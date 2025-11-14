7 minutes de bonheur avec la bande-annonce de présentation de Metroid Prime 4: Beyond
Nintendo a diffusé d'abord sur Nintendo Today la bande-annonce de présentation de Metroid Prime 4: Beyond, son blockbuster de Noël. Histoire, aptitudes, pouvoirs, moto et compagnons d'aventure nous ont été présentés, voyons tout cela ensemble.News
Evidemment, on ajoutera le lien YouTube avec la version doublée en français dès que possible mais voici déjà la version américaine :
Viewros semble avoir été l'hôte d'une civilisation disparue dont Samus pourra découvrir les vestiges : des lieux et des équipements variés seront à explorer. Plusieurs régions permettent de découvrir différents environnements, mais la vidéo nous promet que "chaque région regorge de chemins à explorer et de menaces redoutables".
Retour sur les capacités de SamusLes capacités de Samus ont été détaillées dans la vidéo : le rayon de puissance permet de tirer des rayons en rafale ou chargés, les missiles à tête chercheuse sont toujours de la partie, de même que la boule morphing et l'esquive latérale.
De nouveaux pouvoirs psychiques comme le rayon de contrôle permet de définir la trajectoire des tirs et le gant psychique permettra quant à lui de manipuler l'énergie pour activer certains mécanismes, permettant d'ouvrir de nouveaux chemins pour explorer Viewros encore plus loin.
La moto Vai-O-La a aussi droit à son segment dans la présentation : la machine permet de parcourir le désert qui sépare chaque région. La moto lui permet de se défendre si besoin et de récupérer des cristaux qui peuvent être convertis en énergie.
Les soldats de la Fédération Galactique sont aussi présents sur Viewros : plusieurs soldats croiseront la route de Samus et s'allieront à elle pour essayer de fuir la planète.
Les images de la vidéo sont issues de la version Switch 2, qui permettra d'ailleurs de jouer à la souris. Deux modes d'affichages compatibles HDR seront disponibles :
- Mode qualité 4K : 60 fps, HDR
- Mode "performance" qualité 1080p : 120 fps, HDR
On termine en rappelant que 3 amiibo seront proposés, deux sont déjà disponibles, le 3e sortira le 4 décembre, jour de la sortie du jeu.
