudite planète ?Les capacités de Samus ont été détaillées dans la vidéo : le rayon de puissance permet de tirer des rayons en rafale ou chargés, les missiles à tête chercheuse sont toujours de la partie, de même que la boule morphing et l'esquive latérale.De nouveaux pouvoirs psychiques comme le rayon de contrôle permet de définir la trajectoire des tirs et le gant psychique permettra quant à lui de manipuler l'énergie pour activer certains mécanismes, permettant d'ouvrir de nouveaux chemins pour explorer Viewros encore plus loin.La moto Vai-O-La a aussi droit à son segment dans la présentation : la machine permet de parcourir le désert qui sépare chaque région. La moto lui permet de se défendre si besoin et de récupérer des cristaux qui peuvent être convertis en énergie.Elle peut être invoquée partout ou ile st possible de la conduire. Samus peut aussi en descendre en cours de route pour explorer un point d'intérêtLes soldats de la Fédération Galactique sont aussi présents sur Viewros : plusieurs soldats croiseront la route de Samus et s'allieront à elle pour essayer de fuir la planète.Les images de la vidéo sont issues de la version Switch 2, qui permettra d'ailleurs de jouer à la souris. Deux modes d'affichages compatibles HDR seront disponibles :- Mode qualité 4K : 60 fps, HDR- Mode "performance" qualité 1080p : 120 fps, HDROn termine en rappelant que 3 amiibo seront proposés, deux sont déjà disponibles, le 3e sortira le 4 décembre, jour de la sortie du jeu.Source : Nintendo Today