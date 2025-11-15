Rechercher sur Puissance Nintendo
Daemon X Machina: Titanic Scion Disponible sur Switch 2 depuis le 05/09/2025
News Daemon X Machina: Titanic Scion (Switch 2)

Daemon X Machina: Titanic Scion : l'extension “Into the Abyss” est disponible

Le jeu Daemon X Machina: Titanic Scion s’étoffe avec une nouvelle zone, des ennemis inédits et des objets cosmétiques dans un premier DLC payant maintenant disponible.

News
Les pilotes d’Arsenaux peuvent désormais replonger dans l’univers futuriste de Daemon X Machina: Titanic Scion. Marvelous Europe vient de lancer “Into the Abyss”, première extension du jeu, disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2 ainsi que sur les autres plateformes. Proposée à 14,99 €, cette extension est aussi incluse dans les éditions Digital Deluxe et Super Digital Deluxe.

Voici la bande-annonce qui détaille le contenu de ce DLC :
Daemon X Machina: Titanic Scion | Into the Abyss Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Découvrez le Genesis Tree dans une nouvelle région

Au programme de cette mise à jour : une toute nouvelle zone baptisée Locus Initi, un environnement mystérieux où se dresse le Genesis Tree, un immense arbre Femto visible depuis les zones du jeu de base mais jusque-là inaccessible.

Hors du récit principal, cette nouvelle trame narrative est confiée au personnage de Blossom, qui demande au joueur d’enquêter sur ce territoire infesté d’ennemis renforcés au Femto.

Du contenu cosmétique à la pelle

Outre cette extension scénarisée, Marvelous enrichit également l’aspect visuel et social du jeu avec deux nouveaux packs payants :
- Set de tampons de communication (3,99 €), basé sur les factions Reclaimers et Sovereign Axiom
- Pack de personnalisation d’avatar n°5 (2,49 €) avec quatre accessoires faciaux inédits

Ces nouveautés s’ajoutent à la vague de contenu esthétique déjà publiée fin octobre comprenant tenues, véhicules, entrées stylisées et autocollants, avec notamment le pack Sovereign Axiom Outfit Set (11,99 €) et le Vehicle Set (6,99 €).

Pour rappel, Daemon X Machina: Titanic Scion est la suite directe du premier épisode sorti sur Switch. Le jeu offre un système de personnalisation d’Arsenal très poussé, des combats dynamiques en solo ou en coopération, et une exploration aérienne et terrestre dans un monde aussi hostile que sublime. Une démo est disponible pour essayer le jeu sur votre console avant d'envisager son achat.

Développé sous la houlette de Kenichiro Tsukuda et mis en images par Shoji Kawamori, le jeu propose une esthétique singulière et une narration sombre autour d’un conflit entre humains augmentés et intelligence artificielle Axiom.

Éditions physiques et numériques à foison

Convaincu ? Titanic Scion est disponible en édition standard numérique, mais aussi en version Digital Deluxe et Super Digital Deluxe, cette dernière incluant une bande-son numérique et un artbook pour 99,99 €. Une édition physique standard est également en vente pour Switch 2, PS5 et Xbox Series, tandis qu’une édition limitée exclusive à la Nintendo Switch 2 inclut un CD de 15 pistes, un livret d'illustrations conceptuelles, des badges et autres goodies pour les collectionneurs avertis.

Vous avez testé cette extension ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : Communiqué de presse
